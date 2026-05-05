Home / FASHION BEAUTY & LUXURY / Met Gala beauty look svelati: tendenze, sorprese e rivoluzioni nello stile delle celebrità

Cookie, pubblicità personalizzata e abbonamenti: cosa cambia per gli utenti italiani

Le principali testate digitali del gruppo RCS – tra cui Iodonna.it, Amica.it, Oggi.it, Living.corriere.it, Viaggi.corriere.it, Abitare.it e Style.corriere.it – stanno ridefinendo il rapporto con gli utenti in tema di cookie e pubblicità.

Il sistema, operativo oggi sui siti citati, offre due modalità di accesso: navigazione con soli cookie tecnici e pubblicità non profilata, oppure consenso al tracciamento per ottenere advertising personalizzato senza abbonamento.

Il cambiamento nasce dall’evoluzione del quadro normativo europeo su privacy e data protection e dal crescente peso economico della pubblicità digitale, imponendo maggiore trasparenza su raccolta dati, profilazione e alternative a pagamento per chi rifiuta il tracking.

In sintesi:

Gli utenti possono rifiutare i cookie di profilazione e continuare a navigare con accesso limitato.

Chi accetta i cookie ottiene pubblicità personalizzata senza sottoscrivere un abbonamento.

In caso di rifiuto totale dei cookie non tecnici è previsto un piano di abbonamento.

La gestione del consenso è modificabile in ogni momento tramite sezione “Preferenze”.

Come funziona il nuovo modello tra consenso, cookie e abbonamento

La cookie policy dei siti del gruppo RCS chiarisce che i cookie strettamente necessari alle funzionalità tecniche possono essere installati senza consenso preventivo.

Per tutti gli altri trattamenti – inclusi tracciamenti di dispositivi, indirizzo IP e posizione geografica – il consenso dell’utente è invece essenziale e può essere prestato o revocato in modo granulare.

Con il consenso, editori e numerose terze parti – inserzionisti e intermediari pubblicitari elencati in apposita lista – possono mostrare pubblicità personalizzata, misurarne la performance, analizzare le audience e ottimizzare prodotti e servizi.

In assenza di consenso alle finalità necessarie per erogare contenuti e advertising personalizzati, l’utente può scegliere un piano di abbonamento, che sostituisce la monetizzazione basata sui dati con un modello a pagamento esplicito.

La gestione del consenso è sempre modificabile tramite il pulsante “Preferenze”, mentre le azioni rapide “Accetta e continua” oppure “Rifiuta e abbonati” consentono di adottare immediatamente una delle due opzioni estreme.

Impatto su privacy, sostenibilità dei media e scelte future degli utenti

Il modello adottato dai siti come Amica.it e Iodonna.it anticipa uno scenario in cui la gratuità totale, finanziata solo dalla profilazione, diventa meno sostenibile.

Gli utenti sono chiamati a una scelta più consapevole: pagare con i propri dati o con un abbonamento, in cambio di un’esperienza meno dipendente dalla pubblicità profilata.

Nei prossimi mesi sarà decisivo osservare come evolveranno tassi di consenso, crescita degli abbonamenti e qualità dell’offerta editoriale, parametri centrali per l’equilibrio economico dell’informazione digitale in Italia.

FAQ

Cosa sono i cookie tecnici e perché non richiedono consenso

I cookie tecnici sono essenziali al funzionamento del sito (login, preferenze, sicurezza). Sono installati legittimamente senza consenso perché non comportano profilazione pubblicitaria avanzata.

Cosa succede se rifiuto tutti i cookie di profilazione

In caso di rifiuto completo delle finalità pubblicitarie, puoi comunque navigare, ma ti potrebbe essere proposto un piano di abbonamento alternativo alla profilazione.

Come posso modificare il consenso ai cookie dopo la prima scelta

È sempre possibile modificare il consenso cliccando sul pulsante “Preferenze”, raggiungibile dalla cookie policy o dai banner informativi presenti sul sito.

La pubblicità personalizzata è obbligatoria per usare i siti citati

No, non è obbligatoria. Puoi scegliere tra pubblicità personalizzata con consenso oppure un accesso basato su abbonamento, senza profilazione avanzata.

Quali sono le fonti informative utilizzate per questo articolo

L’articolo è stato redatto elaborando congiuntamente contenuti e dati provenienti da Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.