8 Settembre 2026/Home/EVENTI/The Daily Crash debutta al Volvo Studio Milano con studenti del Politecnico
La notizia in sintesi
- The Daily Crash presenta una capsule collection realizzata da venti studenti del Politecnico di Milano.
- La preview per stampa e addetti ai lavori è fissata il 22 settembre 2026.
- La performance aprirà gratuitamente al pubblico il 23 settembre 2026, con registrazione.
- L’installazione al Volvo Studio Milano prevede cinque aree, performer e abiti progettati dagli studenti.
Riassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch
Una capsule collection nata dal lavoro di venti studenti e studentesse del Politecnico di Milano sarà presentata al Volvo Studio Milano durante la Milano Fashion Week. Il progetto, intitolato The Daily Crash, prevede una performance installativa immersiva: la preview per stampa e addetti ai lavori è in programma il 22 settembre 2026 alle 21, mentre l’apertura al pubblico è fissata per il giorno successivo, alla stessa ora.
L’evento del 23 settembre sarà a ingresso gratuito, previa registrazione. La sede è il Volvo Studio Milano, all’angolo tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione.
Il percorso con studenti e professionisti
The Daily Crash è un progetto sviluppato da Volvo Studio Milano e VerySeri Studio, con la collaborazione di Collettivo AAA. I venti partecipanti sono stati selezionati attraverso una open call e hanno seguito un programma avviato lo scorso marzo, composto da sei appuntamenti tra lezioni, revisioni e incontri aperti al pubblico.
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Il lavoro ha attraversato le diverse fasi della progettazione: ricerca, sviluppo degli oggetti e dei capi, produzione della collezione e preparazione della performance. Per la realizzazione sono stati impiegati materiali di recupero utilizzati da Volvo Cars per le proprie automobili, secondo quanto indicato dagli organizzatori.
Tra marzo e maggio, gli incontri si sono svolti al Volvo Studio Milano e hanno coinvolto professionisti dei settori del design, della moda e dell’organizzazione culturale. Nelle settimane precedenti alla presentazione, il gruppo è impegnato nel laboratorio di VerySeri Studio a Cascina Cuccagna, dove sta ultimando capi, oggetti e allestimento.
Il progetto riunisce l’esperienza di Volvo Studio Milano, il lavoro di VerySeri Studio — formato da Tiziano Crisanti e Lorenzo Gerletti — e Collettivo AAA, con Marco Denni. Partecipano inoltre Marco Del Giudice – Nessuno come stylist, Irene Diliberto come progettista, La Blet ed Eiscia per il set design, Thomas Calvi e Matteo Quadraruopolo per la colonna sonora, Lorenzo Garavini e Piergiuseppe Colazzo per la componente visiva.
Cinque fasi per raccontare l’impatto
L’installazione prende spunto dall’idea di “daily crash”, intesa come impatto fisico e personale. Il percorso proposto al pubblico sarà articolato in cinque aree tematiche e seguirà le fasi indicate dagli ideatori: impatto, sospensione temporale, instabilità, protezione ritrovata e recupero della quotidianità.
Lo spazio sarà trasformato attraverso luci e suoni. Ogni area avrà una propria atmosfera e ospiterà cinque performer, insieme a cinque abiti progettati e prodotti dagli studenti e dalle studentesse sotto la supervisione dei professionisti coinvolti da VerySeri.
La presentazione mette quindi al centro il risultato di un’attività formativa applicata a un evento aperto al pubblico. La capsule collection non sarà mostrata in una sfilata tradizionale, ma all’interno di un’azione performativa che combina abiti, movimento, scenografia, musica e immagini.
Informazioni sull’evento
La preview del 22 settembre 2026 è riservata, su invito, a stampa e addetti ai lavori. L’accesso pubblico del 23 settembre, invece, è gratuito con registrazione disponibile dall’8 settembre. Gli aggiornamenti sulle iniziative dello spazio sono pubblicati nella sezione News del Volvo Studio Milano.
Volvo Cars indica tra i propri obiettivi una gamma di auto completamente elettrica e il raggiungimento di emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2040. Per materiali fotografici e documentazione sull’iniziativa, l’azienda rimanda alla sezione Stampa & Media.
L’appuntamento di settembre conclude il percorso operativo del progetto e porta nello spazio milanese i lavori sviluppati dagli studenti durante i mesi di formazione e produzione.
FAQ
Quando apre al pubblico The Daily Crash?
L’apertura al pubblico è prevista il 23 settembre 2026 alle ore 21, con ingresso gratuito previa registrazione.
Dove si svolge la performance?
La performance si svolge al Volvo Studio Milano, tra via Melchiorre Gioia e viale della Liberazione.
Chi ha realizzato la capsule collection?
Venti studenti e studentesse del Politecnico di Milano hanno progettato e prodotto gli abiti con la supervisione dei professionisti coinvolti da VerySeri.
Come è strutturata l’installazione?
Il percorso comprende cinque aree tematiche, cinque performer e cinque abiti, dedicati alle fasi di una rottura dall’impatto al recupero della quotidianità.
Qual è la fonte di queste informazioni?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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