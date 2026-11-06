6 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/Francesco Colonnese guiderà Hyundai e Genesis in Italia

Francesco Colonnese sarà il nuovo presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy dal 9 novembre 2026. La nomina, annunciata il 6 novembre, chiude la gestione ad interim di Andrea Crespi, attuale vicepresidente Sales and Service di Hyundai Motor Europe. Al nuovo responsabile della filiale italiana farà capo anche Genesis, il marchio premium del gruppo, con il compito di sostenerne lo sviluppo sul mercato nazionale.

Colonnese risponderà a Xavier Martinet, presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. Il passaggio di consegne precede il rinnovamento dell’offerta Hyundai previsto per il 2027: la gestione della rete commerciale e il rapporto con i clienti saranno tra i principali temi del suo incarico.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Francesco Colonnese in qualità di Presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy”, ha dichiarato Xavier Martinet, presidente e CEO di Hyundai Motor Europe.

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Concessionari e redditività tra le priorità

Il programma del nuovo vertice italiano si concentra su tre ambiti: il rapporto con i concessionari, con particolare attenzione alla redditività delle loro attività; una crescita commerciale legata ai clienti finali e alla tenuta del valore delle auto; il coinvolgimento del personale della filiale.

Nelle prime settimane Colonnese visiterà i concessionari e avrà colloqui individuali con le persone di Hyundai Italia. Il confronto servirà a definire gli indirizzi strategici e commerciali da presentare alla rete all’inizio del 2027. La prima fase del mandato sarà quindi dedicata alla raccolta di indicazioni dall’organizzazione e dai punti vendita, prima della condivisione del piano operativo.

Le aspettative della direzione europea riguardano sia il contributo dell’Italia alle attività Hyundai sia lo sviluppo di Genesis. Martinet ha collegato la scelta del manager alle sue precedenti responsabilità commerciali e internazionali:

“L’Italia è uno dei mercati più importanti d’Europa e darà un contributo fondamentale alla crescita futura di Hyundai, sostenuta dalla nostra gamma rinnovata che verrà lanciata nel corso del 2027. Francesco vanta una solida esperienza internazionale nello sviluppo della rete di concessionari, nella crescita del marchio e nella trasformazione aziendale, elementi che saranno fondamentali per rafforzare la posizione di Hyundai e Genesis sul mercato italiano . Infine, voglio ringraziare Andrea Crespi per il lavoro svolto con grande impegno durante il periodo ad interim”.

Il percorso tra FCA, Stellantis e Chery

Colonnese arriva alla guida della filiale dopo oltre 15 anni di attività internazionale in aziende dei settori automobilistico, finanziario e dell’intrattenimento. Il suo percorso comprende incarichi nello sviluppo commerciale e nella gestione di cambiamenti organizzativi.

Dalla fine del 2019, in FCA, ha diretto le attività B2B in Spagna, passando successivamente alla responsabilità di Alfa Romeo per la penisola iberica. In Stellantis si è poi occupato del Business Development europeo di Lancia, lavorando al rilancio del marchio fuori dall’Italia e all’organizzazione della presenza commerciale e della forza vendita in sei mercati europei.

All’inizio del 2024 è entrato nelle attività di OMODA JAECOO, del gruppo Chery, per il debutto sul mercato iberico. Dopo aver guidato l’area commerciale spagnola, dalla metà del 2025 ha ricoperto la carica di vicepresidente Iberia, diventando il primo manager non cinese a raggiungere quel ruolo nel gruppo.

Il mandato comprende anche Genesis

La nuova responsabilità riunisce la gestione di Hyundai in Italia e il sostegno all’espansione di Genesis. Per il primo marchio, l’avvio del mandato coinciderà con la preparazione dei lanci della gamma rinnovata; per il secondo, l’obiettivo indicato è consolidare la presenza italiana.

“Sono orgoglioso di entrare a far parte del mondo Hyundai e di assumere la guida dell’organizzazione italiana in una fase particolarmente importante per i brand Hyundai e Genesis ”, ha dichiarato Francesco Colonnese, presidente e CEO di Hyundai Motor Company Italy.

“Hyundai sta aprendo un nuovo capitolo del proprio percorso, sostenuto da un forte rinnovamento della gamma e da una capacità di innovazione che va ben oltre l’automobile, grazie alla sua leadership in diversi ambiti industriali. La mia prima priorità sarà ascoltare la rete e le persone di Hyundai Italia, per capire insieme cosa funziona e cosa poter migliorare. Sono con vinto che oggi ci siano le premesse ideali per rafforzare ulteriormente il ruolo di Hyundai e di contribuire allo sviluppo di Genesis nel mercato italiano. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare insieme alla nostra squadra di grande talento ed esperienza e alla nostra rete di concessionari, partner fondamentali per essere vicini ai clienti e trasformare sul territorio le nostre ambizioni in risultati concreti. In una fase di forte cambiamento per l’industria dell’auto, affronto questa nuova responsabilità con grande entusiasmo e determinazione”.

Il primo appuntamento operativo sarà la definizione delle linee commerciali per il 2027, dopo gli incontri con concessionari e dipendenti. Sarà su quelle indicazioni che la filiale organizzerà il lavoro della rete in vista del rinnovo dei modelli.