8 Settembre 2026

/ Home/EVENTI/The Daily Crash debutta al Volvo Studio Milano con studenti del Politecnico

La notizia in sintesi The Daily Crash presenta una capsule collection realizzata da venti studenti del Politecnico di Milano.

La preview per stampa e addetti ai lavori è fissata il 22 settembre 2026.

La performance aprirà gratuitamente al pubblico il 23 settembre 2026, con registrazione.

L’installazione al Volvo Studio Milano prevede cinque aree, performer e abiti progettati dagli studenti.

Una capsule collection nata dal lavoro di venti studenti e studentesse del Politecnico di Milano sarà presentata al Volvo Studio Milano durante la Milano Fashion Week. Il progetto, intitolato The Daily Crash, prevede una performance installativa immersiva: la preview per stampa e addetti ai lavori è in programma il 22 settembre 2026 alle 21, mentre l’apertura al pubblico è fissata per il giorno successivo, alla stessa ora.

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L’evento del 23 settembre sarà a ingresso gratuito, previa registrazione. La sede è il Volvo Studio Milano, all’angolo tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione.

Il percorso con studenti e professionisti

The Daily Crash è un progetto sviluppato da Volvo Studio Milano e VerySeri Studio, con la collaborazione di Collettivo AAA. I venti partecipanti sono stati selezionati attraverso una open call e hanno seguito un programma avviato lo scorso marzo, composto da sei appuntamenti tra lezioni, revisioni e incontri aperti al pubblico.

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Il lavoro ha attraversato le diverse fasi della progettazione: ricerca, sviluppo degli oggetti e dei capi, produzione della collezione e preparazione della performance. Per la realizzazione sono stati impiegati materiali di recupero utilizzati da Volvo Cars per le proprie automobili, secondo quanto indicato dagli organizzatori.

Tra marzo e maggio, gli incontri si sono svolti al Volvo Studio Milano e hanno coinvolto professionisti dei settori del design, della moda e dell’organizzazione culturale. Nelle settimane precedenti alla presentazione, il gruppo è impegnato nel laboratorio di VerySeri Studio a Cascina Cuccagna, dove sta ultimando capi, oggetti e allestimento.

Il progetto riunisce l’esperienza di Volvo Studio Milano, il lavoro di VerySeri Studio — formato da Tiziano Crisanti e Lorenzo Gerletti — e Collettivo AAA, con Marco Denni. Partecipano inoltre Marco Del Giudice – Nessuno come stylist, Irene Diliberto come progettista, La Blet ed Eiscia per il set design, Thomas Calvi e Matteo Quadraruopolo per la colonna sonora, Lorenzo Garavini e Piergiuseppe Colazzo per la componente visiva.

Cinque fasi per raccontare l’impatto

L’installazione prende spunto dall’idea di “daily crash”, intesa come impatto fisico e personale. Il percorso proposto al pubblico sarà articolato in cinque aree tematiche e seguirà le fasi indicate dagli ideatori: impatto, sospensione temporale, instabilità, protezione ritrovata e recupero della quotidianità.

Lo spazio sarà trasformato attraverso luci e suoni. Ogni area avrà una propria atmosfera e ospiterà cinque performer, insieme a cinque abiti progettati e prodotti dagli studenti e dalle studentesse sotto la supervisione dei professionisti coinvolti da VerySeri.

La presentazione mette quindi al centro il risultato di un’attività formativa applicata a un evento aperto al pubblico. La capsule collection non sarà mostrata in una sfilata tradizionale, ma all’interno di un’azione performativa che combina abiti, movimento, scenografia, musica e immagini.

Informazioni sull’evento

La preview del 22 settembre 2026 è riservata, su invito, a stampa e addetti ai lavori. L’accesso pubblico del 23 settembre, invece, è gratuito con registrazione disponibile dall’8 settembre. Gli aggiornamenti sulle iniziative dello spazio sono pubblicati nella sezione News del Volvo Studio Milano.

Volvo Cars indica tra i propri obiettivi una gamma di auto completamente elettrica e il raggiungimento di emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2040. Per materiali fotografici e documentazione sull’iniziativa, l’azienda rimanda alla sezione Stampa & Media.

L’appuntamento di settembre conclude il percorso operativo del progetto e porta nello spazio milanese i lavori sviluppati dagli studenti durante i mesi di formazione e produzione.

FAQ

Quando apre al pubblico The Daily Crash?

L’apertura al pubblico è prevista il 23 settembre 2026 alle ore 21, con ingresso gratuito previa registrazione.

Dove si svolge la performance?

La performance si svolge al Volvo Studio Milano, tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione.

Chi ha realizzato la capsule collection?

Venti studenti e studentesse del Politecnico di Milano hanno progettato e prodotto gli abiti con la supervisione dei professionisti coinvolti da VerySeri.

Come è strutturata l’installazione?

Il percorso comprende cinque aree tematiche, cinque performer e cinque abiti, dedicati alle fasi di una rottura dall’impatto al recupero della quotidianità.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.