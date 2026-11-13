13 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/Retail Award, IKEA e Veralab tra i vincitori scelti dalla giuria

IKEA, VERALAB, Konvergence con Gruppo Romano e Worldcoo, Sensei con Esselunga, Women in Nature, Unieuro e Selex Media sono i vincitori dei Retail Award 2026. I premi sono stati consegnati a conclusione della 26ª edizione di Forum Retail, organizzata da iKN Italy l’11 e il 12 novembre al Superstudio Più di Milano. Le sette categorie hanno riguardato marketing, fidelizzazione, sostenibilità, intelligenza artificiale, startup, esperienza in negozio e retail media.

La selezione è stata affidata a una giuria di 23 giudici e 7 Ambassador del settore. Prima dei premi ai progetti, gli organizzatori hanno assegnato quattro riconoscimenti ad honorem: a Mauro Bruner e Tommaso Mazzanti per i percorsi professionali, a KIKO Milano e CRAI Secom nelle rispettive categorie commerciali.

I riconoscimenti a professionisti e imprese

Mauro Bruner, Marketing Manager di Liu Jo Luxury e Blumarine, ha ricevuto il premio Best Young Talent in Retail 2026. La motivazione riguarda il lavoro sul mercato della gioielleria e dell’orologeria, lo sviluppo di Blumarine Jewelry e le attività dedicate ai punti vendita.

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Tra i progetti seguiti da Bruner nel 2026 figurano Pick & Move e Boutique POD, format dedicati all’esperienza d’acquisto. Il riconoscimento considera anche il sostegno alle vendite al consumatore finale e il consolidamento di Liu Jo Luxury in Italia e all’estero.

Per la grande distribuzione, il Best Retail Company 2026 è andato a CRAI Secom. La rete conta 1.715 negozi in 1.160 Comuni italiani e riunisce 1.176 imprenditori: numeri che descrivono la diffusione territoriale del modello di prossimità premiato.

L’assortimento CRAI comprende oltre 3.300 prodotti a marchio. Nella valutazione rientrano il percorso strategico CraiFutura, lo sviluppo di nuovi format e gli impegni sociali e ambientali legati alla qualifica di Società Benefit.

KIKO Milano ha ottenuto il Best Retail Company 2026 per il beauty. Il riconoscimento riguarda il modello che affianca una rete di negozi monomarca presente in 80 Paesi a un canale di commercio elettronico integrato.

La motivazione richiama il rinnovamento dell’offerta e la continuità dell’esperienza tra negozi e acquisti online. Sul fronte della comunicazione, il marchio ha scelto Madonna come global ambassador e protagonista della propria campagna.

Il Best Leader in Retail 2026 è stato assegnato a Tommaso Mazzanti, CEO & Founder di All’Antico Vinaio. L’attività, nata da una bottega familiare a Firenze, ha raggiunto oltre 60 punti vendita in 7 Paesi e un fatturato superiore a 80 milioni di euro nel 2025.

Il percorso di espansione comprende i format Gluten Free e Casa AV, nuove aperture internazionali e il primo piano di franchising in Italia. Tra gli elementi considerati per il premio figurano anche le iniziative di welfare rivolte ai collaboratori.

Marketing, fidelizzazione e donazioni alla cassa

Nelle categorie competitive, IKEA ha vinto il Best Marketing Campaign con “Belli organizzati”, realizzata per i 30 anni della borsa FRAKTA. Gli utilizzi quotidiani emersi da una ricerca sono diventati il soggetto delle fotografie di Salvatore Matarazzo, distribuite attraverso social, attività di comunicazione, influencer e negozi.

I risultati indicati per la campagna comprendono 117 uscite stampa in 16 Paesi, un incremento del 4% dei clienti nei punti vendita e una crescita dei ricavi FRAKTA fino al 102% per la versione frigo.

Il Best Loyalty Program è andato a VERALAB per Verabilia. Il programma utilizza meccaniche di gamification e assegna premi non soltanto in relazione agli acquisti, ma anche alla partecipazione alla community: è questo l’aspetto su cui si è concentrata la valutazione della giuria.

Konvergence, società di Alkemy Group, ha vinto insieme a Gruppo Romano e Worldcoo il Best ESG & Sustainability Project. Il sistema permette a chi paga con carta di arrotondare il conto e destinare i centesimi a un’iniziativa sociale. Ha raccolto oltre 600.000 microdonazioni e più di 170.000 euro, finanziando sei progetti. Attraverso Piccoli Battiti, oltre 3.000 bambini hanno effettuato uno screening cardiologico.

Automazione, nuovi servizi e risultati commerciali

Sensei ed Esselunga hanno ricevuto il Best AI Application & Automation Project per il supermercato semi-autonomo LaEsse di Milano Repubblica. L’accesso non richiede app né varchi; oltre mille telecamere intelligenti e altrettanti scaffali smart rilevano i prodotti prelevati e compongono il carrello da confermare alla cassa.

Il negozio tratta oltre 4.400 referenze, inclusi freschi e articoli a peso variabile. I dati associati al progetto indicano un passaggio in cassa mediamente più rapido del 30%, 339.000 visitatori nel primo semestre 2026 e transazioni aumentate del 23% da un trimestre all’altro.

Women in Nature ha ottenuto il Best Startup con una piattaforma di attività outdoor e benessere per donne. L’offerta comprende trekking, arrampicata, yoga e cammini con professioniste certificate. La piattaforma conta 160 professioniste e 90 esperienze, mentre la community costruita in otto anni riunisce 63.000 donne.

Unieuro ha vinto il Best Phygital & Store Experience Project per “Stesso Cuore, Nuovo Ritmo”, format inaugurato a Lissone dopo l’ascolto di oltre 17.000 clienti. Comprende un Client Hub per servizi e consulenza e un assistente di intelligenza artificiale per informazioni e confronti tra prodotti. Il format, esteso anche a Milano, ha registrato crescite a doppia cifra di ingressi, fatturato e servizi.

Il Best Retail Media Project è andato infine a Selex Media. In 15 mesi il progetto ha collegato canali fisici e digitali, coinvolgendo oltre 40 inserzionisti in più di 70 campagne. Secondo i risultati presentati, l’80% delle campagne ha aumentato le vendite e tre su quattro hanno accresciuto la quota di mercato del marchio: indicatori che affiancano quelli sull’esperienza d’acquisto tra gli esiti dei progetti premiati.