6 Novembre 2026

/ Home/MOTORI/LEPAS AURA, il concept a tre porte anticipa lo stile dei futuri modelli

La LEPAS L6 arriverà in Italia a inizio 2027, con una versione elettrica e una plug-in hybrid. Il SUV compatto allargherà l’offerta del marchio del Gruppo Chery, che intanto ha mostrato a Wuhu il suo primo concept, AURA: una shooting brake a tre porte pensata per anticipare lo stile dei futuri modelli.

Presentata in anteprima mondiale a ottobre durante la Global Elegance Night, all’interno della prima LEPAS Global Elegant Lifestyle Week, AURA è stata esaminata da giornalisti provenienti da Europa, Americhe, Oceania, Sud-est asiatico e Africa. Le valutazioni riportate dal marchio si concentrano soprattutto sulle proporzioni della carrozzeria, sui gruppi ottici e sulle scelte cromatiche.

Il progetto sviluppa il linguaggio stilistico che LEPAS chiama Leopard Aesthetics, ispirato alle posture e al movimento del leopardo. Sulla concept questo riferimento si traduce in un passo lungo, sbalzi contenuti e carreggiate larghe, abbinati a superfici continue e a una verniciatura lucida con effetto porcellana.

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NordiskBil ha associato le forme scolpite e i fari affilati al riferimento felino. Auto Express si è soffermato sulla calandra chiusa, sui cerchi aerodinamici e sulla coda fastback. TarmacLife ha apprezzato la sobrietà del disegno, mentre AutoBuzz ha espresso l’auspicio di una variante di serie a quattro porte.

Dalla concept alla L6 per il mercato italiano

Le tre tinte di AURA, Dawn Pearl, Bacalar Blue e Provence Twilight, prendono spunto dalla luce naturale in luoghi e momenti diversi della giornata. Secondo CARmag, potrebbero anticipare le scelte per le prossime vetture di serie. LEPAS collega questi elementi alla propria filosofia “Natural Energy” e al confronto con gli utenti.

Il passaggio commerciale più vicino riguarda però la L6. Il suo ingresso nella gamma italiana è previsto all’inizio del 2027, accanto alla L8 plug-in hybrid. A differenza di AURA, che serve a indicare una direzione di design, la L6 è il modello con cui il marchio prepara l’ampliamento dell’offerta.

La L6 misura 4,55 metri e viene proposta come SUV compatto. Al Salone Auto Torino ha ottenuto il TADA per il miglior design degli interni nella categoria City Car, un riconoscimento riferito dunque all’abitacolo.

Per l’Italia sono previste due motorizzazioni: una elettrica, con batteria da 65 kWh, e una plug-in Super Hybrid da 279 CV. Le due varianti affiancheranno la L8 già indicata come modello plug-in hybrid della gamma.

Per la L6 elettrica il marchio indica un’autonomia di 450 chilometri. Sul fronte della ricarica, il dato dichiarato è un passaggio dal 30 all’80% della batteria in 20 minuti: una finestra specifica, non il tempo necessario per una ricarica completa.

La versione EV è stata inoltre impiegata in un percorso di quasi 700 chilometri tra Shanghai e Wuhu. La distanza riguarda l’itinerario della prova e va distinta dal valore di autonomia indicato per il modello.

La prova su strada tra Shanghai e Wuhu

Al viaggio hanno partecipato 34 giornalisti di 15 Paesi. Il tragitto ha alternato traffico urbano, autostrade e strade di montagna, portando la L6 elettrica su percorsi differenti per caratteristiche e condizioni di utilizzo.

L’iniziativa ha accompagnato le attività organizzate a Wuhu, dove l’attenzione non si è limitata alla concept AURA. Per la L6, il programma ha incluso sia la guida su strada sia le dimostrazioni delle funzioni di parcheggio.

Tra gli aspetti al centro della prova figuravano l’unità di trazione elettrica 12-in-1 e l’assetto, sviluppato con il contributo di un team europeo. Sono elementi tecnici distinti dalle scelte estetiche illustrate attraverso AURA.

Il programma comprendeva anche la verifica della ricarica e dell’impianto audio Sony. Quest’ultimo rientra nelle dotazioni della L6 EV presentate durante le attività, insieme ai sistemi dedicati alle manovre e alla visibilità intorno alla vettura.

Parcheggio automatico e richiamo tramite app

Nel parco Squirrel Town di Wuhu, oltre 300 tester hanno provato i sistemi EPA e SIVP, sigla di Super Intelligent Valet Parking. Le dimostrazioni riguardavano manovre eseguite dopo che il conducente era sceso dall’auto.

In questa sequenza la vettura rileva lo spazio circostante, definisce il percorso, evita gli ostacoli e raggiunge il parcheggio senza una persona al volante. Si tratta di funzioni legate alla gestione della sosta, non della guida autonoma lungo l’intero viaggio.

Il richiamo attraverso l’app è previsto in aree di parcheggio chiuse e appositamente predisposte. In queste condizioni l’auto può lasciare lo stallo e raggiungere la zona di ritiro: il contesto operativo è quindi parte essenziale della funzione descritta.

Sulla L6 EV sono presenti anche il parcheggio automatico APA, quello comandato da remoto RPA e la visione panoramica a 540°. Il quadro delle dotazioni comprende così più modalità di assistenza alle manovre.

Il prossimo appuntamento per il mercato italiano resta l’arrivo della L6 a inizio 2027. AURA indica invece le scelte di stile che LEPAS intende trasferire sui modelli successivi, dalle proporzioni alle finiture: due progetti con tempi e funzioni diversi nell’espansione del marchio.