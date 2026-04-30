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Italia, la prima connessione a Internet e i ricercatori dimenticati che trasformarono il Paese

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Nuova legge sul mare ridisegna regole per diporto e charter in Italia

La Camera dei Deputati ha approvato a Roma, il 30 aprile, la legge sulla “Valorizzazione risorsa mare”, il più ampio intervento normativo sulla nautica da diporto dopo la riforma del Codice.
La misura, elaborata su proposta di Confindustria Nautica e in costante confronto con il Governo, interessa armatori, cantieri, charter, scuole nautiche e centri di immersione lungo tutte le coste italiane.
Pilastri della riforma sono semplificazione amministrativa, sostegno all’acquisto, allineamento alla concorrenza europea, digitalizzazione dei documenti di bordo e rafforzamento dei controlli contro gli abusi e i danni ambientali.

In sintesi:

  • Via libera definitivo alla legge “Valorizzazione risorsa mare”, focus su navigazione da diporto e charter.
  • Semplificati acquisto, usato, rinnovi licenze e prova in mare, con forte digitalizzazione procedurale.
  • Nuovi contratti di charter e responsabilità del conducente, con più tutela per armatori e passeggeri.
  • Disciplina nazionale per centri subacquei, assicurazione obbligatoria e itinerari turistici subacquei.

Il Capo IV della legge interviene in profondità sul Codice della nautica, mentre gli articoli 8-15 ridisegnano il quadro per immersioni e centri sub.
La riforma introduce anche la “valorizzazione del diporto nautico” tra gli indirizzi strategici del CIPOM, sancendo il ruolo strutturale della nautica nell’economia marittima italiana.
L’obiettivo è rendere il sistema più competitivo rispetto agli altri Paesi UE, riducendo burocrazia, aumentando la certezza delle regole e favorendo investimenti privati in flotte, servizi e infrastrutture turistiche costiere.

Come cambia il Codice della nautica: semplificazioni, charter e sicurezza

Per sostenere l’acquisto, il proprietario di un’unità da diporto può cederla in gestione a imprese di locazione e noleggio per periodi scelti liberamente, con semplice annotazione sulla licenza di navigazione.
Nella compravendita dell’usato, la ricevuta rilasciata dallo Sportello Telematico STED sostituisce la licenza per 90 giorni, riducendo tempi morti e incertezze operative.
Il rinnovo delle licenze di navigazione viene dimezzato: da 60 a 30 giorni, con un impatto diretto sulla continuità dell’attività commerciale degli armatori.

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La navigazione di prova viene espressamente estesa alle acque internazionali e il comando può essere affidato anche a titolari di contratti di collaborazione non dipendente.
Il potere di autentica delle firme sui contratti di compravendita viene riconosciuto ai Raccomandatari marittimi titolari di STED, previo esame integrativo.
Per le navi da diporto, registri e certificati previsti dalle Convenzioni IMO possono essere conservati in formato digitale, con benefici di controllo e tracciabilità.

Per il charter viene introdotta la “locazione con prescrizione di comandante” stipulabile da un solo locatario persona fisica, con obbligo di tenere il contratto a bordo e limite di 12 passeggeri oltre il comandante.
Arriva il contratto di “noleggio a itinerario concordato”, distinto dal noleggio a tempo determinato, chiarendo che, salvo accordi contrari, nel contratto a tempo il noleggiatore non fornisce combustibile, acqua e lubrificanti.
Le unità in locazione e noleggio possono svolgere tutti gli altri usi commerciali ammessi dal Codice della nautica, con esplicita precisazione che nel contratto di locazione il conduttore assume la detenzione temporanea dell’unità.

