AI skincare personalizza la routine, ma non sostituisce il consulto professionale

12 Luglio 2026

La notizia in sintesi

iO Donna analizza la crescita della skincare basata sull’intelligenza artificiale.

analizza la crescita della skincare basata sull’intelligenza artificiale. Le ricerche “AI skincare” hanno superato 733 mila nell’ultimo mese.

App e dispositivi offrono indicazioni personalizzate, ma non formulano diagnosi.

Per acne, rosacea e irritazioni persistenti resta necessario il consulto professionale.

(Riassunto generato con AI)

AI skincare, la personalizzazione entra nella beauty routine

iO Donna, nell’articolo firmato da Malvina Berti e pubblicato il 13 aprile 2026, descrive l’espansione dell’intelligenza artificiale nella skincare: app, scanner facciali e dispositivi smart analizzano la pelle per suggerire prodotti e routine più mirate. Il fenomeno riguarda il mercato beauty e risponde alla domanda di personalizzazione e praticità, in un contesto in cui i consumatori devono orientarsi tra migliaia di referenze e consigli.

Secondo i dati analizzati da Fresha, le ricerche per “AI skincare” hanno superato 733 mila nell’ultimo mese, segnando un aumento del 2.647% nell’ultimo anno. Il dato fotografa un interesse crescente verso strumenti capaci di usare immagini, preferenze e caratteristiche cutanee per rendere la scelta dei cosmetici meno dispersiva.

La tendenza, tuttavia, non equivale a una sostituzione dell’esperienza professionale. Danielle Louise, esperta beauty dell’app Fresha, chiarisce che questi sistemi nascono per affiancare le decisioni quotidiane e non per individuare patologie o criticità dermatologiche.

Come funzionano app, selfie e dispositivi connessi

Con l’espressione “AI skincare” si indica una categoria di tecnologie che combina intelligenza artificiale, analisi delle immagini e sistemi di apprendimento. Non è quindi un singolo prodotto: comprende applicazioni, piattaforme digitali e device progettati per formulare raccomandazioni personalizzate o adattare i trattamenti.

Tra gli strumenti più diffusi figurano le analisi attraverso selfie. Una fotografia del viso può portare a una valutazione di tono, texture, pori e imperfezioni, seguita da suggerimenti su prodotti e routine. A queste soluzioni si affiancano consulenti digitali che incrociano dati, preferenze e caratteristiche della pelle.

Si stanno inoltre diffondendo dispositivi connessi alle app, in grado di regolare i trattamenti in base ai dati dell’utente, e tecnologie che impiegano biomarcatori per prevedere la risposta della pelle nel tempo. Il valore percepito è la semplificazione: una routine complessa può apparire più accessibile quando viene tradotta in indicazioni selezionate.

Danielle Louise osserva: “Lo skincare con IA sta decollando perché promette due cose che oggi i consumatori beauty vogliono più di tutto: personalizzazione e praticità”. L’attrattiva deriva anche dalla possibilità di ridurre il rumore informativo in un settore saturo di prodotti, trend e consigli.

Il limite decisivo resta la valutazione professionale

Il punto centrale è la trasparenza sui limiti della tecnologia. Danielle Louise precisa che gli strumenti possono restringere la scelta dei prodotti e aiutare a comprendere meglio una routine, ma non rappresentano una scorciatoia diagnostica.

In caso di acne persistente, rosacea, irritazioni o cambiamenti improvvisi della pelle, il consulto professionale resta fondamentale. L’esperta avverte: “Il pericolo arriva quando i consumatori iniziano a credere che uno strumento beauty intelligente possa dire loro tutto quello che devono sapere sulla loro pelle. Non è così”.

La conseguenza futura indicata dall’analisi riguarda la fiducia: i prodotti più solidi saranno quelli capaci di supportare decisioni migliori senza promettere risultati o certezze che non possono offrire.

FAQ

Quante ricerche ha registrato AI skincare?

Sì: secondo i dati analizzati da Fresha, “AI skincare” ha superato 733 mila ricerche nell’ultimo mese.

Quanto è cresciuto l’interesse per AI skincare?

Sì: le ricerche hanno segnato un aumento del 2.647% nell’ultimo anno, secondo l’analisi riportata da iO Donna.

Cosa analizzano gli strumenti basati sui selfie?

Sì: una foto può essere usata per valutare tono, texture, pori e imperfezioni, con suggerimenti per prodotti e routine.

L’intelligenza artificiale può diagnosticare problemi cutanei?

No: gli strumenti beauty servono a supportare le scelte skincare e non devono sostituire valutazioni esperte per problemi più seri.

Come è stata verificata questa analisi?

Sì: il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui iO Donna.