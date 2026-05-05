Home / FASHION BEAUTY & LUXURY / Katy Perry sorprende al Met Gala con guanto a sei dita: il vero motivo della scelta

Katy Perry al Met Gala 2026 trasforma i deepfake in statement politico

La cantante Katy Perry è tornata al Met Gala di New York 2026 con un look futuristico firmato Stella McCartney, accompagnato da un copricapo di Miodrag Guberinic.

Elemento centrale dell’outfit: un guanto bianco con un sesto dito, chiaro riferimento alle immagini generate con intelligenza artificiale e ai deepfake che l’hanno coinvolta nel 2024 e nel 2025.

Sul red carpet del Metropolitan Museum of Art, Perry ha portato in scena una riflessione sul rapporto tra celebrità, autenticità e manipolazione visiva, usando la moda come linguaggio per denunciare l’ambiguità delle immagini online in un’epoca in cui vedere non coincide più automaticamente con credere.

In sintesi:

Guanto a sei dita come citazione diretta dei difetti tipici delle immagini create con IA.

Richiamo ai deepfake che avevano mostrato Katy Perry al Met Gala senza che fosse presente.

Collaborazione con Stella McCartney e Miodrag Guberinic per un look teatrale e concettuale.

Messaggio critico su autenticità, foto virali e fiducia nelle immagini sui social network.

Il sesto dito, scelto come dettaglio chiave, rimanda a uno degli errori più riconoscibili dei generatori di immagini: mani con dita in più o proporzioni innaturali.

Quello che per gli esperti di tecnologia è un difetto tecnico, per il pubblico social è diventato un meme globale, simbolo della distanza fra realtà e simulazione digitale.

Katy Perry ha trasformato questa anomalia in un accessorio di alta moda, ribaltando il paradigma: invece di subire i deepfake, li ha esposti, citati e messi in scena, quasi caricaturando la propria “versione falsa” che per due anni ha circolato online con enorme successo.

Dai falsi Met Gala alle scale vere del Metropolitan Museum

Per comprendere il peso simbolico del guanto, occorre tornare al Met Gala 2024.

In quell’edizione Katy Perry non era presente all’evento, ma una serie di immagini generate con intelligenza artificiale la mostrarono sulle celebri scale del museo con abiti spettacolari mai indossati.

Le foto, verosimili ma artificiali, ingannarono migliaia di utenti e persino la madre della cantante, come lei stessa rivelò su Instagram, evidenziando quanto rapidamente un contenuto sintetico possa essere scambiato per reale.

Nel 2025 la dinamica si è ripetuta quasi identica: Perry era impegnata con il Lifetimes Tour e non partecipò al gala, ma nuove immagini artificiali la mostrarono di nuovo “presente”, generando discussioni su un outfit inesistente.

Questa sovrapposizione di presenze virtuali e assenze reali ha trasformato la cantante in caso di studio sul potere dei deepfake nella cultura pop.

Presentarsi nel 2026 con un look che cita esplicitamente quei difetti visivi significa reclamare il controllo del proprio volto, del proprio corpo e della propria narrativa pubblica, sfruttando la massima visibilità offerta dal Met Gala.

Moda, intelligenza artificiale e futuro dell’autenticità visiva

Con il guanto a sei dita, Katy Perry ha scelto l’ironia come forma di contro-narrazione mediatica.

Non è solo un outfit “eccentrico”, ma un commento diretto sui limiti delle immagini sintetiche e sull’affidabilità delle prove fotografiche nell’era dell’IA generativa.

L’artista suggerisce che la stessa estetica dell’errore, una volta riconosciuta, può diventare strumento critico: il difetto che smaschera l’immagine fake viene esibito sul red carpet come marchio di consapevolezza.

Il messaggio va oltre il caso personale: in un ecosistema digitale dove le foto circolano a velocità estrema e l’attenzione è frammentata, verificare l’autenticità diventa un atto sempre più complesso.

Il gesto di Perry anticipa dibattiti su certificazione delle immagini, watermark di contenuti sintetici e responsabilità delle piattaforme social nel segnalare i contenuti manipolati.

In prospettiva, look come questo potrebbero aprire la strada a una nuova stagione in cui red carpet e moda d’alta gamma diventano spazi privilegiati per discutere pubblicamente di etica dell’intelligenza artificiale, privacy delle celebrità e diritto alla propria identità visiva.

FAQ

Perché Katy Perry ha indossato un guanto a sei dita al Met Gala?

Il guanto a sei dita richiama volutamente gli errori tipici delle immagini generate con intelligenza artificiale, trasformando i deepfake subiti in un statement critico e autoironico.

Cosa erano i falsi scatti di Katy Perry ai Met Gala 2024 e 2025?

Erano immagini generate con IA che ritraevano Katy Perry sulle scale del Met Gala, pur non essendo presente, ingannando parte del pubblico e anche alcuni familiari.

Chi ha firmato l’abito e il copricapo di Katy Perry al Met Gala?

L’abito è stato creato da Stella McCartney, mentre il copricapo scenografico è opera del designer Miodrag Guberinic, specializzato in accessori teatrali e futuristici.

Cosa rappresenta il gesto di Katy Perry per il dibattito sull’IA?

Rappresenta una presa di posizione pubblica: usare la moda per denunciare i rischi dei deepfake e chiedere maggiore consapevolezza sull’affidabilità delle immagini online.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su Katy Perry?

L’articolo deriva da una elaborazione congiunta di contenuti Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborati dalla nostra Redazione.