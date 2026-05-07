michele ficara porta a porta bruno vespa sky tg 24

Direttore Editoriale  della testata Assodigitale® è Michele Ficara Manganelli. Assodigitale è una testata editoriale storica del settore Tecnologia & Finanza pubblicata esclusivamente online dal 2004 con oltre 20 anni di vita.

#Assodigitale. – Assodigitale News Magazine Tech & Fintech pubblica (senza periodicità) notizie, guide al consumo ed approfondimenti sul mondo finanziario + tecnologico a 360 gradi con particolare attenzione agli ambiti Startup, AI, Blockchain, Metaverse, Crypto, Svapo e Lifestyle.
Assodigitale® è un marchio registrato worldwide. © COPYRIGHT 2024

WhatsApp introduce widget Android dedicato agli aggiornamenti di stato per accesso rapido e gestione semplificata

WhatsApp introduce widget Android dedicato agli aggiornamenti di stato per accesso rapido e gestione semplificata

Nuovo widget WhatsApp per gli Status su Android: cosa cambia

WhatsApp, controllata da Meta, sta testando nella beta Android 2.26.18.5 un nuovo widget dedicato agli aggiornamenti di stato. La funzione, individuata da WABetaInfo, permetterà agli utenti Android di vedere dalla schermata Home quali contatti hanno pubblicato nuovi Status, senza aprire l’app. Il test è in corso tramite Google Play Beta Program e si inserisce in una più ampia strategia di potenziamento dei contenuti effimeri e dei canali. L’obiettivo è aumentare la visibilità degli aggiornamenti di stato, ridurre i passaggi necessari per consultarli e avvicinare WhatsApp alle logiche dei social network tradizionali, migliorando il coinvolgimento degli utenti.

In sintesi:

  • Nuovo widget WhatsApp per Android dedicato agli aggiornamenti di stato direttamente dalla Home.
  • Funzione scoperta nella beta 2.26.18.5, analizzata da WABetaInfo.
  • Meta punta ad aumentare visibilità e utilizzo degli Status su WhatsApp.
  • Nessuna data ufficiale di rilascio, funzione ancora in sviluppo.

Come funziona il widget Android per gli aggiornamenti di stato

Secondo le anticipazioni di WABetaInfo, il widget mostrerà i contatti che hanno pubblicato uno stato recente, integrando le rispettive foto profilo e offrendo un accesso rapido agli aggiornamenti temporanei. In pratica, dalla schermata iniziale dello smartphone l’utente potrà capire subito se ci sono nuovi Status da visualizzare, senza aprire WhatsApp e senza passare dalla scheda “Aggiornamenti”.

La soluzione replica un’esperienza già disponibile su iOS, dove Meta aveva introdotto un widget simile per gli Status, con l’intento di uniformare l’interfaccia tra Android e iPhone. Il nuovo widget si inserisce in una fase di forte sperimentazione sulla sezione Stato: WhatsApp sta testando evidenziazione degli Status molto ricondivisi, archiviazione automatica dopo 24 ore, liste personalizzate di destinatari, visibilità verso numeri non salvati e nuove integrazioni tra canali e aggiornamenti di stato.

BOTTONE COMPRA BRANDED CONTENT SU ASSODIGITALE SMALL

Parallelamente, WhatsApp valuta anche una riorganizzazione delle schede interne, con lo spostamento dei canali nella scheda “Chat” tramite filtro dedicato e una sezione “Aggiornamenti” più focalizzata sugli Status.

Prospettive e impatto del nuovo widget sulla strategia di Meta

La funzione, al momento, non è disponibile per tutti i beta tester e non esiste una data certa per il rilascio globale. Come spesso accade, Meta potrebbe modificare interfaccia, posizione e comportamento del widget prima del rollout pubblico, o optare per una distribuzione graduale su mercati selezionati.

Il fatto che il codice sia già presente nella beta Android indica comunque una fase avanzata di sviluppo. Per gli utenti, il cambiamento potrebbe rendere gli Status più centrali nell’uso quotidiano di WhatsApp, trasformando la schermata Home in un punto di accesso privilegiato ai contenuti temporanei di amici, contatti e canali. Per Meta, è un passo ulteriore nel posizionare WhatsApp non solo come app di messaggistica, ma come piattaforma di scoperta e fruizione di contenuti, in concorrenza con i social classici.

FAQ

Quando sarà disponibile il nuovo widget WhatsApp per Android?

Al momento non esiste una data ufficiale. La funzione è in sviluppo nella beta 2.26.18.5 e potrebbe arrivare con un rollout graduale.

Come si userà il widget degli aggiornamenti di stato su Android?

