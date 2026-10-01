1 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/CHERY ITALY è il nuovo nome della filiale italiana del gruppo

La notizia in sintesi OMODA & JAECOO Automotive Italy cambia denominazione e diventa CHERY ITALY S.r.l.

CHERY e LEPAS entrano nel mercato italiano nel 2026; iCAUR è previsto nel primo trimestre del 2027.

Il Gruppo ha superato 28.000 immatricolazioni nei primi otto mesi del 2026, dopo circa 15.500 nel 2025.

Kevin Cheng guida la società, con Alfredo Pastore e Nicola Marsala responsabili di due distinti gruppi di marchi.

OMODA & JAECOO Automotive Italy assume la denominazione CHERY ITALY S.r.l. Il cambiamento, annunciato il 1 ottobre 2026, accompagna l’ampliamento dei marchi del gruppo automobilistico sul mercato italiano: ai due già presenti si aggiungono CHERY e LEPAS nel corso del 2026, mentre l’arrivo di iCAUR è programmato per il primo trimestre del 2027. La società riunirà le attività italiane sotto il nome della casa madre, senza modificare l’identità commerciale dei singoli marchi.

La filiale italiana era stata costituita nel 2024 per seguire l’ingresso di OMODA e JAECOO. Il debutto commerciale risale al luglio dello stesso anno. Il nuovo assetto allarga quindi il perimetro della società oltre i due marchi iniziali e introduce una ripartizione delle responsabilità per gestire il portafoglio in espansione.

Le immatricolazioni e il cambio di denominazione

Il passaggio arriva dopo una crescita delle immatricolazioni dichiarate dal Gruppo: circa 15.500 vetture nell’intero 2025 e oltre 28.000 nei primi otto mesi del 2026. Quest’ultimo dato supera dunque il totale dell’anno precedente, pur riferendosi a un periodo più breve. I numeri descrivono l’aumento dei volumi che precede la riorganizzazione delle attività italiane.

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Kevin Cheng, CEO di CHERY ITALY, collega il cambiamento alla dimensione raggiunta dalla presenza del Gruppo nel Paese:

“Il passaggio a CHERY ITALY rappresenta molto più di un cambio di denominazione: racconta l’evoluzione del nostro progetto nel Paese,”

La modifica riguarda la denominazione della società, non quella dei marchi automobilistici. OMODA e JAECOO continueranno quindi a essere presenti con i rispettivi nomi. Anche i nuovi marchi manterranno gamme, posizionamenti e strategie commerciali separati: CHERY ITALY sarà la struttura comune attraverso cui saranno gestite le attività.

Da due a cinque marchi

L’ampliamento del portafoglio prevede offerte rivolte a esigenze differenti. OMODA mantiene un’impostazione legata al design e alla tecnologia, mentre JAECOO concentra la propria proposta sui SUV e sull’utilizzo outdoor. Sono i due marchi con cui il Gruppo ha avviato la propria attività commerciale in Italia.

CHERY si rivolge soprattutto alle famiglie, a partire dai SUV elettrificati della gamma TIGGO. LEPAS viene invece collocato dal Gruppo nella fascia premium, con un’offerta orientata al design e alla tecnologia. Per entrambi l’ingresso sul mercato italiano è indicato nel corso del 2026.

Il calendario prosegue con iCAUR, atteso nel primo trimestre del 2027. Il marchio sarà dedicato a SUV e fuoristrada elettrificati. Con il suo arrivo, il portafoglio italiano comprenderà cinque marchi, ciascuno con una propria proposta di prodotto e una gestione commerciale distinta, all’interno della stessa organizzazione.

Come si dividono le responsabilità

Alla guida della società resta Kevin Cheng come CEO. Alfredo Pastore assume il ruolo di Country Director per OMODA, JAECOO e iCAUR; Nicola Marsala, anch’egli Country Director, segue lo sviluppo di CHERY e LEPAS. La divisione assegna quindi a due responsabili i diversi gruppi di marchi, mantenendo risorse e competenze condivise a livello societario.

Nel descrivere i programmi italiani, Cheng richiama anche il contributo dei concessionari:

“Siamo entrati in Italia poco più di due anni fa e in un periodo molto breve abbiamo costruito una presenza significativa, una rete solida e una crescente base di clienti. Un risultato reso possibile anche grazie ai nostri dealer, che hanno creduto fin dall’inizio nel progetto e hanno investito insieme a noi nella crescita dei nostri brand. Oggi apriamo una nuova fase, con l’ambizione di costruire una presenza sempre più forte e di lungo periodo nel mercato italiano.”

I prossimi passaggi indicati dal Gruppo riguardano l’estensione della gamma e il rafforzamento della rete commerciale. L’appuntamento fissato nel calendario è l’ingresso di iCAUR all’inizio del 2027, che completerà l’ampliamento annunciato del portafoglio italiano.