17 Novembre 2026/Home/MOBILE/Xiaomi 18 Pro e Pro Max debuttano con lo schermo posteriore
Xiaomi ha presentato a Parigi il 17 novembre 2026 gli smartphone Xiaomi 18 Pro e Xiaomi 18 Pro Max, con prezzi di partenza rispettivamente di 1.449,90 e 1.649,90 euro. La caratteristica centrale della nuova serie di fascia alta è lo schermo posteriore: serve da mirino per scattare con le fotocamere principali, mostra notifiche e informazioni e permette di utilizzare alcune funzioni di intelligenza artificiale senza passare al display frontale.
Xiaomi 17 Ultra, Smartphone 16+512 GB, Starlit Green, Lenti Leica APO | Teleobiettivo Leica 200 MP 75–100 mm, HyperAI, Tecnologia LOFIC HDR, Garanzia 3 anni
【Teleobiettivo Leica 200 MP 75–100 mm】Con una lunghezza focale di 75–100 mm resa possibile da tre gruppi di lenti, il nuovo sistema di zoom ottico meccanico offre una qualità d’immagine straordinaria senza bisogno di ritagli digitali. · 【Fotocamera Leica ultra-dinamica da 1 pollice】Light Fusion 1050L è dotata di un sensore ultra-grande da 1 pollice che, insieme alla tecnologia LOFIC HDR, offre immagini notturne straordinarie. · 【Design ottico Leica UltraPure】La struttura ottica aggiornata integra un nuovo elemento in vetro di precisione, riducendo in modo significativo i riflessi.
I due modelli si distinguono per dimensioni, processore e batteria. Il Pro adotta uno schermo anteriore da 6,4 pollici e misura 72 millimetri in larghezza; il Pro Max sale a 6,9 pollici. Entrambi utilizzano HyperOS 4 e introducono una modalità hardware pensata per ridurre la visibilità laterale dei contenuti sul display.
Che cosa permette di fare lo schermo posteriore
Il pannello sul retro utilizza la stessa tecnologia personalizzata M11 dello schermo principale. Xiaomi dichiara una luminosità di picco fino a 4.000 nit e un aggiornamento LTPO variabile da 1 a 120 Hz. La superficie che comprende display e fotocamere è protetta da vetro Corning Gorilla Glass Victus 2.
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Il suo impiego fotografico consiste soprattutto nell’inquadrare selfie, foto di gruppo e vlog attraverso il comparto principale. Quando vengono rilevate più di tre persone, la fotocamera passa automaticamente all’ultragrandangolare. È prevista anche l’anteprima in tempo reale durante la registrazione video in 8K a 30 fotogrammi al secondo.
Fuori dalla fotocamera, il secondo schermo consente di consultare chiamate, navigazione, aggiornamenti sulle corse in taxi e consegne. La funzione “Fissa su Display posteriore” permette di mantenere visibili testi e immagini, comprese carte d’imbarco e codici QR. L’Interprete AI sfrutta invece i due lati del telefono per mostrare a ciascun interlocutore la traduzione nella propria lingua, con supporto dichiarato per 29 lingue.
App GenAI consente di generare mini-applicazioni partendo da descrizioni in linguaggio naturale, affiancate da oltre 50 app predefinite personalizzabili. La disponibilità delle funzioni AI dipende da mercato, lingua e versione software. Gli sfondi con foto di gruppo generate dall’intelligenza artificiale sono previsti attraverso un aggiornamento a partire da dicembre 2026, con tempistiche variabili secondo l’area geografica.
Due sensori da 200 megapixel e video Dolby Vision
Il sistema fotografico sviluppato con Leica comprende due sensori da 200 megapixel: quello principale da 1/1,28 pollici e quello del teleobiettivo periscopico da 1/1,56 pollici. La fotocamera principale utilizza un obiettivo Leica Summilux con apertura f/1.67. Sul Pro Max è presente il sensore Light Fusion 960L, per il quale viene indicata una gamma dinamica di 16,2 EV.
Il teleobiettivo copre le focali equivalenti di 75 e 150 millimetri, quest’ultima descritta da Xiaomi come zoom di livello ottico, e offre una funzione telemacro a 12 centimetri. Per i video sono previste registrazioni in 4K a 120 fotogrammi al secondo in Dolby Vision, oltre al formato Log a 10 bit e all’8K a 30 fotogrammi.
Il software aggiunge stili fotografici che riprendono il bianco e nero analogico, i colori delle compatte CCD e tonalità vintage. Gli strumenti dell’Assistente Creatività Xiaomi intervengono sull’illuminazione dei volti e suggeriscono composizioni e ritagli, con disponibilità limitata a modelli e mercati selezionati.
Processori, batterie e protezione dello schermo
Xiaomi 18 Pro Max integra Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, mentre il Pro utilizza Snapdragon 8 Elite Gen 6. Entrambi i chip sono prodotti da TSMC con processo a 2 nanometri. Sul modello Max il sistema di raffreddamento comprende un collegamento termico diretto in rame tra processore e camera di vapore, insieme alla tecnologia Xiaomi 3D IceLoop.
Le batterie al silicio-carbonio hanno capacità tipiche di 7.050 mAh sul Pro Max e 6.000 mAh sul Pro. La ricarica cablata arriva rispettivamente a 100 e 90 watt; quella wireless raggiunge i 50 watt su entrambi.
Sul fronte della riservatezza, Xiaomi Privacy Display utilizza sub-pixel dedicati con angolo di visione ristretto. La modalità può essere applicata ad applicazioni, notifiche e finestre specifiche, oppure attivata dal pulsante AI laterale. La funzione Avviso Privacy segnala la presenza di persone che guardano lo schermo. La protezione riduce la visibilità laterale, ma non garantisce che i contenuti risultino nascosti in qualsiasi condizione.
Prezzi e offerte di lancio
Xiaomi 18 Pro costa 1.449,90 euro nella configurazione con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, oppure 1.649,90 euro con 512 GB. Per Pro Max i prezzi sono di 1.649,90 e 1.849,90 euro nelle stesse configurazioni. Le colorazioni annunciate sono Black, White, Cosmic Blue e Velvet Red, con disponibilità variabile secondo il mercato.
Al lancio sono previsti una maggiorazione di 200 euro nella valutazione dell’usato e un coupon da 150 euro, per una riduzione complessiva fino a 350 euro. Nei mercati abilitati, e secondo i requisiti delle rispettive offerte, l’acquisto comprende prove di tre mesi di Google AI Pro, tre mesi di YouTube Premium e quattro mesi di Spotify Premium. Configurazioni, servizi e funzioni software andranno quindi verificati per il mercato di acquisto.
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