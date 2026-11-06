6 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/JLab propone sette prodotti audio da 39,99 a 99,99 euro

Auricolari con cancellazione del rumore, modelli per lo sport, cuffie over-ear e uno speaker portatile: la selezione JLab per il Natale 2026 comprende sette prodotti con prezzi da 39,99 a 99,99 euro. Le differenze riguardano soprattutto il formato, l’autonomia dichiarata e le funzioni disponibili, dalla localizzazione della custodia al timer per gli allenamenti.

Le proposte sotto i 50 euro includono i Go Pods ANC, i JBuds Mini ANC e il diffusore Go Party. Nella fascia superiore si trovano invece auricolari con ricarica wireless, modelli con gancio per l’attività fisica e cuffie che avvolgono l’orecchio. Le autonomie indicate dal produttore vanno considerate come dati dichiarati, non come risultati di una prova d’uso.

Gli auricolari sotto i 50 euro

I JBuds Mini ANC costano 49,99 euro e puntano sulle dimensioni contenute. Integrano la cancellazione attiva del rumore e la modalità Be Aware, che permette di percepire i suoni circostanti. Tra le dotazioni figurano il Bluetooth Multipoint e una custodia compatibile con Apple Find My.

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L’autonomia complessiva dichiarata supera le 25 ore. Il modello è disponibile su Amazon nelle varianti Blue, Pastel Pink, Graphite e Vivid Pink. La compatibilità della custodia con il sistema di localizzazione Apple è uno degli elementi che lo distinguono dagli altri auricolari della selezione.

A 39,99 euro, i Go Pods ANC sono il modello meno costoso del gruppo. Hanno una struttura con stelo, cancellazione attiva ibrida del rumore e modalità Be Aware. Il Bluetooth Multipoint consente di passare tra dispositivi diversi, mentre i microfoni dispongono di una funzione di riduzione del rumore per le chiamate.

Per i Go Pods ANC JLab dichiara oltre 26 ore di autonomia complessiva. La certificazione IP55 riguarda la resistenza a sudore e schizzi. Le colorazioni previste sono Black, Blue e Mauve, con disponibilità su Amazon.

Ricarica wireless e maggiore autonomia

I JBuds Pods ANC salgono a 69,99 euro e aggiungono la ricarica wireless. La scheda tecnica comprende cancellazione attiva ibrida del rumore, Lab Spatial Audio e un sistema con sei microfoni destinato alle chiamate. Anche in questo caso è presente il Bluetooth Multipoint.

L’autonomia complessiva indicata supera le 56 ore. Rispetto ai due modelli più economici, le differenze principali sono dunque la durata dichiarata e la possibilità di ricaricare senza cavo. I JBuds Pods ANC sono acquistabili su Amazon nei colori Black, Blue e Mauve.

Due formati per l’attività sportiva

Gli Epic Open Sport, proposti a 99,99 euro, adottano una costruzione open-ear: il canale uditivo rimane libero durante l’ascolto. È una soluzione diversa dai modelli dotati di cancellazione del rumore, perché permette di continuare a sentire l’ambiente circostante. Un gancio flessibile serve a mantenere gli auricolari in posizione durante il movimento.

Il modello supporta l’audio Hi-Res e ha un’autonomia dichiarata superiore a 30 ore. La disponibilità comprende Amazon e i negozi Unieuro. Nella selezione natalizia è la proposta con il prezzo più alto, rivolta all’impiego durante corsa, trekking, bicicletta e allenamenti all’aperto.

I JBuds Sport ANC4 costano invece 79,99 euro e abbinano un gancio ergonomico alla cancellazione attiva ibrida del rumore. È presente anche la modalità Be Aware. La certificazione IP66 copre la resistenza a sudore e polvere, mentre l’autonomia dichiarata supera le 60 ore.

Una funzione specifica per l’allenamento è l’Interval Workout Timer integrato, utilizzabile per scandire le diverse fasi della sessione. I JBuds Sport ANC4 sono disponibili su Amazon e nei negozi Unieuro nelle colorazioni Cobalt, Graphite, Pink e Teal.

Cuffie over-ear e ascolto condiviso

Allo stesso prezzo di 79,99 euro si collocano le JBuds Lux ANC, unico modello over-ear della selezione. Padiglioni e archetto utilizzano l’imbottitura Cloud Foam; la dotazione comprende cancellazione attiva ibrida del rumore e Lab Spatial Audio. Per queste cuffie il produttore indica oltre 70 ore di autonomia.

Le JBuds Lux ANC sono disponibili su Amazon nelle versioni Cloud, Graphite, Mauve, Navy e Sage. Rispetto agli auricolari, propongono un formato che avvolge l’orecchio, destinato anche all’ascolto durante viaggi, lavoro e momenti di pausa.

Chiude la selezione Go Party Speaker, diffusore Bluetooth portatile da 49,99 euro. Offre 10 W di potenza, fino a 16 ore di autonomia e illuminazione RGB personalizzabile. La certificazione è IP56, per la resistenza a schizzi e polvere; la funzione LabSync permette di sincronizzare fino a 100 speaker JLab compatibili. È disponibile su Amazon in Black, Cyan, Lime, Mulberry, Navy e Pink: a differenza degli altri prodotti, è destinato alla riproduzione musicale condivisa anziché all’ascolto individuale.