14 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/QVC Italia debutta alla Milano Beauty Week con uno spazio wellness

La notizia in sintesi QVC Italia partecipa per la prima volta alla Milano Beauty Week.

Lo spazio Your Wellness Space by QVC aprirà in Piazza dei Mercanti.

Previsti mini talk, consulenze gratuite e dirette TikTok dal 16 al 20 settembre.

Il 17 settembre un incontro sul wellbeing si terrà a Palazzo Bovara.

QVC Italia parteciperà per la prima volta alla Milano Beauty Week, in programma dal 16 al 20 settembre 2026. Per l’occasione il retailer aprirà al pubblico “Your Wellness Space by QVC”, uno spazio temporaneo in Piazza dei Mercanti dedicato a beauty e wellbeing, con incontri, consulenze e contenuti trasmessi anche sui canali digitali.

L’iniziativa si inserisce nella quinta edizione della manifestazione promossa da Cosmetica Italia. QVC, presente in Italia dal 2010 e attiva attraverso televisione, piattaforme digitali e il sito QVC Italia, porterà a Milano un progetto già sviluppato online per la propria community.

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Uno spazio aperto al pubblico nel centro di Milano

“Your Wellness Space by QVC” sarà ospitato in Piazza dei Mercanti per tutta la durata della Milano Beauty Week. Lo spazio proporrà momenti di approfondimento e presentazioni dedicate ai prodotti e ai marchi selezionati dall’azienda, con l’obiettivo dichiarato di creare un punto di contatto diretto tra il pubblico e i contenuti normalmente diffusi attraverso i canali della società.

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Il programma prevede ogni pomeriggio mini talk con gli esperti QVC: gli appuntamenti si svolgeranno dalle 16 alle 17:30, tranne giovedì quando sono fissati dalle 15 alle 16:30. Durante questi incontri i visitatori potranno accedere a consulenze gratuite e personalizzate sui temi della bellezza e della cura di sé.

“Il debutto alla Milano Beauty Week rappresenta per QVC Italia un’importante opportunità per condividere la nostra visione di beauty e wellbeing in continua evoluzione, fondata sull’ascolto quotidiano della community e dei suoi reali bisogni. Attraverso “Your Wellness Space by QVC”, desideriamo offrire prodotti, ispirazione, conoscenza e strumenti pratici per aiutare le persone a compiere scelte di benessere più consapevoli nelle diverse fasi della loro vita: essere presenti a Milano ci permette di portare questa visione anche fuori dai nostri canali, creando nuove occasioni di incontro e dialogo con il pubblico”, afferma Sarah-Jane Morgan, CEO di QVC Italia.

Dirette TikTok e attività digitali

Accanto alle attività in presenza, QVC realizzerà dirette TikTok dalla sede di Piazza dei Mercanti. Da mercoledì a venerdì le live sono programmate dalle 11:30 alle 14:30; nel fine settimana si svolgeranno invece dalle 10 alle 14.

Presenter ed esperti dell’azienda racconteranno online prodotti, brand e argomenti legati a beauty e wellbeing. Il formato punta a collegare l’esperienza fisica con la community che segue QVC sui canali social e digitali, estendendo al pubblico connesso parte delle attività previste nel centro di Milano.

Il talk a Palazzo Bovara

Un appuntamento separato è previsto per giovedì 17 settembre, dalle 18 alle 19, a Palazzo Bovara. Interverranno Paolo Filipin, Merchadising Director di QVC Italia, e Michela Coppa, Wellbeing Expert di QVC Italia.

L’incontro sarà dedicato al cambiamento delle modalità con cui le persone cercano informazioni e scelgono prodotti e servizi legati alla cura di sé. Tra i temi annunciati figurano il peso dell’informazione, delle competenze e della personalizzazione nelle scelte di wellbeing.

La presenza alla Milano Beauty Week segna quindi l’esordio di QVC Italia nella manifestazione e porta fuori dai suoi canali abituali un progetto dedicato a contenuti, consulenze e interazione con il pubblico. Il programma si articolerà per cinque giorni tra Piazza dei Mercanti, Palazzo Bovara e le trasmissioni in diretta su TikTok.

FAQ

Quando si svolge la Milano Beauty Week?

La manifestazione è in programma dal 16 al 20 settembre 2026.

Dove si trova Your Wellness Space by QVC?

Lo spazio sarà allestito in Piazza dei Mercanti, nel centro di Milano, per tutta la durata dell’iniziativa.

Quando sono previste le consulenze beauty e wellbeing?

I mini talk si terranno dalle 16 alle 17:30; giovedì sono fissati dalle 15 alle 16:30.

Quando si terrà il talk a Palazzo Bovara?

L’incontro con Paolo Filipin e Michela Coppa è previsto giovedì 17 settembre, dalle 18 alle 19.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.