 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
LEPAS AURA, il concept a tre porte anticipa lo stile dei futuri modelli

LEPAS AURA, il concept a tre porte anticipa lo stile dei futuri modelli

6 Novembre 2026

6 Novembre 2026/Home/MOTORI/LEPAS AURA, il concept a tre porte anticipa lo stile dei futuri modelli

La LEPAS L6 arriverà in Italia a inizio 2027, con una versione elettrica e una plug-in hybrid. Il SUV compatto allargherà l’offerta del marchio del Gruppo Chery, che intanto ha mostrato a Wuhu il suo primo concept, AURA: una shooting brake a tre porte pensata per anticipare lo stile dei futuri modelli.

Offerta Amazon

Copriauto Imbottito Protezione Grandine Per Lepas L8, Copertura Completa Personalizzata, Traspirante Con Fodera In Cotone, Resistente Sole Neve E Graffi

【Materiale di alta qualità】Il nostro telo copriauto è realizzato in tessuto Oxford, traspirante e resistente, antipolvere, antineve, protezione solare, anti-ultravioletto; isolamento termico, resistenza alle alte temperature · 【Protezione per tutte le stagioni】Il telo copriauto offre una protezione completa dell’auto da elementi atmosferici: polvere, neve, inquinamento industriale, escrementi di uccelli, foglie, pollini, pioggia acida e così via · 【Telo copriauto con strisce riflettenti】Il design riflettente migliora il riconoscimento della guida notturna e garantisce efficacemente la probabilità di graffi durante la guida

Prezzo su Amazon121,20 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Presentata in anteprima mondiale a ottobre durante la Global Elegance Night, all’interno della prima LEPAS Global Elegant Lifestyle Week, AURA è stata esaminata da giornalisti provenienti da Europa, Americhe, Oceania, Sud-est asiatico e Africa. Le valutazioni riportate dal marchio si concentrano soprattutto sulle proporzioni della carrozzeria, sui gruppi ottici e sulle scelte cromatiche.

L'impresa potenziata - evento Datamoney 25 novembre 2026, iscriviti, ingresso gratuito + 2 biglietti concerto in regalo
Lepas AURA Concept

Il progetto sviluppa il linguaggio stilistico che LEPAS chiama Leopard Aesthetics, ispirato alle posture e al movimento del leopardo. Sulla concept questo riferimento si traduce in un passo lungo, sbalzi contenuti e carreggiate larghe, abbinati a superfici continue e a una verniciatura lucida con effetto porcellana.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

NordiskBil ha associato le forme scolpite e i fari affilati al riferimento felino. Auto Express si è soffermato sulla calandra chiusa, sui cerchi aerodinamici e sulla coda fastback. TarmacLife ha apprezzato la sobrietà del disegno, mentre AutoBuzz ha espresso l’auspicio di una variante di serie a quattro porte.

Dalla concept alla L6 per il mercato italiano

Le tre tinte di AURA, Dawn Pearl, Bacalar Blue e Provence Twilight, prendono spunto dalla luce naturale in luoghi e momenti diversi della giornata. Secondo CARmag, potrebbero anticipare le scelte per le prossime vetture di serie. LEPAS collega questi elementi alla propria filosofia “Natural Energy” e al confronto con gli utenti.

Paolo Borzacchiello, Usa il cervello, mercoledì 11 novembre 2026 ore 20.30 a Lugano: acquista il biglietto su biglietteria.ch

Il passaggio commerciale più vicino riguarda però la L6. Il suo ingresso nella gamma italiana è previsto all’inizio del 2027, accanto alla L8 plug-in hybrid. A differenza di AURA, che serve a indicare una direzione di design, la L6 è il modello con cui il marchio prepara l’ampliamento dell’offerta.

Lepas L6 01

La L6 misura 4,55 metri e viene proposta come SUV compatto. Al Salone Auto Torino ha ottenuto il TADA per il miglior design degli interni nella categoria City Car, un riconoscimento riferito dunque all’abitacolo.

