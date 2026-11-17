17 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/Fondaco dei Tedeschi ospiterà l’evento privato di L’Oréal Paris

Il Fondaco dei Tedeschi ospiterà il 25 novembre 2026 una serata privata di L’Oréal Paris per il debutto della campagna natalizia e della collezione Le Grand Magasin. L’appuntamento porterà a Venezia 40 invitati tra talent e persone legate al marchio, chiamati a scoprire i nuovi cofanetti regalo e i Calendari dell’Avvento. L’apertura dell’edificio sarà limitata all’evento: non si tratta dunque di un’iniziativa rivolta al pubblico, ma di una presentazione a porte chiuse.

Per l’occasione, gli ambienti del Fondaco accoglieranno un allestimento ispirato ai grandi magazzini parigini. Il percorso sarà dedicato alla collezione per le feste, con l’obiettivo di trasferire negli spazi veneziani il tema scelto per confezioni e campagna: vetrine, regali e scoperta dei prodotti. La presentazione occuperà il palazzo per una sola serata.

La serata nel palazzo sul Canal Grande

La sede scelta si trova sul Canal Grande, vicino al Ponte di Rialto. Costruito all’inizio del Cinquecento, il Fondaco dei Tedeschi fu un centro dei rapporti commerciali tra Venezia e i mercanti dell’Europa settentrionale. Alla circolazione delle merci si accompagnava quella di lingue e culture: è questo passato legato agli scambi a fornire il riferimento storico per l’ambientazione dell’evento.

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Il palazzo conserva inoltre un legame con la storia artistica veneziana: la sua facciata fu decorata dagli affreschi di Giorgione e Tiziano. L’architettura e la corte centrale faranno da sfondo alla presentazione, affiancando agli allestimenti temporanei gli elementi dell’edificio. L’apertura per la serata avviene attraverso Art Events, società che si occupa della gestione di location e dell’organizzazione di eventi.

L’accostamento tra il Fondaco e il tema dei grandi magazzini è alla base della scelta di L’Oréal Paris. Da una parte c’è un edificio nato come luogo di commercio e incontro; dall’altra, il richiamo ai negozi parigini utilizzato per raccontare la proposta natalizia. Il collegamento riguarda quindi l’impostazione della presentazione e il modo in cui la collezione sarà inserita negli ambienti del palazzo.

Cofanetti e Calendari dell’Avvento per il Natale 2026

Le Grand Magasin è il nome della collezione con cui il marchio interpreta le festività del 2026. La proposta comprende confezioni regalo e Calendari dell’Avvento, riprendendo una formula già adottata da L’Oréal Paris per il Natale. Quest’anno il riferimento visivo e narrativo è quello del grande magazzino, con l’esposizione dei prodotti e la ricerca del dono come temi comuni.

Il calendario e i cofanetti saranno al centro del percorso riservato agli ospiti. La serata veneziana servirà a presentarli insieme alla campagna natalizia, riunendo nello stesso appuntamento il lancio della collezione e la sua ambientazione. L’esperienza annunciata ruota attorno alla scoperta delle confezioni e dei prodotti del marchio, all’interno degli spazi allestiti per l’occasione.

Da Selinunte alla tappa veneziana

L’iniziativa segue l’evento organizzato la scorsa estate al Tempio di Hera a Selinunte. Anche in quel caso L’Oréal Paris aveva scelto un luogo del patrimonio culturale italiano per una propria iniziativa. La tappa veneziana prosegue questa impostazione, spostando l’ambientazione da un sito archeologico a un palazzo storicamente legato alla vita commerciale della città.

Il prossimo appuntamento è dunque fissato al 25 novembre: per quella sera, il Fondaco diventerà la sede della presentazione natalizia destinata ai 40 ospiti. Il perimetro dell’iniziativa resta quello di un evento privato e temporaneo, costruito attorno alla collezione Le Grand Magasin e al rapporto tra il tema commerciale della campagna e la storia dell’edificio.