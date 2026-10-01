 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Almaviva riunisce tecnologie e competenze IA nel framework ULTRA

Almaviva riunisce tecnologie e competenze IA nel framework ULTRA

1 Ottobre 2026

1 Ottobre 2026/Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Almaviva riunisce tecnologie e competenze IA nel framework ULTRA

La notizia in sintesi

  • Almaviva presenta ULTRA, il framework che riunisce tecnologie e competenze del gruppo nell’intelligenza artificiale.
  • Il lancio è avvenuto a Roma il 1° ottobre 2026, durante il convegno Valore IA.
  • La struttura comprende cinque fondamenta e tre pilastri, con applicazioni in pubblica amministrazione, sanità, finanza e altri settori.
  • Il framework include i modelli Velvet e le piattaforme Giotto e AI Wave.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Gigabyte AI TOP ATOM Desktop PC

Architettura Superchip AI-Nativa – Alimentata da NVIDIA Grace Blackwell, offre fino a 1 PFLOP di prestazioni AI per carichi di lavoro locali avanzati. · Memoria Unificata da 128 GB – La memoria condivisa CPU‑GPU elimina i limiti di VRAM, consentendo un’esecuzione fluida di grandi modelli AI. · Archiviazione ad Alta Velocità – Dotata di SSD PCIe 4.0 NVMe da 4 TB per accesso ultra‑veloce ai dataset, caricamento rapido dei modelli e carichi di lavoro AI su larga scala.

Prezzo su Amazon4.841,95 €PrimeAcquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Almaviva ha presentato a Roma, il 1° ottobre 2026, ULTRA: un framework che raccoglie sotto un’impostazione comune le tecnologie e le competenze di intelligenza artificiale sviluppate dalle società del gruppo. Il progetto si rivolge a imprese e pubbliche amministrazioni, con applicazioni in settori nei quali continuità operativa, controllo dei dati e rispetto delle norme sono requisiti centrali, dalla sanità ai trasporti.

Il lancio è avvenuto durante il convegno Valore IA, dedicato ad autonomia strategica, innovazione ed ecosistema tecnologico. Dopo l’apertura dell’amministratore delegato di Almaviva Group, Marco Tripi, è intervenuto Alessio Butti, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l’Innovazione Tecnologica.

ULTRA organizza l’offerta di AI e dati del gruppo per adattarla alle differenti esigenze operative dei mercati serviti. L’obiettivo dichiarato è collegare ricerca, infrastrutture e applicazioni attraverso criteri condivisi di gestione, sicurezza e conformità normativa.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

“L’Intelligenza Artificiale è elemento centrale della nostra offerta , che si rafforza oggi con i l lancio di
ULTRA, il framework che racchiude la nostra visione a 360° sull’AI .”

Lo ha dichiarato Marco Tripi, amministratore delegato di Almaviva Group. Il riferimento ai risultati misurabili è al centro della presentazione del framework, che punta a ricondurre le diverse componenti tecnologiche a progetti applicabili nei singoli contesti aziendali e amministrativi.

La struttura e le tecnologie incluse

L’architettura di ULTRA comprende cinque fondamenta, denominate Trust, Bridge, Transformation, Factory e Automation, e tre pilastri verticali: Made, Bespoke e Vertical. Questa articolazione è pensata per affrontare obiettivi e condizioni applicative differenti, mantenendo un’impostazione comune nella gestione delle tecnologie.

Tra gli asset proprietari inclusi figurano i modelli Velvet e le piattaforme Giotto e AI Wave. A questi si affiancano tecnologie di mercato e partnership internazionali. Il framework prevede sia progetti costruiti sulle esigenze del cliente sia soluzioni verticali destinate a specifici ambiti di attività.

I settori indicati comprendono pubblica amministrazione, sanità, finanza, trasporti, gestione delle risorse idriche e industria. L’integrazione con i sistemi già utilizzati dalle organizzazioni è parte dell’approccio descritto dal gruppo, che propone un’evoluzione delle infrastrutture esistenti in funzione dei diversi contesti.

