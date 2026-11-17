17 Novembre 2026

/ Home/MOBILE/Iliad Italia supera il miliardo di ricavi, in aumento del 10%

Iliad Italia ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi per 1,016 miliardi di euro, in aumento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2025. I risultati, presentati il 17 novembre, si accompagnano a una crescita degli utenti: al 30 settembre la società conta oltre 13,5 milioni di clienti tra mobile e fisso, con circa 200 mila nuove utenze nette nel terzo trimestre. Per il gruppo, i prossimi passaggi riguardano l’acquisizione di SFR in Francia e gli investimenti europei nel cloud e nell’intelligenza artificiale.

Sul mercato italiano, l’EBITDAaL raggiunge 355 milioni di euro, con un incremento del 20,5% nei nove mesi. Il flusso di cassa operativo sale invece a 164 milioni, il 59,7% in più rispetto al periodo corrispondente del 2025. La crescita di questi due indicatori risulta quindi superiore a quella del fatturato.

Clienti in aumento tra mobile e fisso

Nel mobile, la base clienti arriva a 12,9 milioni di utenti, circa 100 mila in più rispetto alla fine del secondo trimestre. Gli utenti del fisso sono invece circa 600 mila al 30 settembre. La società indica il terzo trimestre come il migliore dell’anno sul piano commerciale e collega l’andamento anche all’ampliamento delle offerte, con il piano mobile Mondo, lanciato durante l’estate, e la 5G Box Casa per la connessione domestica.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

La quota di Iliad nel segmento delle SIM Human è pari al 16,3%, secondo l’Osservatorio AGCOM sulle comunicazioni n. 3/2026, pubblicato il 16 novembre. Nel mobile residenziale l’operatore si colloca al secondo posto tra i singoli marchi commerciali principali, davanti ai brand TIM e Fastweb+Vodafone: un confronto che non comprende i secondi marchi degli operatori concorrenti.

Benedetto Levi, amministratore delegato di iliad, ha commentato i risultati:

«Questi risultati certificano il nostro ruolo di leader della crescita nel mercato italiano. La dinamica commerciale del terzo trimestre, la migliore dell’anno per mobile e fibra, dimostra la solidità del nostro business»

Sul servizio clienti, Iliad ha ottenuto per il quinto anno consecutivo il riconoscimento nella classifica Italy’s Best Customer Service 2026/27, curata da L’Economia del Corriere della Sera e Statista. L’indagine, basata su oltre 300 mila valutazioni dei clienti, assegna all’operatore il primo posto nella categoria telefonia mobile e fissa. La società richiama inoltre una rilevazione IPSOS Doxa del maggio 2026, secondo cui registra l’NPS più alto tra i principali operatori italiani.

Levi ha aggiunto:

«Numeri che confermano il ruolo di primo piano di iliad e l’efficacia del suo modello in Italia: un approccio agile, fatto di processi snelli e semplici, con l’utente e le sue esigenze sempre al centro; un approccio che continua a fare la differenza nonostante un mercato maturo e fortemente competitivo».

I conti del gruppo e l’operazione SFR

A livello di gruppo, i ricavi dei primi nove mesi raggiungono 7,977 miliardi di euro, in crescita del 3,7%. L’EBITDAaL aumenta del 4,5%, a 3,193 miliardi, mentre il flusso di cassa operativo si attesta a 2,004 miliardi, con un incremento del 14,3%. La base complessiva conta 52,8 milioni di utenti.

A fine settembre la leva finanziaria è pari a 2,1 volte l’EBITDAaL. Negli ultimi sei mesi Fitch, Moody’s e S&P hanno migliorato i rating di iliad e iliad Holding.

Il progetto di espansione in Francia passa dal protocollo d’intesa firmato il 6 giugno 2026 con Altice France, insieme a Bouygues Telecom e Orange, per l’acquisizione di SFR. Il completamento dell’operazione è previsto nel secondo semestre del 2027: il finanziamento è già assicurato, mentre sono ancora attese le autorizzazioni regolamentari. Il gruppo punta a diventare il terzo operatore europeo di telecomunicazioni nel 2027.

Cloud e intelligenza artificiale, lo sviluppo a Milano

Gli investimenti tecnologici proseguono attraverso Scaleway, la piattaforma del gruppo dedicata al cloud pubblico e all’intelligenza artificiale. La Commissione europea l’ha selezionata tra i quattro fornitori abilitati a erogare servizi di cloud sovrano e AI alle istituzioni dell’Unione nell’ambito del programma Cloud III Dynamic Purchasing System.

In Italia, Scaleway ha annunciato il completamento di una cloud region a Milano, con tre Availability Zones pienamente operative. Lo sviluppo delle infrastrutture europee si affianca alla partecipazione al progetto AI Gigafactory. Accanto all’attività telefonica, il gruppo sta dunque ampliando l’offerta di capacità di calcolo e servizi destinati alle imprese che sviluppano e gestiscono applicazioni di intelligenza artificiale in Europa.