8 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Dacia Spring elettrica cresce e debutta con 250 km di autonomia

La notizia in sintesi Dacia presenta la seconda generazione elettrica della Spring, prodotta a Novo Mesto in Slovenia.

Il motore sviluppa 60 kW, con autonomia dichiarata fino a 250 chilometri WLTP.

La vettura cresce di 15 centimetri in lunghezza e 18 in larghezza.

La batteria LFP da 27,5 kWh supporta ricarica domestica, AC e DC.

Dacia ha presentato la nuova generazione della Spring, modello elettrico di segmento A che sarà prodotto nello stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia. L’auto inaugura il primo dei quattro veicoli completamente elettrici che il marchio intende lanciare entro il 2030, secondo il piano strategico illustrato lo scorso marzo.

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La Spring sostituisce il modello venduto dal 2021 in oltre 210.000 esemplari e in più di quaranta Paesi. La nuova versione conserva il nome, ma adotta la piattaforma RGEV small di Renault Group e cambia dimensioni, dotazioni e motorizzazione. Informazioni e materiali del gruppo sono disponibili sul sito media di Renault Group.

Dimensioni, abitacolo e capacità di carico

La carrozzeria misura 3,85 metri in lunghezza e 1,74 metri in larghezza, retrovisori esclusi. Rispetto alla precedente Spring, il modello cresce di 15 centimetri in lunghezza e di 18 centimetri in larghezza. Il raggio di sterzata dichiarato è di 4,95 metri.

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L’abitacolo prevede un quadro strumenti digitale da 7 pollici su tutti gli allestimenti. Al centro della plancia può essere presente uno schermo multimediale da 10,1 pollici. La versione Journey include Media Nav Live, con replica wireless dello smartphone tramite Apple CarPlay e Android Auto, navigazione connessa per otto anni, informazioni sul traffico e cartografia europea aggiornata.

Il bagagliaio ha una capacità massima indicata di 337 litri. Abbassando il divano posteriore, frazionabile 50/50, il volume raggiunge 1.283 litri. Tra gli accessori disponibili figura anche un vano sotto il cofano anteriore da 18 litri, pensato per ospitare cavi e altri oggetti.

Motore, batteria e tempi di ricarica

La nuova Spring utilizza un motore elettrico da 60 kW, equivalenti a 80 cavalli, con 175 Nm di coppia. Dacia dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e una velocità massima di 130 km/h.

La batteria LFP ha una capacità utile di 27,5 kWh. L’autonomia dichiarata arriva fino a 250 chilometri nel ciclo misto WLTP. Il dato è riferito alle condizioni previste dal ciclo di omologazione e non rappresenta necessariamente l’autonomia ottenibile in ogni situazione di guida.

Di serie è previsto un caricatore in corrente alternata da 6,6 kW. Con una presa domestica, il passaggio dal 15% all’80% richiede nove ore; con presa potenziata il tempo indicato è di cinque ore e 40 minuti, mentre su wallbox da 7 kW scende a due ore e 55 minuti.

La configurazione per la ricarica rapida aggiunge la corrente alternata fino a 11 kW e un connettore in corrente continua fino a 50 kW. Dacia indica un tempo di un’ora e 55 minuti dal 15% all’80% su wallbox trifase da 11 kW o colonnina da 22 kW; usando la ricarica continua da 50 kW, lo stesso intervallo richiede 28 minuti.

Allestimenti e dotazioni dichiarate

La gamma comprende, tra gli altri, gli allestimenti Expression e Journey. Media Control è previsto di serie su Expression e consente, attraverso l’app Dacia Media Control, di gestire radio, contenuti multimediali e chiamate telefoniche dallo smartphone.

Sulla Journey sono indicati di serie l’accesso Keyless Entry, la telecamera posteriore e il sistema Media Nav Live. Sensori di parcheggio posteriori e freno di stazionamento elettrico sono invece dichiarati per tutti gli allestimenti.

La vettura introduce inoltre il pulsante “My Safety”, attraverso cui il conducente può salvare una configurazione personalizzata di alcuni sistemi di assistenza alla guida. Tra gli accessori, Dacia indica fino a tre punti di fissaggio YouClip di serie e la predisposizione V2L inclusa nel Power Pack, destinata ad alimentare piccoli apparecchi elettrici.

Ulteriori informazioni sul modello e sulla gamma del marchio sono pubblicate sul sito Dacia Italia. La presentazione definisce la Spring un modello pensato soprattutto per gli spostamenti quotidiani: secondo i dati riportati dall’azienda per la generazione precedente, gli utilizzatori percorrevano mediamente 34 chilometri al giorno a una velocità media di 34 km/h e nel 75% dei casi ricaricavano a domicilio.

FAQ

Dove viene prodotta la nuova Dacia Spring?

Lo stabilimento di Novo Mesto, in Slovenia, produrrà la nuova generazione della Dacia Spring in Europa.

Qual è l’autonomia dichiarata della Dacia Spring?

Fino a 250 chilometri nel ciclo misto WLTP, grazie alla batteria LFP con capacità utile di 27,5 kWh.

Quanto tempo serve per la ricarica rapida?

Ventotto minuti sono indicati per passare dal 15% all’80% utilizzando un collegamento in corrente continua da 50 kW.

Quanto è grande il bagagliaio della nuova Spring?

337 litri è la capacità massima dichiarata del bagagliaio, che sale a 1.283 litri con il divano posteriore abbassato.

Qual è la fonte delle informazioni sulla nuova Spring?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.