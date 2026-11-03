3 Novembre 2026

/ Home/EVENTI/Forum Retail porta a Milano robot umanoidi e innovazione digitale

La notizia in sintesi Forum Retail torna al Superstudio Più di Milano l’11 e 12 novembre 2026, con conferenze e dimostrazioni tecnologiche.

Tra le proposte, il robot umanoide Fausto, un barista automatizzato e un sistema che realizza ritratti personalizzati.

Debutta il RETAIL Tech Space, con visite guidate, startup e incontri su intelligenza artificiale, dati e quantum computing.

Il programma comprende podcast dal vivo, prove di prodotti per il benessere e due colazioni dedicate al confronto professionale.

Robot umanoidi, caffè preparati da un sistema automatizzato e abiti indossati digitalmente dalle modelle: sono alcune delle dimostrazioni previste a Forum Retail 2026, in programma l’11 e 12 novembre al Superstudio Più di Milano. La manifestazione organizzata da iKN Italy affiancherà alle conferenze e agli incontri B2B una serie di attività per osservare e provare tecnologie e servizi destinati al commercio.

Per la ventiseiesima edizione gli organizzatori prevedono oltre 1.500 retailer e 4.000 professionisti del settore, con 300 relatori, di cui 20 internazionali, e 150 fornitori tecnologici. Il programma di Forum Retail comprende intelligenza artificiale, trasformazione digitale, cambiamenti nelle abitudini di acquisto e nuovi modelli di business.

Robot umanoidi, ritratti e caffè automatizzati

Nell’area espositiva sarà presente per entrambe le giornate Fausto, il robot umanoide di Gulliver. I partecipanti potranno osservarlo da vicino e scattare un selfie: la dimostrazione porterà l’attenzione sull’integrazione tra intelligenza artificiale e sistemi robotici, oltre alle applicazioni limitate agli ambienti digitali.

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Un’altra applicazione dell’AI sarà proposta allo stand di Kuoni Tumlare e 20ACTION. Qui un robot produrrà ritratti personalizzati a partire da una fotografia, tracciando progressivamente il disegno che i visitatori potranno portare con sé.

Alla preparazione del caffè sarà invece dedicato Barista on Demand, il robot di Rhea Group. Il sistema servirà un espresso ai partecipanti prima della partenza dei percorsi guidati del RETAIL Tech Space, offrendo una dimostrazione di automazione applicata a un servizio di ristorazione.

Un nuovo spazio per le tecnologie del commercio

Il RETAIL Tech Space debutta in questa edizione con un’area riservata alla ricerca di soluzioni e all’approfondimento delle tecnologie per il settore. I tour prevedono visite agli stand accompagnate da esperti, per esaminare applicazioni e strumenti presentati dalle aziende espositrici.

Al suo interno troveranno posto Start Up Galaxy, dedicata alle startup, e il RETAIL Tech & Innovation Stage. Gli interventi affronteranno intelligenza artificiale, retail media, gestione dei dati e quantum computing. Tra le aziende rappresentate sono indicate Decathlon, Amplifon, Google Cloud Italia, Bricocenter Italia, Intesa Sanpaolo e Coop Alleanza 3.0.

Una dimostrazione specifica riguarderà il settore dell’abbigliamento. Shopping Cube presenterà THE CUBE, uno showroom virtuale immersivo e interattivo, mercoledì 11 novembre alle 11.00, allo stand C11. Durante la presentazione alcune modelle indosseranno digitalmente diversi capi senza cambiarsi materialmente d’abito. Il sistema utilizza intelligenza artificiale e un software per adattare gli indumenti alle misure individuali.

Le conversazioni del podcast, anche dopo l’evento

Tornerà anche Retail On Air, il podcast registrato davanti al pubblico con ospiti provenienti dal commercio, dall’impresa, dal digitale e dallo sport. Le conversazioni si terranno dalle 12.00 alle 16.00 in entrambe le giornate e resteranno disponibili dopo la manifestazione.

Tra gli ospiti annunciati figurano Giorgio Santambrogio, CEO di Gruppo VéGé; Annalisa Ferri, Chief Marketing Officer di Sammontana Italia; Pierpaolo Coli, Head of Franchising di McDonald’s Italia; e Alessandro Martire, Associate Partner di Bain & Company. Parteciperanno inoltre Matteo Flora e Mirko Bruni, rispettivamente Founder & Board Director e CEO di The Fool, e Massimo Cortinovis, Head of Digital Strategies di Lega Basket.

Le interviste saranno dedicate alle strategie aziendali, ai cambiamenti del mercato e ai percorsi professionali. La disponibilità delle registrazioni consentirà di riascoltare gli interventi anche al termine delle due giornate milanesi.

Benessere e incontri professionali

La Retail Wellness Experience raccoglierà dimostrazioni e consulenze su cosmesi, alimentazione e cura della persona. BENU Farmacia presenterà il Magic Mirror nell’ambito di BENU Beauty Circle: il dispositivo analizza la pelle in tempo reale e propone consigli personalizzati per la cura del viso.

Nella stessa area, KoRo sarà presente con un truck dedicato a snack e alimenti naturali. Bufarma proporrà prove di prodotti per la pelle a base di latte di bufala, mentre CoolMate offrirà assaggi di una bevanda preparata con yerba mate biologica.

Il confronto tra professionisti inizierà alle 8.30 nella Business Connection Lounge. L’11 novembre la colazione con Unobravo sarà dedicata al benessere aziendale e alle pratiche per la gestione dei gruppi di lavoro. Il 12 novembre si terrà invece Woman in Retail, l’appuntamento con The Circle centrato sulle relazioni professionali e sulla condivisione di esperienze nel commercio.

Tra conferenze, dimostrazioni e incontri informali, l’edizione 2026 distribuirà dunque il confronto sulle trasformazioni del retail in formati diversi. Le prove negli spazi espositivi permetteranno di vedere i sistemi in funzione, mentre podcast e appuntamenti tematici approfondiranno strategie e organizzazione del lavoro.