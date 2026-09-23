Pirelli approva un miliardo di investimenti nello stabilimento Usa

23 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Pirelli approva investimenti negli Stati Uniti per circa 1 miliardo di euro.

approva investimenti negli per circa 1 miliardo di euro. Il piano amplia lo stabilimento di Rome , in Georgia .

, in . Tre consiglieri votano contro, ma la delibera passa a maggioranza.

I target 2026 restano invariati secondo le previsioni societarie.

Investimenti Pirelli negli Stati Uniti

Il consiglio di amministrazione di Pirelli ha approvato a maggioranza un piano di investimenti negli Stati Uniti da circa 1 miliardo di euro, destinato ad ampliare lo stabilimento di Rome, in Georgia. La decisione, comunicata da ANSA il 22 settembre 2026, riguarda l’impianto già orientato alle soluzioni tecnologicamente più avanzate per il mercato statunitense e punta a rafforzarne la capacità produttiva. Il progetto è rilevante perché Pirelli indica l’espansione americana come compatibile con i propri obiettivi finanziari: non modifica i target 2026 e, nelle previsioni societarie, mantiene continuità tra investimenti, ricavi e generazione di cassa del gruppo nel periodo di pianificazione 2027-2033.

Il voto e la sostenibilità finanziaria

Il voto del consiglio non è stato unanime: hanno espresso parere contrario i consiglieri Zhang Haitao, Xi Xiaohong e Wang Kun, mentre la delibera è passata a maggioranza. La fonte non specifica le motivazioni del dissenso né la ripartizione temporale delle risorse, ma individua con chiarezza l’oggetto industriale: l’ampliamento del sito di Rome, nello Stato della Georgia. L’investimento, quantificato in circa 1,2 miliardi di dollari, è indirizzato a una fabbrica già dedicata ai prodotti tecnologicamente più avanzati destinati agli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito, il piano non avrà impatto sui target fissati per il 2026. La società prevede inoltre che il rapporto tra capex e ricavi nel 2027-2033 resti sostanzialmente in linea con i periodi precedenti, senza compromettere la generazione di cassa di gruppo. Questa indicazione lega l’espansione produttiva a una disciplina finanziaria dichiarata, separando l’impegno industriale di lungo periodo dagli obiettivi annuali già comunicati.

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Nel comunicato non vengono riportati tempi di realizzazione, capacità aggiuntiva prevista o effetti occupazionali, elementi che richiederanno ulteriori informazioni societarie per misurare l’esecuzione del progetto nel tempo.

Le informazioni attese sull’ampliamento

L’operazione concentra l’attenzione sullo stabilimento di Rome, indicato come piattaforma per l’offerta più avanzata di Pirelli negli Stati Uniti. Il dato più concreto per investitori e mercato è la salvaguardia dei parametri finanziari dichiarati: target 2026 invariati e rapporto capex/ricavi previsto in continuità dal 2027 al 2033. La futura valutazione del piano dipenderà quindi dalle informazioni che Pirelli fornirà sull’attuazione dell’ampliamento, poiché la delibera non dettaglia calendario, capacità o occupazione.

FAQ

Quanto vale il piano Pirelli negli Stati Uniti?

Il piano vale circa 1 miliardo di euro, equivalenti a circa 1,2 miliardi di dollari secondo la comunicazione riportata da ANSA.

Dove sarà ampliato lo stabilimento Pirelli?

L’ampliamento riguarda lo stabilimento di Rome, in Georgia, già dedicato alle soluzioni tecnologicamente più avanzate per il mercato statunitense.

Chi ha votato contro il piano?

I consiglieri Zhang Haitao, Xi Xiaohong e Wang Kun hanno espresso voto contrario, mentre il consiglio ha approvato la delibera a maggioranza.

Il progetto modifica i target 2026?

I target 2026 non subiranno impatti, secondo quanto indicato da Pirelli nella comunicazione relativa al piano di investimento americano.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da un’analisi redazionale accurata, con supervisione umana, delle fonti ufficiali tra cui ANSA.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate da fonti giornalistiche qualificate e specializzate.