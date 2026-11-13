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Medici del Mondo porta a Milano le domande sulla sessualità

Medici del Mondo porta a Milano le domande sulla sessualità

13 Novembre 2026

13 Novembre 2026/Home/EVENTI/Medici del Mondo porta a Milano le domande sulla sessualità

Le domande dei giovani su sessualità, corpo e relazioni sono diventate un’installazione pubblica alla Galleria del Corso di Milano. Allestita l’11 e il 12 novembre per la campagna “The Unanswered Questions” di Medici del Mondo, l’opera è stata sviluppata e realizzata gratuitamente da Casta Diva Group. Nelle due giornate, più di 300 persone hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il personale sanitario dell’organizzazione sui temi dell’educazione sessuo-affettiva e della salute sessuale e riproduttiva.

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Il progetto nasce da un’idea creativa di Paolo Bartalucci e porta nello spazio pubblico una richiesta che emerge anche dai dati raccolti per Medici del Mondo. Secondo un’indagine Ipsos Doxa, il 71% dei giovani italiani tra i 16 e i 25 anni ritiene che l’educazione sessuale e affettiva debba essere affrontata a scuola. Il 56% vorrebbe che fosse obbligatoria.

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CDG The unanswered questions 2

Quaderni, fogli e post-it hanno composto la struttura, dando una forma visibile agli interrogativi di ragazze e ragazzi. I temi comprendevano il consenso, la prevenzione e i diritti riproduttivi, oltre alla sessualità e al rapporto con il proprio corpo. I passanti potevano fermarsi e aggiungere le proprie domande: l’installazione era quindi anche un luogo in cui raccogliere nuovi contributi.

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Alla partecipazione del pubblico si è affiancata la presenza degli operatori sanitari di Medici del Mondo. L’iniziativa ha così accostato due attività: rendere visibili i dubbi dei giovani e offrire un’occasione di ascolto e informazione. Il confronto con il personale sanitario costituiva la parte dell’esperienza dedicata alle risposte, accanto a quella che raccoglieva e mostrava le domande.

Dall’idea alla costruzione dell’installazione

Casta Diva Group ha lavorato al progetto pro bono, mettendo insieme le competenze necessarie allo sviluppo e alla produzione. Akita Film ha seguito il progetto esecutivo, con Debora Magnavacca, Executive Producer e Board Member, e Diana Passoni, Producer. La costruzione della struttura è stata affidata allo scenografo Max Zucca.

“Con “The Unanswered Questions” abbiamo voluto mettere le nostre competenze creative e produttive al servizio di Medici del Mondo, contribuendo a trasformare un tema complesso e spesso difficile da affrontare in un’esperienza concreta, accessibile e capace di coinvolgere le persone”

Lo dichiara Debora Magnavacca, Executive Producer e Board Member di Akita Film. La scelta di collocare l’opera in un luogo di passaggio ha portato i contenuti della campagna fuori da un contesto riservato, mettendoli a disposizione di chi attraversava la galleria.

“Crediamo che il valore della comunicazione risieda anche nella sua capacità di rendere visibili temi importanti e stimolare un confronto collettivo. Portare queste domande in uno spazio pubblico significa dare loro visibilità, creare occasioni di ascolto e partecipazione e ricordare che dietro ogni domanda c’è il bisogno di trovare risposte, portando al centro dell’attenzione un tema che riguarda direttamente le nuove generazioni”.

È ancora Magnavacca a descrivere così l’obiettivo del lavoro: usare l’allestimento per favorire il confronto su argomenti che riguardano direttamente ragazze e ragazzi, mantenendo le loro domande al centro dell’iniziativa.

CDG The unanswered questions 3

La campagna prosegue sui canali digitali

All’intervento nello spazio milanese si è accompagnata un’attività sui social. agenZy ha curato la strategia di diffusione digitale coinvolgendo CNC Media, che ha pubblicato un carosello arrivato a 25.000 like in quattro giorni. Prima dell’apertura, una serie di stories aveva anticipato l’iniziativa al pubblico del canale.

Il programma prevede anche un reel dedicato al racconto delle due giornate. Il seguito digitale porterà quindi l’esperienza della Galleria del Corso oltre la conclusione dell’allestimento, mentre il tema della campagna resta la richiesta di un’educazione sessuale e affettiva più accessibile e strutturata, espressa dai giovani nell’indagine realizzata per Medici del Mondo.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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