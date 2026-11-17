17 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai porta Run to Progress alla mezza maratona di Milano

Dal 20 al 22 novembre 2026 il progetto Run to Progress di Hyundai farà tappa alla Powerade Milano Half Marathon, dopo il fine settimana della Eurospin Verona Run Marathon. Il programma milanese prevede attività all’Expo Village dell’Allianz MiCo, vetture impiegate come timekeeper durante la manifestazione e spazi dedicati ai partecipanti dopo l’arrivo. Domenica 22 novembre sono in calendario le prove di 21 e 10 chilometri.

La tappa segue quella di Verona, dove dal 13 al 15 novembre si è svolta la venticinquesima edizione della manifestazione podistica. Hyundai vi ha partecipato con il progetto paneuropeo rivolto agli appassionati di corsa, già passato da Venezia, affiancando alla presenza sui percorsi di gara l’esposizione di alcuni modelli elettrici.

A Verona tra percorsi cittadini ed Expo Village

Il programma veronese ha riunito distanze e modalità di partecipazione diverse: la maratona di 42 chilometri, la prova di 21 chilometri e la Family Run. La partenza da Corso Porta Nuova ha portato i corridori lungo un itinerario cittadino che comprendeva il passaggio nell’Arena di Verona, prima dell’arrivo in Piazza Bra.

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Due Hyundai INSTER Cross sono state utilizzate come timekeeper ufficiali della manifestazione. La presenza della casa automobilistica si è estesa anche al Pala Magis, che venerdì 13 e sabato 14 novembre ha ospitato l’Expo Village: qui erano esposte IONIQ 3 e IONIQ 5 N.

Nello stesso spazio, le attività di Run to Progress hanno invitato i partecipanti a raccontare il proprio rapporto con la corsa e gli obiettivi personali. Il progetto concentra queste iniziative sulla continuità dell’impegno e sulla motivazione individuale, piuttosto che sulla posizione ottenuta in classifica. Alla componente espositiva si è così affiancato uno spazio di partecipazione per i runner.

Milano, il programma dal 20 al 22 novembre

Il prossimo appuntamento si aprirà prima delle gare. Venerdì 20 e sabato 21 novembre l’Expo Village sarà allestito all’Allianz MiCo, in Piazzale Carlo Magno 1. I visitatori potranno vedere IONIQ 3 nell’area espositiva del concessionario, mentre vicino allo stand Hyundai sarà collocata una IONIQ 5 N destinata all’attività denominata Car Wrap.

La carrozzeria della vettura sarà utilizzata come superficie sulla quale lasciare messaggi e aspirazioni personali. È una delle iniziative con cui Run to Progress coinvolgerà i frequentatori del villaggio nei giorni che precedono la partenza, accanto alla presentazione dei modelli del marchio.

Domenica 22 novembre la mezza maratona prenderà il via da Viale Eginardo. Seguirà la gara di 10 chilometri, con partenza dalla stessa area. Gli itinerari interesseranno CityLife, l’Arco della Pace e Parco Sempione, oltre al Castello Sforzesco e alla zona del Duomo, collegando la manifestazione ad alcuni dei principali luoghi cittadini.

In Viale di Porta Vercellina sarà installato l’Arco Hyundai, già previsto tra gli elementi del progetto lungo il percorso. Anche a Milano alcune vetture del costruttore svolgeranno la funzione di timekeeper, riprendendo l’impiego adottato durante l’appuntamento veronese.

Le attività dopo l’arrivo

Il programma proseguirà oltre la gara con due installazioni. Lo Specchio Kudos consentirà ai partecipanti di realizzare selfie e messaggi personalizzati a ricordo della prova. Il LED Wall “You Left Your Mark” mostrerà invece i risultati dei runner, portando i tempi di gara anche nello spazio dedicato al dopo corsa.

La tappa milanese manterrà dunque la struttura già utilizzata dal progetto: esposizione delle auto e attività prima della competizione, presenza delle vetture durante la gara e iniziative successive al traguardo. Per i partecipanti, il calendario si articolerà su tre giorni, dall’apertura dell’Expo Village alle prove di domenica.