1 Ottobre 2026

/ Home/TV, LIFESTYLE, FASHION, BEAUTY & LUXURY EVENTS/Fit Check: il podcast McFIT sulla prevenzione dei tumori femminili

La notizia in sintesi Fit Check debutta il 7 ottobre: quattro episodi sulla prevenzione e sulla salute femminile, condotti dall’AI Zoe De Biasi.

Ospiti del podcast Giorgia Villa, Sara Conti, Giulia Calcaterra ed Elena Dogliotti, biologa nutrizionista della Fondazione Veronesi.

McFIT Italia devolverà alla Fondazione Veronesi, per ogni ospite, una somma equivalente al relativo cachet.

Le puntate saranno gratuite su Spotify e disponibili su Instagram; una pagina dedicata consentirà di sostenere la ricerca.

Debutterà il 7 ottobre Fit Check, il podcast di McFIT Italia realizzato con Fondazione Umberto Veronesi ETS per parlare di prevenzione dei tumori femminili e salute. A condurre le interviste sarà Zoe De Biasi, l’ambassador digitale del marchio basata sull’intelligenza artificiale. Il programma comprende quattro appuntamenti, con atlete, una fitness influencer e una biologa nutrizionista, e affianca ai contenuti un’iniziativa di raccolta fondi destinata alla ricerca scientifica.

Le puntate avranno una durata compresa tra 15 e 20 minuti e saranno pubblicate ogni settimana durante ottobre, mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’ascolto su Spotify sarà gratuito. Il progetto concentra dunque in un ciclo breve sia la divulgazione sui temi della salute sia il coinvolgimento del pubblico nel sostegno alla Fondazione.

Quattro ospiti, dallo sport alla nutrizione

La prima intervista sarà con Giorgia Villa, ginnasta che ha conquistato l’argento ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Gli appuntamenti successivi ospiteranno Sara Conti, pattinatrice e medaglia di bronzo a MiCo2026, Giulia Calcaterra, fitness influencer, ed Elena Dogliotti, biologa nutrizionista e supervisore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi ETS.

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La scelta delle ospiti mette insieme esperienze sportive, comunicazione sul fitness e competenze scientifiche. Le conversazioni affronteranno la prevenzione dei tumori che colpiscono le donne e il rapporto con uno stile di vita sano ed equilibrato. A fare da interlocutrice sarà sempre Zoe, anziché una conduttrice in carne e ossa: l’elemento tecnologico riguarda quindi direttamente il formato delle interviste.

La distribuzione del programma utilizzerà così sia la piattaforma audio sia il profilo social dell’ambassador digitale.

La conduzione affidata all’intelligenza artificiale

Zoe De Biasi è un progetto avviato nel 2025 e sviluppato da ThinkingHat, studio di innovazione con sede a Torino. Nel podcast il personaggio digitale assume il ruolo di intervistatrice e moderatrice. Per McFIT, il ricorso a questo formato risponde all’obiettivo di attirare l’attenzione sui temi della salute attraverso un linguaggio legato alla tecnologia.

Luca Torresan, direttore marketing di RSG Group Italia, ha dichiarato:

«Con FIT CHECK vogliamo confermare il nostro impegno nei confronti della salute delle donne, sperimentando una formula nuova di coesistenza in senso allargato, in cui l’AI ci aiuta a lanciare un messaggio attraverso una modalità capace di catturare l’attenzione di un pubblico distratto da milioni di input quotidiani, ma sempre sensibile ai nuovi linguaggi della tecnologia. Siamo orgogliosi di collaborare nuovamente con Fondazione Veronesi e di poter contare sul supporto della nostra AI ambassador Zoe per veicolare questo messaggio fondamentale».

Le donazioni per la ricerca sui tumori femminili

Alla pubblicazione delle interviste si accompagna un impegno economico: McFIT Italia devolverà a Fondazione Veronesi, per ciascuna ospite, un importo corrispondente al suo cachet. Le somme saranno destinate alla ricerca scientifica sui tumori femminili. Non sono indicati gli importi delle singole donazioni né un obiettivo complessivo di raccolta.

Da ottobre anche ascoltatori e utenti potranno partecipare attraverso la pagina dedicata alle donazioni. Il contributo del pubblico si aggiungerà quindi a quello previsto dall’azienda, con la stessa destinazione a favore della Fondazione.

Durante il mese, alle quattro puntate si affiancheranno contenuti aggiuntivi e approfondimenti sui profili Instagram di Zoe e di McFIT Italia. Il debutto con Giorgia Villa aprirà il calendario settimanale, che proseguirà con le altre tre ospiti unendo il racconto delle loro esperienze ai temi della prevenzione e della salute femminile.