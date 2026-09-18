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Hyundai lancia il Kit INSTER Van per professionisti e piccole imprese

18 Settembre 2026

18 Settembre 2026/Home/MOTORI/Hyundai lancia il Kit INSTER Van per professionisti e piccole imprese

La notizia in sintesi

  • Hyundai introduce il Kit INSTER Van per le versioni INSTER e INSTER Cross.
  • La trasformazione prevede due posti e un vano posteriore per merci leggere.
  • Il kit costa 1.495 euro ed è disponibile nella rete Hyundai da settembre.
  • INSTER dichiara fino a 370 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP combinato.

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Hyundai amplia l’offerta della piccola elettrica INSTER con una configurazione Van a due posti, destinata a professionisti, artigiani e piccole imprese che utilizzano il veicolo per trasportare materiali leggeri. Il Kit INSTER Van, disponibile da settembre presso la rete del costruttore, può essere ordinato sia sulla Hyundai INSTER sia sulla INSTER Cross e ha un prezzo di 1.495 euro.

L’intervento elimina l’area posteriore destinata ai passeggeri e la converte in uno spazio di carico. L’abitacolo viene separato dal vano merci attraverso una paratia divisoria in acciaio verniciato di nero, conforme alla norma ISO 27956. Il kit include inoltre un piano di carico rivestito in gomma e un elemento predisposto per ospitare il kit di gonfiaggio e altri accessori.

Due posti e spazio per il lavoro quotidiano

La nuova configurazione punta a rendere utilizzabile la city-SUV elettrica nelle attività che richiedono spostamenti frequenti e una capacità di trasporto contenuta. Hyundai specifica che il vano posteriore è dedicato alle merci leggere; il comunicato non indica invece il volume di carico o la portata disponibile dopo la conversione.

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INSTER misura 3,82 metri in lunghezza e 1,61 metri in larghezza. Dimensioni che, secondo la casa automobilistica, sono pensate per l’impiego nei centri urbani e negli spazi ridotti. La proposta Van mantiene quindi l’impostazione compatta del modello, aggiungendo una separazione fisica tra conducente, passeggero e area destinata al trasporto.

INSTER Van 04

La possibilità di applicare il kit anche a INSTER Cross estende la conversione alla variante dall’impostazione estetica più orientata all’uso outdoor. Per entrambe le versioni, la trasformazione viene proposta come accessorio specifico e non come un modello separato nella gamma.

Autonomia e ricarica della INSTER elettrica

La motorizzazione resta completamente elettrica. Hyundai dichiara per INSTER un’autonomia massima di 370 chilometri nel ciclo WLTP combinato e fino a 518 chilometri in ambito urbano. I valori si riferiscono al modello e vengono indicati dall’azienda come elementi utili anche per chi impiega l’auto durante la giornata lavorativa.

La ricarica rapida in corrente continua è prevista di serie: collegando il veicolo a una colonnina ultrarapida, la batteria può passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti, secondo quanto comunicato dal costruttore. Non sono riportati ulteriori dettagli sulle batterie disponibili o sulle potenze di ricarica.

La dotazione indicata da Hyundai comprende un sistema di infotainment con touchscreen da 10,25 pollici, navigazione e aggiornamenti over the air, oltre a una strumentazione digitale TFT della stessa dimensione e ai servizi Hyundai Bluelink. Sul fronte dell’assistenza alla guida, tutte le versioni dispongono di sistemi ADAS di Livello 2 e del pacchetto Hyundai Smart Sense.

Un’opzione per la mobilità professionale elettrica

Con il Kit INSTER Van, Hyundai aggiunge alla propria city-SUV una soluzione rivolta a chi non necessita di quattro posti ma cerca un veicolo compatto per gli spostamenti di lavoro. L’allestimento conserva le caratteristiche tecniche e tecnologiche dichiarate per INSTER, intervenendo soprattutto sulla disposizione interna e sulla disponibilità di uno spazio separato per il trasporto.

La configurazione è già prevista nella rete Hyundai dal mese di settembre. Il prezzo indicato riguarda il kit di conversione, mentre il comunicato non riporta il costo complessivo del veicolo nelle versioni INSTER Van e INSTER Cross Van.

FAQ

Quanto costa il Kit INSTER Van?

Il Kit INSTER Van ha un prezzo di 1.495 euro, secondo quanto comunicato da Hyundai.

Su quali modelli è disponibile la conversione Van?

La conversione è disponibile per Hyundai INSTER e Hyundai INSTER Cross, con configurazione a due posti.

Come è separato il vano di carico?

Una paratia in acciaio verniciato di nero divide il vano posteriore dall’abitacolo ed è conforme alla norma ISO 27956.

Quale autonomia dichiara Hyundai per INSTER?

Hyundai dichiara fino a 370 chilometri nel ciclo WLTP combinato e fino a 518 chilometri in ambito urbano.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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