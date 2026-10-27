27 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai porta Run to Progress da Venezia alla maratona di Verona

La notizia in sintesi Hyundai ha partecipato alla Venicemarathon del 25 ottobre come Official Automotive Partner.

La manifestazione veneziana aveva esaurito le iscrizioni, con 23.000 partecipanti sulle diverse distanze.

Due INSTER Cross hanno svolto il ruolo di timekeeper; altri modelli elettrici erano esposti a Mestre.

Il progetto Run to Progress proseguirà alla Verona Run Marathon, in programma il 15 novembre.

Dalla maratona di Venezia a quella di Verona: Hyundai prosegue il progetto europeo “Run to Progress” con una nuova tappa prevista il 15 novembre, in occasione della 25ª Eurospin Verona Run Marathon. Il passaggio arriva dopo la partecipazione alla 40ª Wizz Air Venicemarathon del 25 ottobre, dove la casa automobilistica era presente come Official Automotive Partner, con vetture elettriche impiegate nella manifestazione e attività rivolte a corridori e pubblico.

L’appuntamento veneziano aveva raggiunto il tutto esaurito nelle settimane precedenti la gara: gli iscritti erano 23.000, distribuiti tra le diverse distanze in programma. Il percorso ha attraversato il territorio veneziano, mentre al Parco San Giuliano di Mestre l’Expo Village ha ospitato gli spazi dedicati all’incontro con i partecipanti e i visitatori.

Le auto elettriche tra percorso ed Expo Village

Il contributo automobilistico di Hyundai si è articolato su due fronti. Lungo la gara sono state utilizzate due INSTER Cross con funzione di timekeeper ufficiali. Nell’area espositiva di Mestre erano invece presenti una IONIQ 5 N e una IONIQ 3 N Line Launch Edition, entrambe elettriche, a disposizione del pubblico per una visione ravvicinata dei modelli.

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La presenza all’Expo Village comprendeva anche uno spazio dedicato a “Run to Progress”. Qui le attività affiancavano l’esposizione delle vetture, proponendo ai visitatori iniziative legate agli obiettivi personali e alla pratica della corsa. Il progetto costituisce il filo conduttore della partecipazione del marchio ai due appuntamenti podistici italiani.

Una delle installazioni, il Wall of Purpose, raccoglieva pensieri, ambizioni e traguardi indicati dai partecipanti. Con il Car Wrap Hyundai, invece, una IONIQ 5 N è diventata il supporto sul quale scrivere aspirazioni e messaggi motivazionali. Le due attività erano quindi basate sui contributi lasciati direttamente dalle persone presenti nell’area.

L’analisi dell’appoggio e le attività durante la gara

Accanto alle iniziative partecipative, i corridori hanno potuto utilizzare una pedana baropodometrica. Con l’assistenza di personale specializzato, lo strumento consentiva di approfondire l’analisi dell’appoggio del piede: un’attività distinta dagli spazi espositivi e dalle installazioni dedicate ai messaggi del pubblico.

Sul percorso erano presenti anche l’Arco Hyundai e lo Hyundai Boost Button, associati a un’esperienza sonora destinata ad accompagnare i corridori. La presenza del marchio non si è dunque limitata all’Expo Village, ma ha interessato anche lo svolgimento della manifestazione, oltre al servizio assicurato dalle vetture con funzione di timekeeper.

Dopo la corsa, lo Specchio Kudos e il LED Wall “You Left Your Mark” sono stati dedicati ai risultati e alle prestazioni dei partecipanti. Le attività hanno così seguito momenti diversi del fine settimana: l’incontro con il pubblico nell’area espositiva, il passaggio degli atleti lungo il tracciato e la fase successiva alla gara.

A Verona il passaggio nell’Arena prima del traguardo

Il prossimo appuntamento sarà la Eurospin Verona Run Marathon del 15 novembre, che raggiunge la venticinquesima edizione. La manifestazione attende appassionati dall’Italia e dall’estero e prevede, per chi prenderà parte alla maratona e alla mezza maratona, un passaggio nell’Arena di Verona durante la parte conclusiva del percorso.

L’attraversamento dell’Arena precederà l’arrivo in Piazza Bra. È questo uno degli elementi del tracciato annunciato per l’edizione dell’anniversario, che porterà i corridori attraverso alcuni dei luoghi più riconoscibili della città. Dopo Venezia, sarà quindi Verona a ospitare la successiva tappa italiana del progetto.

Hyundai conferma anche per questo appuntamento la propria presenza attraverso “Run to Progress”. L’iniziativa paneuropea lega la partecipazione del marchio al running ai temi della determinazione e del miglioramento personale: a Verona il programma proseguirà nel contesto della maratona e della mezza maratona, con il passaggio nell’Arena prima del traguardo.