Per l’Italia sono previste due motorizzazioni: una elettrica, con batteria da 65 kWh, e una plug-in Super Hybrid da 279 CV. Le due varianti affiancheranno la L8 già indicata come modello plug-in hybrid della gamma.

Lepas L6 02

Per la L6 elettrica il marchio indica un’autonomia di 450 chilometri. Sul fronte della ricarica, il dato dichiarato è un passaggio dal 30 all’80% della batteria in 20 minuti: una finestra specifica, non il tempo necessario per una ricarica completa.

La versione EV è stata inoltre impiegata in un percorso di quasi 700 chilometri tra Shanghai e Wuhu. La distanza riguarda l’itinerario della prova e va distinta dal valore di autonomia indicato per il modello.

Lepas L6 03

La prova su strada tra Shanghai e Wuhu

Al viaggio hanno partecipato 34 giornalisti di 15 Paesi. Il tragitto ha alternato traffico urbano, autostrade e strade di montagna, portando la L6 elettrica su percorsi differenti per caratteristiche e condizioni di utilizzo.

L’iniziativa ha accompagnato le attività organizzate a Wuhu, dove l’attenzione non si è limitata alla concept AURA. Per la L6, il programma ha incluso sia la guida su strada sia le dimostrazioni delle funzioni di parcheggio.

Lepas L6 04

Tra gli aspetti al centro della prova figuravano l’unità di trazione elettrica 12-in-1 e l’assetto, sviluppato con il contributo di un team europeo. Sono elementi tecnici distinti dalle scelte estetiche illustrate attraverso AURA.

Il programma comprendeva anche la verifica della ricarica e dell’impianto audio Sony. Quest’ultimo rientra nelle dotazioni della L6 EV presentate durante le attività, insieme ai sistemi dedicati alle manovre e alla visibilità intorno alla vettura.

Lepas L6 05

Parcheggio automatico e richiamo tramite app

Nel parco Squirrel Town di Wuhu, oltre 300 tester hanno provato i sistemi EPA e SIVP, sigla di Super Intelligent Valet Parking. Le dimostrazioni riguardavano manovre eseguite dopo che il conducente era sceso dall’auto.

In questa sequenza la vettura rileva lo spazio circostante, definisce il percorso, evita gli ostacoli e raggiunge il parcheggio senza una persona al volante. Si tratta di funzioni legate alla gestione della sosta, non della guida autonoma lungo l’intero viaggio.

Lepas L6 06

Il richiamo attraverso l’app è previsto in aree di parcheggio chiuse e appositamente predisposte. In queste condizioni l’auto può lasciare lo stallo e raggiungere la zona di ritiro: il contesto operativo è quindi parte essenziale della funzione descritta.

Sulla L6 EV sono presenti anche il parcheggio automatico APA, quello comandato da remoto RPA e la visione panoramica a 540°. Il quadro delle dotazioni comprende così più modalità di assistenza alle manovre.

foto nel testo 1

Il prossimo appuntamento per il mercato italiano resta l’arrivo della L6 a inizio 2027. AURA indica invece le scelte di stile che LEPAS intende trasferire sui modelli successivi, dalle proporzioni alle finiture: due progetti con tempi e funzioni diversi nell’espansione del marchio.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori lavasciuga di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavastoviglie di agosto 2026Tech e casaI migliori droni di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Nital Robotics debutta con il robot quadrupede Rover X1
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 5 nov
#2
INTERNET
Dyson, sconti fino a 350 euro su quattro prodotti per il Black Friday
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 5 nov
#3
MOTORI
LEPAS promuove L8 in Italia con pubblicità e roadshow
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 5 nov
#4
PRODOTTI
Natale con Dyson: le idee regalo per capelli e cura personale
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 2 nov
#5
SMART CITIES
James Dyson Award premia Sentinel e Rumble Rims
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 4 nov
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.