“Almaviva è una realtà italiana dalla presenza globale,
con sguardo e orizzonte sempre più internazionale in settori mission critical. Le nostre tecnologie sono
protagoniste in tutti i mercati evoluti dove siamo presenti, dal Nord al Sud America, fino a d Africa,
Europa e Asia. Oggi alle aziende e alla PA interessa tradurre in valore misurabile il loro impatto ed è
questa l’ottica, concreta e pragmatica, con cui lavoriamo.”

È il quadro delineato da Marco Tripi, amministratore delegato di Almaviva Group, per spiegare il collegamento tra la presenza internazionale dell’azienda e l’organizzazione della sua offerta di intelligenza artificiale.

Controllo dei dati e responsabilità delle decisioni

La gestione dei dati costituisce uno dei temi principali del progetto. Secondo Almaviva, il controllo strategico di infrastrutture, modelli e componenti applicative deve sostenere tracciabilità, riservatezza e conformità normativa fin dalla progettazione. Sicurezza e affidabilità vengono quindi presentate come criteri trasversali, da applicare alle diverse soluzioni.

Valeria Sandei, Chief Global AI Officer di Almaviva Group e President & CEO di Almawave Labs, ha chiuso i lavori del convegno, illustrando l’impostazione operativa di ULTRA.

Valeria Sandei Chief Global AI Officer di Almaviva Group e President & CEO di Almawave Labs 1

“ULTRA è l’evoluzione di quello che per noi è l’approccio complessivo alla AI. Il punto, oggi, non
è più se usare l’Intelligenza Artificiale, ma passare dalle parole ai fatti, superando le complessità insite

in queste tecnologie e rispondendo in modo pratico e misurabile ad esigenze concrete .”

La dichiarazione di Sandei lega il framework all’attuazione dei progetti, con particolare attenzione alla possibilità di combinare componenti diverse e definire le responsabilità nell’utilizzo dei sistemi.

“Con ULTRA mettiamo a sistema ricerca, piattaforme proprietarie, asset, architetture,
partnership internazionali e soluzioni verticali per ogni dominio, con regole chiare su dati, sicurezza e
responsabilità delle decisioni. ULTRA è una visione modulare con la quale l’AI può rispondere alla
pluralità delle esigenze del mercato, dall’infrastruttura alle applicazioni verticali . Perché la sfida nel
mercato dell’AI sarà vinta da chi è in grado di gestire tecnologia sovrana, per governarla davvero, con
capacità innovativa e pieno controllo dei dati utilizzati a tutti i livelli.”

Ha aggiunto Valeria Sandei, Chief Global AI Officer di Almaviva Group e President & CEO di Almawave Labs.

Le applicazioni al centro del confronto

Durante il convegno sono stati illustrati casi di utilizzo dell’intelligenza artificiale e il ricorso a modelli leggeri e sovrani. Ai panel hanno partecipato, tra gli altri, Valeria Vittimberga, direttore generale di INPS; Marcello Fiori, direttore generale di INAIL; Cristiano Cannarsa, amministratore delegato di Sogei; e Mario Nobile, direttore generale AGID.

Il confronto ha coinvolto anche rappresentanti di CINECA, Gruppo FS, Università della Calabria, AIFA e delle Regioni Puglia e Lazio. Il percorso proposto con ULTRA consiste nel collegare queste esigenze applicative a una struttura tecnologica comune: dalla gestione dell’infrastruttura alle soluzioni per i singoli settori, mantenendo il controllo sui dati e sui sistemi impiegati.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Casa e ufficioI migliori zaini e borse porta PC di agosto 2026Cura della personaLe migliori bilance pesapersone smart di agosto 2026Cura della personaLe migliori borracce termiche di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
SVIZZERA & CANTON TICINO
Vincent Lee vince lo Switzerland Literary Prize, premio alla carriera a Foa
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 30 set
#2
PRODOTTI
Caffè: per il 67% degli intervistati aiuta a rompere il ghiaccio
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 1 ott
#3
INTERNET
Huawei presenta Peerium per unire un milione di processori
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 30 set
#4
INTERNET
Amazon lancia in Italia Fire TV Stick 4K con nuovo telecomando
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 30 set
#5
NEWS
Confartigianato e Zucchetti avviano Artigianato Digitale per le Mpmi
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 30 set
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.