12 Luglio 2026

Home / TV, LIFESTYLE, FASHION, BEAUTY & LUXURY EVENTS / Jeans chiari, le celebrity li trasformano nel nuovo simbolo dello street style

La notizia in sintesi

I jeans chiari emergono come capo centrale nello street style delle celebrity.

Bella Hadid li interpreta a Milano con richiami Y2K.

li interpreta a con richiami Y2K. Kylie Jenner , Emma Roberts e Dua Lipa scelgono registri differenti.

, e scelgono registri differenti. Il denim luminoso supera l’idea di basic e diventa elemento distintivo.

Riassunto generato con AI

I jeans chiari secondo le celebrity

I jeans chiari sono al centro delle scelte di stile di Bella Hadid, Kylie Jenner, Emma Roberts, Suki Waterhouse e Dua Lipa, che ne propongono interpretazioni diverse tra eventi, festival e look urbani. Il fenomeno, raccontato da Amica, riguarda il denim nelle tonalità luminose, dai bianchi ai gialli, sempre più presente nel guardaroba delle star. La ragione è la sua capacità di unire estetiche apparentemente lontane: richiami anni Duemila, minimalismo e femminilità più romantica.

A Milano, durante l’evento di Miss Sixty, Bella Hadid ha scelto jeans chiari a vita bassa con giacca aderente in denim dotata di zip. L’abbinamento con pump di Anonymous e occhiali rétro di Bru Eyewear definisce una lettura precisa del look, costruita su proporzioni aderenti e accessori dal carattere vintage. Il risultato colloca il jeans chiaro dentro un linguaggio streetwear che recupera codici Y2K senza rinunciare a una costruzione più curata.

Al Coachella, Kylie Jenner ha invece puntato su jeans gialli, crop top di Guizio e felpa lilla annodata in vita. Le ballerine Margiela introducono un accento giocoso, coerente con la dimensione più libera e sperimentale del festival. Le diverse apparizioni mostrano come il denim chiaro possa cambiare funzione e tono senza perdere riconoscibilità.

Dal denim Y2K alla raffinatezza couture

La varietà delle scelte delle celebrity è l’elemento più rilevante: il jeans chiaro non viene proposto come uniforme stagionale, ma come base adattabile a identità e occasioni differenti. Emma Roberts privilegia una formula classica, composta da jeans bianchi e cardigan in cashmere, dove il contrasto tra denim e maglieria restituisce un’immagine essenziale e sofisticata. È un’impostazione distante dall’estetica festivaliera, ma fondata sullo stesso capo.

Suki Waterhouse sposta invece il denim luminoso su un piano più formale con un total look Dior e pump eleganti. In questo caso il jeans chiaro entra in una dimensione couture, dimostrando che la sua leggerezza cromatica può sostenere anche accessori e costruzioni più ricercati. La scelta amplia il perimetro d’uso del capo oltre il casual tradizionale.

Nel look di Dua Lipa, i jeans bianchi firmati Chanel sono accostati a una blusa Ralph Lauren, mentre una borsa trapuntata Chanel completa l’insieme. L’effetto è sofisticato ma rilassato, con una femminilità fluida che evita l’eccesso di formalità. Le cinque interpretazioni delineano quindi un denim capace di dialogare tanto con il total look quanto con abbinamenti di materiali e registri diversi.

Un capo trasversale per contesti diversi

Il dato che emerge dalle proposte di Bella Hadid, Kylie Jenner, Emma Roberts, Suki Waterhouse e Dua Lipa è la perdita del ruolo puramente funzionale del jeans chiaro. Il capo diventa un elemento che orienta l’intero outfit, dal richiamo rétro alla costruzione più elegante. La sua forza risiede nella possibilità di accogliere scarpe, maglieria, bluse e accessori con intenzioni stilistiche differenti.

Questa pluralità di usi suggerisce una conseguenza concreta: il denim nelle tonalità luminose può restare rilevante anche oltre una singola estetica dominante. Non è soltanto un basic da alternare al denim scuro, ma un linguaggio visivo trasversale. Le celebrity ne confermano il potenziale attraverso scelte riconoscibili, senza proporre una formula unica.

FAQ

Chi ha indossato jeans chiari a Milano?

Sì, Bella Hadid li ha indossati a Milano per l’evento di Miss Sixty, abbinandoli a una giacca aderente in denim con zip.

Quale colore di jeans ha scelto Kylie Jenner?

Sì, Kylie Jenner ha scelto jeans gialli al Coachella, completando il look con crop top di Guizio e ballerine Margiela.

Come ha abbinato i jeans Emma Roberts?

Sì, Emma Roberts ha abbinato jeans bianchi e cardigan in cashmere, adottando un approccio descritto come classico e sofisticato.

Quale maison ha vestito Suki Waterhouse?

Sì, Suki Waterhouse ha indossato un total look Dior con pump eleganti, portando il denim chiaro in una dimensione couture.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Amica.