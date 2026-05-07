Home / FASHION BEAUTY & LUXURY / WhatsApp introduce widget Android dedicato agli aggiornamenti di stato per accesso rapido e gestione semplificata

Nuovo widget WhatsApp per gli Status su Android: cosa cambia

WhatsApp, controllata da Meta, sta testando nella beta Android 2.26.18.5 un nuovo widget dedicato agli aggiornamenti di stato. La funzione, individuata da WABetaInfo, permetterà agli utenti Android di vedere dalla schermata Home quali contatti hanno pubblicato nuovi Status, senza aprire l’app. Il test è in corso tramite Google Play Beta Program e si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento dei contenuti effimeri e dei canali. L’obiettivo è aumentare la visibilità degli aggiornamenti di stato, ridurre i passaggi necessari per consultarli e avvicinare WhatsApp alle logiche dei social network tradizionali, migliorando il coinvolgimento degli utenti.

In sintesi:

Nuovo widget WhatsApp per Android dedicato agli aggiornamenti di stato direttamente dalla Home.

Funzione scoperta nella beta 2.26.18.5, analizzata da WABetaInfo.

Meta punta ad aumentare visibilità e utilizzo degli Status su WhatsApp.

Nessuna data ufficiale di rilascio, funzione ancora in sviluppo.

Come funziona il widget Android per gli aggiornamenti di stato

Secondo le anticipazioni di WABetaInfo, il widget mostrerà i contatti che hanno pubblicato uno stato recente, integrando le rispettive foto profilo e offrendo un accesso rapido agli aggiornamenti temporanei. In pratica, dalla schermata iniziale dello smartphone l’utente potrà capire subito se ci sono nuovi Status da visualizzare, senza aprire WhatsApp e senza passare dalla scheda “Aggiornamenti”.

La soluzione replica un’esperienza già disponibile su iOS, dove Meta aveva introdotto un widget simile per gli Status, con l’intento di uniformare l’interfaccia tra Android e iPhone. Il nuovo widget si inserisce in una fase di forte sperimentazione sulla sezione Stato: WhatsApp sta testando evidenziazione degli Status molto ricondivisi, archiviazione automatica dopo 24 ore, liste personalizzate di destinatari, visibilità verso numeri non salvati e nuove integrazioni tra canali e aggiornamenti di stato.

Parallelamente, WhatsApp valuta anche una riorganizzazione delle schede interne, con lo spostamento dei canali nella scheda “Chat” tramite filtro dedicato e una sezione “Aggiornamenti” più focalizzata sugli Status.

Prospettive e impatto del nuovo widget sulla strategia di Meta

La funzione, al momento, non è disponibile per tutti i beta tester e non esiste una data certa per il rilascio globale. Come spesso accade, Meta potrebbe modificare interfaccia, posizione e comportamento del widget prima del rollout pubblico, o optare per una distribuzione graduale su mercati selezionati.

Il fatto che il codice sia già presente nella beta Android indica comunque una fase avanzata di sviluppo. Per gli utenti, il cambiamento potrebbe rendere gli Status più centrali nell’uso quotidiano di WhatsApp, trasformando la schermata Home in un punto di accesso privilegiato ai contenuti temporanei di amici, contatti e canali. Per Meta, è un passo ulteriore nel posizionare WhatsApp non solo come app di messaggistica, ma come piattaforma di scoperta e fruizione di contenuti, in concorrenza con i social classici.

FAQ

Quando sarà disponibile il nuovo widget WhatsApp per Android?

Al momento non esiste una data ufficiale. La funzione è in sviluppo nella beta 2.26.18.5 e potrebbe arrivare con un rollout graduale.

Come si userà il widget degli aggiornamenti di stato su Android?

Il widget mostrerà i contatti con nuovi Status direttamente sulla Home. Basterà toccare le icone per aprire rapidamente gli aggiornamenti.

Il widget WhatsApp per gli Status sarà disponibile anche su iPhone?

Sì, su iOS esiste già un widget per gli aggiornamenti di stato. Meta punta a uniformare l’esperienza tra i due sistemi.

Il nuovo widget influenzerà la sezione Aggiornamenti di WhatsApp?

Probabilmente sì. Il widget rafforzerà il ruolo degli Status, mentre la sezione “Aggiornamenti” diventerà più focalizzata su contenuti effimeri.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su WhatsApp?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.