Sul fronte delle responsabilità, in caso di sanzioni amministrative il responsabile è sempre il conducente, mentre l’armatore ha l’obbligo di comunicarne i dati all’autorità; per la locazione finanziaria, il proprietario-istituto si limita alla stessa comunicazione.
Per il “noleggio occasionale” è previsto un contrassegno identificativo.
Per unità estere fino a 24 metri di soggetti italiani, prive di attestazione di idoneità, è introdotta una verifica tecnica obbligatoria sull’assenza di rischi per sicurezza e ambiente.

Il Capo del Circondario marittimo dovrà individuare aree dedicate all’imbarco e sbarco di natanti e imbarcazioni adibiti a noleggio da diporto.
La licenza di navigazione viene sospesa in caso di esercizio abusivo dell’attività commerciale, con aggravante specifica se deriva un danno ambientale.
L’ATCN registra ora anche la destinazione esclusiva all’attività agonistica delle unità da diporto.

Per i cittadini iscritti all’AIRE che abbiano conseguito all’estero un titolo di abilitazione alla navigazione, è possibile ottenere la patente nautica italiana senza esami al rientro in Italia.
Per le scuole nautiche, per fare l’istruttore basta il certificato medico di idoneità sportiva non agonistica.
Associazioni sportive ed enti no profit possono organizzare corsi patente solo per associati da almeno un anno, con esplicito divieto di promozione commerciale in assenza di scopo di lucro.

Nel comparto subacqueo, la legge disciplina centri di immersione e addestramento ricreativo, figura dell’istruttore e della guida subacquea, introducendo copertura assicurativa obbligatoria.
Sono previste zone di interesse turistico subacqueo per itinerari gestiti dai centri immersione, con finalità di sviluppo locale controllato.
Queste norme puntano a ridurre rischi, qualificare l’offerta e valorizzare i fondali italiani come risorsa turistica strutturale.

Impatto atteso su filiera nautica, turismo costiero e investimenti futuri

La combinazione di semplificazioni, digitalizzazione e chiarezza contrattuale rende più prevedibile il quadro per armatori, charter e investitori, facilitando programmi di rinnovo flotta e sviluppo basi nautiche.
La possibilità di mettere in gestione le unità, mantenendone la proprietà, può favorire l’ingresso di nuovi armatori privati e rafforzare l’offerta di charter di medio-alto livello.
La disciplina dei centri subacquei e degli itinerari turistici subacquei apre margini di crescita per località meno note, purché le Capitanerie traducano rapidamente le norme in prassi operative omogenee.

Nel medio periodo, il successo della riforma dipenderà dalla capacità di integrare STED, ATCN e archivi digitali con controlli efficaci in mare e a terra.
La maggiore severità su attività abusive e danni ambientali, se applicata con continuità, potrà diventare un vantaggio competitivo per i porti turistici italiani rispetto a mercati meno regolati.
Per gli operatori della filiera nautica la sfida sarà sfruttare le nuove opportunità contrattuali e amministrative per costruire prodotti turistici stabili e riconoscibili sui mercati internazionali.

FAQ

Quando entra in vigore la legge Valorizzazione risorsa mare?

Entra in vigore secondo i tempi ordinari dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, generalmente 15 giorni, salvo diverse disposizioni transitorie specifiche.

Cosa cambia per chi vuole comprare una barca usata?

Cambia che la ricevuta dello STED sostituisce la licenza di navigazione per 90 giorni, consentendo uso immediato dell’imbarcazione durante la fase di trasferimento.

Come si differenziano locazione con comandante e noleggio a itinerario concordato?

Si differenziano perché la locazione con prescrizione di comandante è stipulata da un locatario persona fisica, mentre il noleggio a itinerario concordato organizza il viaggio su percorso definito contrattualmente.

Cosa prevede la legge per i centri di immersione subacquea?

Prevede disciplina nazionale dell’attività, obbligo di copertura assicurativa e istituzione di zone di interesse turistico subacqueo con itinerari gestiti dai centri.

Da quali fonti sono state tratte e rielaborate queste informazioni?

Provengono da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, opportunamente rielaborate dalla nostra Redazione.

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Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd, MBA, CPA

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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