1 Ottobre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Almaviva riunisce tecnologie e competenze IA nel framework ULTRA

La notizia in sintesi Almaviva presenta ULTRA, il framework che riunisce tecnologie e competenze del gruppo nell’intelligenza artificiale.

Il lancio è avvenuto a Roma il 1° ottobre 2026, durante il convegno Valore IA.

La struttura comprende cinque fondamenta e tre pilastri, con applicazioni in pubblica amministrazione, sanità, finanza e altri settori.

Il framework include i modelli Velvet e le piattaforme Giotto e AI Wave.

Almaviva ha presentato a Roma, il 1° ottobre 2026, ULTRA: un framework che raccoglie sotto un’impostazione comune le tecnologie e le competenze di intelligenza artificiale sviluppate dalle società del gruppo. Il progetto si rivolge a imprese e pubbliche amministrazioni, con applicazioni in settori nei quali continuità operativa, controllo dei dati e rispetto delle norme sono requisiti centrali, dalla sanità ai trasporti.

Il lancio è avvenuto durante il convegno Valore IA, dedicato ad autonomia strategica, innovazione ed ecosistema tecnologico. Dopo l’apertura dell’amministratore delegato di Almaviva Group, Marco Tripi, è intervenuto Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione Tecnologica.

ULTRA organizza l’offerta di AI e dati del gruppo per adattarla alle differenti esigenze operative dei mercati serviti. L’obiettivo dichiarato è collegare ricerca, infrastrutture e applicazioni attraverso criteri condivisi di gestione, sicurezza e conformità normativa.

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“L’Intelligenza Artificiale è elemento centrale della nostra offerta , che si rafforza oggi con i l lancio di

ULTRA, il framework che racchiude la nostra visione a 360° sull’AI .”

Lo ha dichiarato Marco Tripi, amministratore delegato di Almaviva Group. Il riferimento ai risultati misurabili è al centro della presentazione del framework, che punta a ricondurre le diverse componenti tecnologiche a progetti applicabili nei singoli contesti aziendali e amministrativi.

La struttura e le tecnologie incluse

L’architettura di ULTRA comprende cinque fondamenta, denominate Trust, Bridge, Transformation, Factory e Automation, e tre pilastri verticali: Made, Bespoke e Vertical. Questa articolazione è pensata per affrontare obiettivi e condizioni applicative differenti, mantenendo un’impostazione comune nella gestione delle tecnologie.

Tra gli asset proprietari inclusi figurano i modelli Velvet e le piattaforme Giotto e AI Wave. A questi si affiancano tecnologie di mercato e partnership internazionali. Il framework prevede sia progetti costruiti sulle esigenze del cliente sia soluzioni verticali destinate a specifici ambiti di attività.

I settori indicati comprendono pubblica amministrazione, sanità, finanza, trasporti, gestione delle risorse idriche e industria. L’integrazione con i sistemi già utilizzati dalle organizzazioni è parte dell’approccio descritto dal gruppo, che propone un’evoluzione delle infrastrutture esistenti in funzione dei diversi contesti.

“Almaviva è una realtà italiana dalla presenza globale,

con sguardo e orizzonte sempre più internazionale in settori mission critical. Le nostre tecnologie sono

protagoniste in tutti i mercati evoluti dove siamo presenti, dal Nord al Sud America, fino a d Africa,

Europa e Asia. Oggi alle aziende e alla PA interessa tradurre in valore misurabile il loro impatto ed è

questa l’ottica, concreta e pragmatica, con cui lavoriamo.”

È il quadro delineato da Marco Tripi, amministratore delegato di Almaviva Group, per spiegare il collegamento tra la presenza internazionale dell’azienda e l’organizzazione della sua offerta di intelligenza artificiale.

Controllo dei dati e responsabilità delle decisioni

La gestione dei dati costituisce uno dei temi principali del progetto. Secondo Almaviva, il controllo strategico di infrastrutture, modelli e componenti applicative deve sostenere tracciabilità, riservatezza e conformità normativa fin dalla progettazione. Sicurezza e affidabilità vengono quindi presentate come criteri trasversali, da applicare alle diverse soluzioni.

Valeria Sandei, Chief Global AI Officer di Almaviva Group e President & CEO di Almawave Labs, ha chiuso i lavori del convegno, illustrando l’impostazione operativa di ULTRA.

“ULTRA è l’evoluzione di quello che per noi è l’approccio complessivo alla AI. Il punto, oggi, non

è più se usare l’Intelligenza Artificiale, ma passare dalle parole ai fatti, superando le complessità insite in queste tecnologie e rispondendo in modo pratico e misurabile ad esigenze concrete .”

La dichiarazione di Sandei lega il framework all’attuazione dei progetti, con particolare attenzione alla possibilità di combinare componenti diverse e definire le responsabilità nell’utilizzo dei sistemi.

“Con ULTRA mettiamo a sistema ricerca, piattaforme proprietarie, asset, architetture,

partnership internazionali e soluzioni verticali per ogni dominio, con regole chiare su dati, sicurezza e

responsabilità delle decisioni. ULTRA è una visione modulare con la quale l’AI può rispondere alla

pluralità delle esigenze del mercato, dall’infrastruttura alle applicazioni verticali . Perché la sfida nel

mercato dell’AI sarà vinta da chi è in grado di gestire tecnologia sovrana, per governarla davvero, con

capacità innovativa e pieno controllo dei dati utilizzati a tutti i livelli.”

Ha aggiunto Valeria Sandei, Chief Global AI Officer di Almaviva Group e President & CEO di Almawave Labs.

Le applicazioni al centro del confronto

Durante il convegno sono stati illustrati casi di utilizzo dell’intelligenza artificiale e il ricorso a modelli leggeri e sovrani. Ai panel hanno partecipato, tra gli altri, Valeria Vittimberga, direttore generale di INPS; Marcello Fiori, direttore generale di INAIL; Cristiano Cannarsa, amministratore delegato di Sogei; e Mario Nobile, direttore generale AGID.

Il confronto ha coinvolto anche rappresentanti di CINECA, Gruppo FS, Università della Calabria, AIFA e delle Regioni Puglia e Lazio. Il percorso proposto con ULTRA consiste nel collegare queste esigenze applicative a una struttura tecnologica comune: dalla gestione dell’infrastruttura alle soluzioni per i singoli settori, mantenendo il controllo sui dati e sui sistemi impiegati.