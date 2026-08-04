4 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Apple svilupperà la condivisione degli appunti tra iPhone e PC Windows .

svilupperà la condivisione degli appunti tra e PC . La richiesta è stata avanzata da Microsoft nel quadro del Digital Markets Act.

nel quadro del Digital Markets Act. Il consenso dell’utente sarà richiesto una sola volta per ogni PC associato.

Il completamento dello sviluppo è previsto entro l’autunno del 2027.

( Riassunto generato con AI)

Apple prepara gli appunti condivisi con Windows

Apple ha confermato che svilupperà una funzione per condividere gli appunti tra iPhone e computer Windows, rispondendo a una richiesta di interoperabilità presentata da Microsoft nell’Unione Europea. Il progetto nasce nel perimetro dell’articolo 6(7) del Digital Markets Act, che impone ai grandi ecosistemi digitali di valutare l’accesso di terze parti ad alcune funzionalità controllate dai loro sistemi operativi.

La soluzione dovrebbe consentire di copiare contenuti su iPhone e incollarli su un PC, ma anche di trasferire elementi nella direzione opposta, senza aprire applicazioni dedicate né avviare manualmente un invio. Apple ha comunicato il piano di progetto il 26 giugno, dopo avere avviato l’esame della richiesta e avere evidenziato le esigenze di sicurezza e tutela della propria proprietà intellettuale.

La funzionalità è rilevante perché colma il divario tra l’integrazione già disponibile nell’ecosistema Apple e l’uso quotidiano di un PC Windows. L’azienda prevede di completare il lavoro entro l’autunno del 2027, mentre il rilascio pubblico resta subordinato alle fasi di sviluppo e test.

Come funzionerà il trasferimento dei contenuti

Il sistema previsto da Apple si baserà su un’estensione dedicata, informata quando un elemento viene copiato negli appunti dell’iPhone. L’estensione potrà quindi trasferire il contenuto verso il dispositivo associato tramite il framework Accessory Transport Extension, progettato per la comunicazione con accessori collegati.

L’associazione con il computer dovrebbe invece utilizzare AccessorySetupKit, già impiegato da Apple in altre iniziative di interoperabilità richieste nell’Unione Europea. L’utente dovrà autorizzare la condivisione una sola volta per ciascun PC: un passaggio che mantiene esplicito il controllo sugli accessori abilitati ad accedere agli appunti.

Questo modello affronta un limite tecnico di iOS: le app non possono normalmente mantenere in background una sincronizzazione continua degli appunti con un computer. La nuova soluzione permetterebbe quindi l’esportazione e l’importazione degli elementi supportati del pasteboard tra iOS e un accessorio già associato.

All’interno dell’ecosistema Apple, Universal Clipboard consente già di copiare e incollare tra iPhone, iPad e Mac collegati allo stesso account. Il progetto richiesto da Microsoft interviene proprio sull’assenza di un supporto nativo equivalente per Windows.

Impatto europeo e prossimi passaggi

La disponibilità della funzione dovrebbe riguardare almeno l’Unione Europea, Italia compresa, poiché il progetto deriva dagli obblighi di interoperabilità del DMA. Apple non ha annunciato un’estensione globale, quindi l’eventuale arrivo in altri mercati non è al momento confermato.

Prima della distribuzione pubblica, il percorso indicato prevede una beta per gli sviluppatori. Una disponibilità con iOS 28 o nei primi mesi del 2028 è considerata possibile sulla base della finestra prevista, ma numero di versione e data definitiva non sono stati annunciati.

Il caso mostra come il DMA stia incidendo anche su funzioni apparentemente quotidiane: non soltanto accesso a servizi, ma strumenti operativi capaci di collegare piattaforme finora separate.

FAQ

Quando arriverà la condivisione appunti?

Sì, Apple prevede di completare lo sviluppo entro l’autunno del 2027, senza una data pubblica definitiva di rilascio.

La funzione collegherà iPhone e Windows?

Sì, la proposta consente il trasferimento bidirezionale degli elementi supportati negli appunti tra un iPhone e un PC Windows associato.

Servirà autorizzare ogni trasferimento?

No, l’utente dovrebbe concedere un’autorizzazione iniziale una sola volta per ogni computer abilitato alla condivisione degli appunti.

La funzione sarà disponibile in Italia?

Sì, il progetto riguarda almeno l’Unione Europea, quindi include l’Italia nel perimetro previsto dalle regole del Digital Markets Act.

Come è stato verificato il contenuto?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Hardware Upgrade e Tom’s Hardware.