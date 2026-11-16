16 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Casio Ring Watch, gli orologi da dito arrivano in due finiture

Casio amplia la serie Ring Watch con due orologi digitali da indossare al dito: CRW-002D-1AER e CRW-002G-9AER. Disponibili dal 16 novembre, hanno prezzi consigliati rispettivamente di 119 e 139 euro. I due modelli condividono dimensioni, materiali e funzioni, mentre si distinguono per la finitura: argentata per il primo, color oro per il secondo.

La novità riguarda quindi due varianti dello stesso formato, che trasferisce sull’anello il quadrante e i comandi di un orologio digitale. La dotazione comprende secondo fuso orario, cronometro, allarme e calendario: il cambio rispetto a un modello da polso sta soprattutto nelle proporzioni e nel modo di indossarlo, non nella rinuncia a queste funzioni.

Due finiture per una struttura in acciaio

Entrambi i Ring Watch misurano 25,2 × 18,2 × 6,2 millimetri e pesano 15 grammi. Il disegno riprende l’aspetto degli orologi digitali Casio, adattandolo a una struttura ad anello. La cassa e il bracciale sono realizzati in acciaio inossidabile, mentre a protezione del display è presente un vetro minerale.

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Il CRW-002D-1AER mantiene la finitura argentata dell’acciaio. Sul CRW-002G-9AER viene invece utilizzata una finitura IP color oro. È questa la differenza estetica tra le due referenze, alle quali corrisponde uno scarto di 20 euro nel prezzo consigliato. La scelta del colore non comporta variazioni nelle caratteristiche tecniche indicate per la serie.

Per entrambi i modelli Casio indica una classificazione di impermeabilità secondo la norma ISO 22810. Il dato accompagna le specifiche relative alla costruzione e ai materiali; non viene invece riportato un valore di profondità. Le informazioni disponibili descrivono dunque una piattaforma comune, proposta nelle due diverse finiture.

Le funzioni del digitale in formato anello

Il display consente di leggere l’ora scegliendo fra il formato a 12 ore e quello a 24 ore. È inoltre disponibile un secondo fuso orario, che permette di affiancare un’altra indicazione a quella principale. La luce LED serve a illuminare il quadrante quando la luce ambientale non è sufficiente per consultarlo.

Il cronometro misura gli intervalli con una precisione al centesimo di secondo. Completano la dotazione l’allarme giornaliero e il calendario automatico. Sono funzioni comuni ai due Ring Watch: chi sceglie la versione argentata trova quindi gli stessi strumenti presenti su quella con finitura color oro.

La miniaturizzazione interessa così sia la parte esterna sia l’integrazione delle funzioni nel formato da dito. Il risultato conserva i riferimenti visivi del digitale Casio, ma li colloca in un accessorio diverso dall’orologio da polso, con ingombri e peso definiti dalle misure comuni ai due modelli.

Il richiamo a un progetto del 1946

Alla base del formato c’è anche un riferimento alla storia dell’azienda. Casio collega il Ring Watch allo yubiwa pipe, il tubo-anello sviluppato nel 1946 dalla Kashio Seisakujo, la società che sarebbe poi diventata Casio Computer Co., Ltd. Quel prodotto contribuì a sostenere le attività dell’impresa nei suoi primi anni.

Il collegamento storico riguarda l’idea di un oggetto da portare al dito, ripresa ora per ospitare un orologio digitale. Le due nuove versioni proseguono questa impostazione senza differenziare la dotazione. La vendita è prevista sul sito ufficiale Casio, nello store G-SHOCK Milano e attraverso i rivenditori autorizzati, con la stessa data di disponibilità per entrambe le referenze.