Apple ricorre contro il Regno Unito sull’accesso ai dati iCloud cifrati

4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Apple ricorre contro una nuova richiesta britannica sui dati iCloud cifrati.

ricorre contro una nuova richiesta britannica sui dati iCloud cifrati. L’ordine riguarda gli utenti del Regno Unito , non quelli statunitensi.

, non quelli statunitensi. Il caso riapre il confronto tra sicurezza nazionale e crittografia end-to-end.

Il tribunale valuterà anche le richieste di trasparenza delle associazioni digitali.

( Riassunto generato con AI)

Apple sfida Londra sui dati iCloud

Apple ha avviato nelle ultime settimane un nuovo ricorso contro il Governo del Regno Unito davanti all’Investigatory Powers Tribunal, contestando una richiesta di accesso a dati iCloud protetti dalla crittografia avanzata. Il procedimento riguarda una Technical Capability Notice del Home Office, emessa sotto l’Investigatory Powers Act e riferita agli utenti britannici. Al centro dello scontro c’è Advanced Data Protection, funzione facoltativa che estende la crittografia end-to-end a backup, foto, file e altri contenuti iCloud, rendendoli non leggibili nemmeno da Apple.

La nuova iniziativa arriva dopo il ritiro di un precedente ordine, che avrebbe coinvolto anche cittadini statunitensi e aveva provocato tensioni politiche tra Londra e Washington. Secondo le ricostruzioni, l’intervento di Donald Trump e JD Vance, richiamato anche dall’ex dirigente dell’intelligence Usa Tulsi Gabbard, contribuì alla revoca della prima richiesta. Il nuovo ordine è ora limitato al territorio britannico, ma il nodo resta identico: consentire alle autorità un accesso legalmente autorizzato senza indebolire la protezione dei dati.

Il ricorso e i limiti della crittografia

Le Technical Capability Notice sono strumenti riservati che possono imporre ai fornitori digitali specifiche capacità tecniche per agevolare l’accesso investigativo ai dati. Il Governo britannico sostiene che tali poteri siano soggetti a garanzie, supervisione giudiziaria indipendente e utilizzabili solo quando necessari e proporzionati contro terrorismo, criminalità grave e abusi sessuali sui minori. Sir Brian Leveson, Investigatory Powers Commissioner, ha inoltre osservato che le richieste di accesso richiedono autorizzazioni separate e controlli indipendenti.

Apple, invece, ribadisce di non avere mai creato e di non voler creare “una backdoor o una chiave universale” per prodotti e servizi. La posizione dell’azienda è che un accesso privilegiato costituirebbe un punto debole sfruttabile anche da soggetti ostili. Per evitare di modificare il sistema a livello globale, Apple ha disattivato Advanced Data Protection per i nuovi utenti nel Regno Unito nel 2025; la funzione non è stata ripristinata.

Come rileva Andrew Fremlin-Key, limitare l’ordine ai britannici riduce il conflitto transatlantico ma non elimina le preoccupazioni statunitensi sull’indebolimento della sicurezza di un’azienda americana. Le ricostruzioni di Rachel Hall, Chris Vallance, Liv McMahon, Flavio Fabbri e Luca Colantuoni convergono sul carattere ancora riservato del procedimento.

Trasparenza e possibili effetti futuri

Il contenzioso di Apple si affianca alle azioni di Privacy International e Liberty, che chiedono un esame pubblico del regime degli ordini segreti. Per Ruth Ehrlich, la causa ha implicazioni durature sui diritti alla privacy, poiché la crittografia end-to-end protegge anche dati bancari, sanitari, conversazioni e immagini personali.

Il prossimo passaggio sarà un’udienza organizzativa davanti all’Investigatory Powers Tribunal, chiamato a definire la gestione dei procedimenti paralleli. L’esito potrà chiarire fino a che punto le autorità britanniche possano chiedere accessi tecnici a servizi cloud cifrati senza trasformare una misura investigativa in una vulnerabilità strutturale.

FAQ

Perché Apple ha fatto ricorso?

Sì, Apple contesta una richiesta del Home Office per accedere ai dati iCloud degli utenti britannici protetti da crittografia avanzata.

Che cos’è Advanced Data Protection?

Sì, è una funzione facoltativa di iCloud che applica maggiore crittografia end-to-end a backup, foto, file e altri dati personali.

ADP è disponibile nel Regno Unito?

No, Apple ha rimosso Advanced Data Protection per i nuovi utenti britannici nel 2025 e la funzionalità non risulta ripristinata.

Quale legge consente gli ordini britannici?

Sì, l’Investigatory Powers Act consente Technical Capability Notice riservate, soggette a condizioni procedurali e supervisione indipendente.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su BBC News, CNBC, Key4biz e punto-informatico.it.