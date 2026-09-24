24 Settembre 2026/Home/MOTORI/Renault Rafale Hypnotic, serie limitata da 1.500 esemplari
La notizia in sintesi
- Renault annuncia la serie limitata Rafale Hypnotic, prodotta in 1.500 esemplari numerati.
- Gli ordini in Italia apriranno a inizio ottobre al prezzo di 60.700 euro.
- Le prime consegne ai clienti sono previste entro la fine del 2026.
- Il modello sarà esposto al Salone dell’Auto di Parigi 2026.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
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Renault prepara il lancio in Italia della Rafale Hypnotic, serie limitata della Rafale Atelier Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4×4 da 300 cv. Il costruttore ha comunicato che saranno realizzati 1.500 esemplari numerati e che l’apertura degli ordini italiani è prevista a inizio ottobre, con un prezzo indicato di 60.700 euro. Le prime consegne ai clienti dovrebbero iniziare entro la fine del 2026.
La vettura sarà inoltre presentata al pubblico sullo stand Renault in occasione del Salone dell’Auto di Parigi 2026. L’iniziativa amplia la gamma della Rafale con un allestimento a tiratura limitata, caratterizzato da finiture esterne e interne specifiche rispetto alla versione da cui deriva.
Colorazione dedicata e dettagli estetici
Il tratto distintivo della Rafale Hypnotic è la verniciatura Nero Foresta satinato. Renault abbina alla tinta dettagli in nero lucido e un abitacolo dedicato, oltre a dotazioni definite premium incluse di serie. Il comunicato non specifica ulteriori differenze tecniche rispetto alla Rafale Atelier Alpine Hyper Hybrid E-Tech 4×4 da 300 cv.
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Il nome della serie identifica quindi una configurazione stilistica e di equipaggiamento della Rafale, non un nuovo modello autonomo. La produzione limitata e la numerazione dei veicoli rappresentano gli elementi che distinguono l’edizione dalle altre versioni disponibili della gamma.
Il modello mantiene come base la motorizzazione Hyper Hybrid E-Tech 4×4 da 300 cv menzionata da Renault. L’annuncio non riporta dati su prestazioni, consumi, autonomia, dimensioni o disponibilità di optional, mentre colloca la nuova edizione nell’offerta del marchio per il segmento in cui è proposta la Rafale.
I dettagli completi diffusi dalla casa sono disponibili nel comunicato dedicato alla Renault Rafale Hypnotic, trasmesso attraverso una newsletter del gruppo.
Ordini e calendario previsto
Per il mercato italiano, il calendario indicato prevede l’avvio degli ordini a inizio ottobre. Il listino comunicato è di 60.700 euro. Renault stima poi di avviare le consegne entro la conclusione del 2026, senza precisare quantità destinate all’Italia né modalità di prenotazione.
La presentazione parigina precederà quindi l’arrivo delle prime unità ai clienti. Il Salone dell’Auto di Parigi 2026 offrirà al pubblico l’occasione per vedere dal vivo l’allestimento, in attesa dell’apertura commerciale prevista per il mercato italiano.
Il materiale ricevuto è stato inoltrato anche attraverso contatti riconducibili allo Swiss Blockchain Consortium. Nella firma dell’inoltro risultano inoltre un collegamento per fissare un incontro con Michele Ficara Manganelli e il suo profilo professionale LinkedIn; elementi che non riguardano le caratteristiche o la commercializzazione della vettura.
La comunicazione Renault include anche la propria nota sull’utilizzo dei dati personali e il collegamento per gestire l’iscrizione alla newsletter.
Tra i collegamenti presenti nella comunicazione figurano anche una versione informativa della pagina Renault e una seconda versione della stessa risorsa.
FAQ
Quanti esemplari della Renault Rafale Hypnotic saranno prodotti?
Renault ha annunciato una produzione limitata a 1.500 esemplari numerati della Rafale Hypnotic.
Quanto costa la Renault Rafale Hypnotic in Italia?
Il prezzo comunicato per il mercato italiano è di 60.700 euro.
Quando apriranno gli ordini della Rafale Hypnotic?
Gli ordini in Italia sono previsti a inizio ottobre, secondo il calendario indicato da Renault.
Quando arriveranno le prime consegne ai clienti?
Le prime consegne della serie limitata sono previste entro la fine del 2026.
Qual è la fonte delle informazioni sulla Rafale Hypnotic?
Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.
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