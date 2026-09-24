Renault Rafale Hypnotic, serie limitata da 1.500 esemplari

Offerta Amazon

【Design originale per auto】 Compatibile con Nuovo Renault Rafale Hybrid / Plug-in Hybrid 2024 2025 2026 2027 · 【Protezione completa della tua auto】 Questi tappetini sono utilizzati in diversi interni dei veicoli per proteggere la console centrale, il vano braccioli, il portabicchiere, le cuciture delle porte e altre parti da danni causati da liquidi o oggetti appuntiti, mantenendo l’interno del veicolo pulito e ordinato, riducendo così i costi di manutenzione o sostituzione del veicolo. · 【Materiale eccellente, atossico e insapore】 Materiale eccellente, atossico e insapore: il tappetino antiscivolo è realizzato in materiale di gomma morbida PVC ecologico, impermeabile e antimacchia, piacevole al tatto, altamente elastico e può essere allungato e ruotato a piacimento. Il tappetino è molto ecologico, non tossico e inodore, protegge la salute della famiglia e degli amici.