Il widget mostrerà i contatti con nuovi Status direttamente sulla Home. Basterà toccare le icone per aprire rapidamente gli aggiornamenti.

Il widget WhatsApp per gli Status sarà disponibile anche su iPhone?

Sì, su iOS esiste già un widget per gli aggiornamenti di stato. Meta punta a uniformare l’esperienza tra i due sistemi.

Il nuovo widget influenzerà la sezione Aggiornamenti di WhatsApp?

Probabilmente sì. Il widget rafforzerà il ruolo degli Status, mentre la sezione “Aggiornamenti” diventerà più focalizzata su contenuti effimeri.

Quali sono le fonti utilizzate per questo articolo su WhatsApp?

L’analisi deriva da una elaborazione congiunta di fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione.

Redazione Assodigitale Avatar

Redazione Assodigitale

La Redazione di Assodigitale Phd, MBA, CPA

Il team editoriale di Assodigitale coordina la pubblicazione di notizie, analisi e approfondimenti quotidiani dal mondo dell'innovazione, della tecnologia e dei mercati digitali.

Questo account raccoglie i contributi storici della testata, i comunicati stampa certificati e le inchieste collettive curate dai nostri giornalisti e analisti.

Fondata per esplorare l'impatto della trasformazione digitale sulla società e sull'economia, la Redazione di Assodigitale si impegna a fornire un'informazione accurata, indipendente e verificata, seguendo rigorosi standard deontologici e di fact-checking per garantire ai lettori una visione chiara ed esperta del futuro tecnologico."

Per tutte le vostre esigenze editoriali e per proporci progetti speciali di Branded Content oppure per inviare alla redazione prodotti per recensioni e prove tecniche potete contattarci direttamente scrivendo alla redazione : CLICCA QUI

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
redazione@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube
Fact Checked & Editorial Guidelines

Our Fact Checking Process

We prioritize accuracy and integrity in our content. Here's how we maintain high standards:

  1. Expert Review: All articles are reviewed by subject matter experts.
  2. Source Validation: Information is backed by credible, up-to-date sources.
  3. Transparency: We clearly cite references and disclose potential conflicts.
Reviewed by: Subject Matter Experts

Our Review Board

Our content is carefully reviewed by experienced professionals to ensure accuracy and relevance.

  • Qualified Experts: Each article is assessed by specialists with field-specific knowledge.
  • Up-to-date Insights: We incorporate the latest research, trends, and standards.
  • Commitment to Quality: Reviewers ensure clarity, correctness, and completeness.

Look for the expert-reviewed label to read content you can trust.

#ASSODIGITALE.

PUBBLICITA’ COMUNICATI STAMPA

Per acquistare pubblicità potete richiedere una offerta personalizzata scrivendo al reparto pubblicitario.

Per pubblicare un comunicato stampa potete richiedere una offerta commerciale scrivendo alla DIVISIONE COMMERCIALE.

Per inviarci prodotti per una recensione giornalistica potete scrivere QUI

Per informazioni & contatti generali potete scrivere alla segreteria.

Tutti i contenuti pubblicati all’interno del sito #ASSODIGITALE. “Copyright 2024” non sono duplicabili e/o riproducibili in nessuna forma, ma possono essere citati inserendo un link diretto e previa comunicazione via mail.

AFFILIATION + AI IMAGE & TEXT

I contenuti pubblicati su Assodigitale.it possono contenere link di affiliazione al Programma Amazon EU.
In qualità di affiliato Amazon, il sito percepisce una commissione sugli acquisti idonei effettuati tramite i link presenti nelle pagine, senza alcun costo aggiuntivo per l’utente.
Alcune immagini e testi presenti su questo sito web sono generate tramite sistemi di intelligenza artificiale (IA) e hanno finalità esclusivamente illustrative.
Tali immagini non rappresentano persone reali, né vanno intese come fotografie autentiche dei soggetti.
Per chiarimenti, segnalazioni o istanze formali è possibile contattare la DIVISIONE DI SUPPORTO.

FONTE UFFICIALE GOOGLE NEWS

google news

#ASSODIGITALE. da oltre 20 anni rappresenta una affidabile fonte giornalistica accreditata e certificata da Google News per la qualità dei suoi contenuti.

#ASSODIGITALE. è una testata editoriale storica che dal 2004 ha la missione di raccontare come la tecnologia può essere utile per migliorare la vita quotidiana approfondendo le tematiche relative a: TECH & FINTECH + AI + CRYPTO + BLOCKCHAIN + METAVERSE & LIFESTYLE + IOT + AUTOMOTIVE + EV + SMART CITIES + GAMING + STARTUP.

 

⚡ Cached with atec Page Cache