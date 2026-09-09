9 Settembre 2026

/ Home/TV, LIFESTYLE, FASHION, BEAUTY & LUXURY EVENTS/Allianz rinnova X Factor e mette in palio 52 biglietti

La notizia in sintesi Allianz rinnova la partnership con X Factor per l’edizione 2026.

Un concorso assegnerà 52 biglietti per Live Show e Finale.

Le iscrizioni saranno aperte dal 16 settembre al 12 novembre.

Audizioni, Bootcamp e Last Call si terranno all’Allianz Cloud di Milano.

Allianz rinnova la partnership con X Factor per l’edizione 2026 del talent show di Sky prodotto da Fremantle e annuncia un concorso a premi rivolto al pubblico maggiorenne residente in Italia o nella Repubblica di San Marino. L’iniziativa mette in palio biglietti per i sei Live Show e per la Finale del 3 dicembre a Milano.

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X Factor 2026 andrà in onda dal 10 settembre, ogni giovedì, su Sky e in streaming su NOW, con disponibilità on demand. L’Allianz Cloud di Milano ospiterà anche quest’anno le Audizioni, i due Bootcamp e la Last Call, ultima puntata della fase delle selezioni.

Il concorso per Live Show e Finale

Il concorso “Allianz X Factor 2026” sarà attivo dal 16 settembre al 12 novembre. Per partecipare occorrerà registrarsi sul sito dedicato, che sarà disponibile dalla data di avvio, e seguire da un profilo Instagram pubblico e attivo la pagina @allianz.italia.

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I premi previsti sono 52 biglietti complessivi: tre coppie di ingressi per ciascuna delle sei serate dei Live Show e otto coppie per la Finale del 3 dicembre. Il concorso torna per il quarto anno consecutivo, secondo quanto comunicato dalla compagnia assicurativa.

È prevista inoltre un’estrazione separata per chi, oltre a iscriversi al concorso, stipulerà una polizza Allianz in agenzia tra il 16 settembre e il 31 dicembre 2026. In questo caso saranno in palio cinque cuffie Beats Studio Pro. Regole e dettagli dell’iniziativa saranno pubblicati dal 16 settembre nel regolamento del concorso.

“La collaborazione con X Factor, che con questa edizione spegne cinque candeline, rappresenta per Allianz molto più di una semplice sponsorizzazione. Il programma mette al centro lo Human Factor e incarna valori che sentiamo profondamente nostri, come la valorizzazione del talento, la determinazione nel perseguire i propri obiettivi e la capacità di trasformare le sfide in opportunità di crescita. Per questo siamo lieti di offrire ancora una volta a clienti e fan del programma la possibilità di vivere da vicino le emozioni di X Factor attraverso il nostro concorso dedicato.”

Lo ha dichiarato Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A.

Le attività legate alla partnership

La collaborazione sarà accompagnata da una campagna digitale e social dedicata all’intera stagione del programma. Allianz prevede la pubblicazione di contenuti sulla gara e sui suoi protagonisti attraverso i propri canali.

La partnership viene collegata dall’azienda anche alla campagna globale “Power of Unity”, dedicata ai temi del dialogo, del rispetto e del senso di appartenenza. Nel comunicato, Allianz richiama il ruolo della musica come linguaggio condiviso tra generazioni e contesti diversi.

Per X Factor, la conferma dell’Allianz Cloud come sede delle prime fasi consolida il ruolo della struttura milanese nel percorso televisivo delle selezioni. Dopo Audizioni, Bootcamp e Last Call, la competizione proseguirà con i Live Show, ai quali saranno destinati i biglietti messi in palio dal concorso.

FAQ

Quando apre il concorso Allianz X Factor 2026?

Le iscrizioni aprono il 16 settembre e terminano il 12 novembre 2026.

Chi può partecipare al concorso?

Possono partecipare persone maggiorenni domiciliate in Italia o nella Repubblica di San Marino.

Quanti biglietti mette in palio Allianz?

Il concorso assegna 52 biglietti: tre coppie per ogni Live Show e otto coppie per la Finale.

Quando si svolge la Finale di X Factor 2026?

La Finale è prevista il 3 dicembre a Milano.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso da Allianz, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.