16 Novembre 2026/Home/MOTORI/JAECOO è auto partner del nuovo film di Hunger Games
JAECOO affianca come auto partner l’uscita di Hunger Games: L’alba sulla mietitura, atteso nei cinema italiani il 19 novembre. L’accordo internazionale coinvolge anche il mercato italiano, dove la collaborazione sarà associata al SUV ibrido plug-in JAECOO 7 SHS-P. Il nuovo film, diretto da Francis Lawrence e tratto dal romanzo di Suzanne Collins, torna nella storia di Panem per raccontare il passato di Haymitch Abernathy.
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Il marchio automobilistico fa parte di OMODA & JAECOO, realtà del Gruppo Chery. La partnership si inserisce nelle attività che accompagnano il lancio cinematografico: il programma internazionale prevede campagne di marketing digitale e allestimenti temporanei a tema nei mercati interessati. Per l’Italia, il modello scelto come riferimento dell’operazione è la versione con motorizzazione ibrida ricaricabile del SUV JAECOO 7.
Il modello al centro della collaborazione italiana
La JAECOO 7 SHS-P utilizza il Super Hybrid System, indicato dalla sigla SHS, di OMODA & JAECOO. È questa la configurazione individuata per collegare la gamma automobilistica al nuovo capitolo della saga nel mercato nazionale. Il progetto riguarda dunque un modello preciso, anziché presentare indistintamente l’intera offerta del marchio.
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Per il sistema ibrido, l’azienda indica come obiettivi l’equilibrio tra prestazioni, efficienza e autonomia complessiva, con un impiego che comprende sia gli spostamenti di tutti i giorni sia i viaggi. Sono le caratteristiche sulle quali viene costruita la presentazione del veicolo nell’ambito dell’accordo cinematografico. La versione plug-in hybrid resta quindi il riferimento tecnico della collaborazione italiana.
Il messaggio scelto per la campagna è «Break the rules. Begin a new era.». La collaborazione richiama così il tema della sfida alle regole presente nel racconto di Hunger Games. Sul versante automobilistico, JAECOO lo accosta alla propria formula «From Classic, Beyond Classic», utilizzata dal marchio per descrivere il suo approccio a design, tecnologia e versatilità dei SUV.
L’associazione tra i due universi è la chiave promozionale dell’iniziativa: da una parte la narrazione cinematografica, dall’altra il posizionamento del veicolo. Per il pubblico italiano, il collegamento passa dalla JAECOO 7 SHS-P, mentre le attività digitali e gli eventi a tema costituiscono gli strumenti previsti dal programma internazionale.
Il 18 novembre la presentazione a Sesto San Giovanni
La tappa italiana che precede l’arrivo del film nelle sale è fissata per mercoledì 18 novembre. Notorious Pictures presenterà la pellicola alla stampa alle 20.30 al Notorious Cinemas Centro Sarca di Sesto San Giovanni, nell’area milanese. L’appuntamento si svolgerà quindi la sera prima dell’uscita cinematografica del 19 novembre.
Hunger Games: L’alba sulla mietitura è ambientato 24 anni prima degli avvenimenti del primo film. Al centro della storia c’è il giovane Haymitch Abernathy, impegnato nella cinquantesima edizione degli Hunger Games. Il racconto torna così su un personaggio della saga attraverso una vicenda precedente a quella da cui era partito il percorso cinematografico.
Alla regia c’è Francis Lawrence, mentre il testo di partenza è il romanzo di Suzanne Collins. I cinque film realizzati finora hanno raccolto complessivamente oltre 3,3 miliardi di dollari nel mondo, secondo i dati diffusi nell’ambito della campagna internazionale. La collaborazione automobilistica accompagna ora questo nuovo ritorno a Panem, con la presentazione del 18 novembre e l’uscita italiana del giorno successivo come appuntamenti immediati.
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