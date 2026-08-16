16 Agosto 2026/Home/FINTECH/Assegno di inclusione, eliminato il mese di stop: prima rata dimezzata
La notizia in sintesi
- INPS elimina il mese di sospensione per rinnovare l’Assegno di inclusione.
- Le nuove procedure operative sono partite il 1° agosto 2026.
- La prima mensilità rinnovata sarà ridotta al 50% dell’importo spettante.
- Il nuovo ciclo del contributo può durare fino a 12 mesi.
Riassunto generato con AI
Assegno di inclusione, cambia il rinnovo
INPS ha attivato dal 1° agosto 2026 le nuove procedure per il rinnovo dell’Assegno di inclusione, eliminando il mese di stop previsto al termine del primo periodo di erogazione. La misura riguarda le famiglie beneficiarie del sostegno economico che, dopo 18 mesi di fruizione, devono presentare una nuova domanda per proseguire con il contributo.
La novità si applica in particolare a chi aveva inoltrato la domanda nel gennaio 2024 e si trova ora nella fase del rinnovo. L’obiettivo è evitare l’interruzione obbligatoria dell’aiuto tra la conclusione del primo ciclo e l’avvio del successivo, una sospensione che poteva incidere sui bilanci dei nuclei economicamente fragili.
Con le nuove regole, la richiesta può essere inviata già nel mese immediatamente successivo all’ultimo accredito. Il superamento del vuoto di pagamento non coincide però con un importo iniziale pieno: la prima rata del rinnovo segue infatti un meccanismo specifico indicato dall’Istituto.
Come funziona la nuova procedura INPS
Fino all’entrata in vigore della modifica, l’Assegno di inclusione veniva riconosciuto per un primo periodo di 18 mesi, seguito da un mese senza erogazione prima della possibilità di rinnovare il beneficio. Dal 1° agosto 2026 questo passaggio viene rimosso sul piano operativo da INPS.
Il cambiamento è stato introdotto formalmente con la manovra economica e ora trova applicazione nelle procedure dell’Istituto. La domanda di rinnovo potrà quindi essere trasmessa senza dover attendere il canonico mese di sospensione, assicurando continuità nella successione fra i due cicli di sostegno.
INPS precisa tuttavia che “per compensare l’eliminazione del mese di stop, la prima mensilità del rinnovo sarà pari al 50% dell’importo totale spettante”. Dal secondo mese, aggiunge l’Istituto, “l’assegno tornerà a essere erogato nella sua interezza”.
La regola distingue dunque tra continuità temporale del pagamento e valore della prima mensilità rinnovata. Per le famiglie interessate, il punto centrale è presentare la nuova domanda nel mese successivo all’ultimo accredito, così da accedere al nuovo ciclo secondo le modalità aggiornate.
Il rinnovo non replica automaticamente la durata iniziale: il ciclo successivo potrà arrivare al massimo a 12 mesi. Al termine, potrà essere rinnovato nuovamente applicando le stesse modalità previste dalla disciplina resa operativa da INPS.
La conseguenza per le famiglie beneficiarie
L’eliminazione del mese senza assegno modifica la gestione concreta del rinnovo per i nuclei che dipendono dal contributo per affrontare le spese essenziali. La continuità del sostegno riduce il rischio di un’interruzione formale tra due periodi di fruizione, ma impone di considerare la riduzione della prima mensilità.
Il passaggio al 50% non è quindi una sospensione, bensì la modalità con cui viene compensata la cancellazione del mese di stop. Dal secondo pagamento del nuovo ciclo, l’importo torna integralmente spettante secondo quanto comunicato da INPS.
La modifica rende particolarmente rilevante la corretta tempistica della domanda di rinnovo, perché è il passaggio necessario per collegare il vecchio periodo di erogazione a quello successivo.
FAQ
Quando partono le nuove regole INPS?
Sì, le nuove procedure operative di INPS sono partite ufficialmente il 1° agosto 2026 e riguardano il rinnovo dell’Assegno di inclusione.
Quanto dura il primo periodo dell’assegno?
Sì, il primo periodo di fruizione dell’Assegno di inclusione dura 18 mesi, prima della presentazione della domanda di rinnovo.
Serve ancora attendere un mese senza pagamento?
No, il mese di sospensione obbligatoria è stato eliminato: la domanda può essere inoltrata nel mese successivo all’ultimo accredito.
Quanto vale la prima rata dopo il rinnovo?
Sì, la prima mensilità del rinnovo è pari al 50% dell’importo totale spettante; dal secondo mese l’assegno torna interamente erogato.
Su quali fonti si basa questa verifica?
Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Today.