Spotify conta 777 milioni di utenti attivi mensili, sotto le attese

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Spotify raggiunge 777 milioni di utenti attivi mensili

raggiunge 777 milioni di utenti attivi mensili Il dato comprende ascoltatori gratuiti e abbonati

Gli utenti paganti sarebbero circa tripli rispetto a Apple Music

Il totale risulta leggermente sotto le attese aziendali

( Riassunto generato con AI)

Spotify amplia la base utenti globale

Spotify registra 777 milioni di utenti attivi mensili, considerando insieme chi utilizza gratuitamente la piattaforma e chi ha sottoscritto un abbonamento. Il risultato è rilevante nel confronto con Apple Music, indicata come uno dei principali concorrenti nel mercato dello streaming musicale. Secondo alcune stime riportate nel testo di partenza, il servizio svedese avrebbe oggi circa il triplo degli utenti paganti della piattaforma di Apple.

Il dato sugli utenti attivi mensili, tuttavia, viene indicato come leggermente inferiore alle attese dell’azienda. La distanza tra la dimensione complessiva della platea e le aspettative interne resta quindi un elemento da osservare, pur senza che siano forniti valori di confronto o obiettivi numerici. Il quadro evidenzia una base d’uso molto ampia, costruita sia attraverso il modello gratuito sia attraverso gli abbonamenti.

Il peso degli abbonati nel confronto con Apple Music

Il riferimento agli utenti paganti è centrale perché distingue la semplice presenza sulla piattaforma dalla componente che sostiene il servizio tramite abbonamento. Per Spotify, il vantaggio stimato rispetto a Apple Music sarebbe nell’ordine di circa tre utenti a pagamento contro uno. Si tratta però di una valutazione attribuita ad “alcune stime”, senza ulteriori dettagli sulla metodologia, sul periodo di rilevazione o sui valori assoluti.

Il confronto non riguarda dunque soltanto la popolarità del brand, ma la capacità di trasformare una parte dell’audience in clienti paganti. Nel testo disponibile, Apple Music viene citata esclusivamente come concorrente diretto e non sono forniti dati sulla sua base gratuita, sulle eventuali evoluzioni recenti o su altri operatori del comparto. L’elemento verificabile resta il rapporto stimato fra gli abbonati delle due piattaforme.

I 777 milioni di utenti attivi mensili di Spotify comprendono anche gli accessi alla versione gratuita. Questo chiarimento è determinante per leggere correttamente il dato: il totale non coincide con il numero degli abbonati, né consente di ricavare automaticamente quanti utenti paghino il servizio. La fonte separa infatti il dato complessivo dalle stime sul confronto degli utenti paganti.

Un risultato ampio, ma sotto le previsioni

La combinazione tra una platea di 777 milioni di utenti attivi mensili e un dato inferiore alle attese aziendali descrive una situazione articolata per Spotify. Da una parte emerge la scala raggiunta dal servizio; dall’altra, la fonte segnala che il risultato non ha centrato pienamente le previsioni interne.

Non vengono specificati i motivi dello scostamento, né è indicata la sua entità. Per questo, ogni interpretazione sulle cause dovrebbe restare prudente: i dati disponibili permettono di rilevare il divario rispetto alle attese, non di attribuirlo a precise dinamiche di mercato, prezzi, contenuti o concorrenza.

FAQ

Quanti utenti attivi mensili ha Spotify?

Sì, Spotify conta 777 milioni di utenti attivi mensili, includendo sia chi ascolta nella versione gratuita sia chi utilizza il servizio a pagamento.

Il dato Spotify include gli utenti gratuiti?

Sì, il totale di 777 milioni comprende esplicitamente gli utenti della versione gratuita oltre agli abbonati della piattaforma.

Spotify supera Apple Music negli abbonati?

Sì, secondo alcune stime riportate, Spotify avrebbe circa il triplo degli utenti paganti di Apple Music, uno dei suoi principali concorrenti.

Il risultato di Spotify ha raggiunto le attese?

No, il dato degli utenti attivi mensili viene descritto come leggermente inferiore rispetto alle attese dell’azienda, senza ulteriori valori numerici disponibili.

Come è stata verificata questa informazione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui Hardware Upgrade.