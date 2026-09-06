Alpine amplia l’Atelier di Milano con nuovi spazi per la community

6 Settembre 2026

6 Settembre 2026/Home/MOTORI/Alpine amplia l’Atelier di Milano con nuovi spazi per la community

La notizia in sintesi

  • Alpine ha ampliato l’Atelier Alpine di Milano, in via Amerigo Vespucci 8.
  • L’inaugurazione si è svolta nel weekend del Gran Premio d’Italia a Monza.
  • All’evento hanno partecipato Flavio Briatore, Pierre Gasly e Franco Colapinto.
  • Entro fine 2026 è prevista un’area ristorazione con Cantun Bakery & Bistrot.

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Alpine ha inaugurato i nuovi spazi del proprio Atelier di Milano, in via Amerigo Vespucci 8, ampliando l’area dedicata alla community del marchio e alle attività legate alla sua gamma di vetture elettriche. L’apertura è avvenuta nel fine settimana del Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza, con un incontro che ha coinvolto Flavio Briatore e i piloti del BWT Alpine F1 Team Pierre Gasly e Franco Colapinto.

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L’iniziativa si inserisce nel piano con cui Alpine intende rendere l’Atelier milanese un luogo di incontro per appassionati di motorsport e automobilismo, oltre che uno spazio destinato alla presentazione dei modelli della casa. Il programma del weekend ha incluso test drive, un simulatore professionale di guida e la visione in diretta delle qualifiche e della gara di Formula 1 disputata a Monza.

L’apertura durante il weekend di Monza

L’evento inaugurale è stato organizzato con il titolo “Born to Race, Built to Dream” e ha collegato l’apertura della sede milanese al Gran Premio d’Italia. La presenza di Briatore, Gasly e Colapinto ha dato all’incontro una connotazione legata alla Formula 1, attività nella quale il marchio Alpine è impegnato attraverso il proprio team.

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Secondo quanto comunicato dall’azienda, il confronto con i due piloti ha riguardato il rapporto tra il lavoro svolto in pista e lo sviluppo delle auto stradali. Alpine ha indicato come riferimenti della propria attuale gamma la A290 e la nuova A390, entrambe presentate come parte dell’offerta elettrica del marchio.

Il legame tra competizione e produzione di serie è stato al centro delle attività proposte agli ospiti. L’azienda ha richiamato aspetti quali tecnologie, sensazioni di guida e competenze tecniche maturate nel motorsport, sostenendo che trovino applicazione nelle vetture destinate alla strada.

Test drive, simulatore e gara in diretta

Durante il fine settimana del Gran Premio, l’Atelier ha ospitato test drive dei modelli Alpine. I partecipanti hanno inoltre avuto a disposizione un simulatore di guida professionale, in linea con il tema sportivo dell’inaugurazione.

Negli spazi di via Amerigo Vespucci è stata organizzata anche la visione in diretta delle qualifiche e della gara di Monza. L’iniziativa ha così affiancato alle attività commerciali e di prodotto momenti rivolti al pubblico interessato alla Formula 1 e alle competizioni automobilistiche.

L’Atelier Alpine si trova nel centro di Milano e, con l’ampliamento annunciato, aumenterà gli spazi disponibili per eventi e iniziative rivolte agli appassionati. Il comunicato non indica la dimensione dell’area né il numero di persone coinvolte nelle attività del weekend.

Prevista una nuova area ristorazione

Il progetto di ampliamento non si limita agli spazi inaugurati a settembre. Alpine ha annunciato che entro la fine del 2026 l’Atelier accoglierà una nuova area dedicata alla ristorazione, sviluppata insieme a Cantun Bakery & Bistrot.

Non sono stati comunicati dettagli sulle caratteristiche dell’offerta, sui tempi precisi di apertura o sulla configurazione del nuovo ambiente. L’annuncio colloca però l’intervento all’interno di un percorso di trasformazione dell’Atelier in uno spazio utilizzabile anche oltre la semplice esposizione delle automobili.

Per Alpine, l’apertura dei nuovi ambienti milanesi accompagna quindi la promozione della sua gamma elettrica e il collegamento con le attività del team di Formula 1. I prossimi sviluppi previsti riguardano l’integrazione dell’area ristorazione entro la conclusione del 2026.

FAQ

Dove si trova l’Atelier Alpine di Milano?

L’Atelier Alpine si trova in via Amerigo Vespucci 8, nel centro di Milano.

Chi ha partecipato all’inaugurazione?

All’incontro hanno partecipato Flavio Briatore e i piloti del BWT Alpine F1 Team Pierre Gasly e Franco Colapinto.

Quali attività si sono svolte durante il weekend?

Il programma ha previsto test drive della gamma Alpine, un simulatore professionale e la visione in diretta di qualifiche e gara di Monza.

Quando aprirà l’area ristorazione?

L’area ristorazione è prevista entro la fine del 2026 e sarà sviluppata con Cantun Bakery & Bistrot.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

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