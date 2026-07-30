Zuckerberg agli Usa: «Non vietate i modelli di IA cinesi»

30 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Mark Zuckerberg chiede agli Stati Uniti di non vietare i modelli cinesi avanzati.

chiede agli Stati Uniti di non vietare i modelli cinesi avanzati. Meta difende i modelli open-weight contro la concentrazione del mercato dell’IA.

difende i modelli open-weight contro la concentrazione del mercato dell’IA. Il confronto coinvolge concorrenza, sicurezza, semiconduttori, energia e capacità di calcolo.

La strategia punta a mantenere aperto l’accesso all’intelligenza artificiale avanzata.

( Riassunto generato con AI)

Zuckerberg difende l’apertura dei modelli IA

Mark Zuckerberg, fondatore e CEO di Meta, ha chiesto agli Stati Uniti di evitare un divieto sui più avanzati modelli di intelligenza artificiale cinesi. La posizione è stata espressa in un’intervista al Financial Times e accompagnata, nelle stesse ore, da un editoriale sul Wall Street Journal dedicato alla superintelligenza. Al centro della sua analisi c’è il rischio che regolazioni preventive possano frenare l’innovazione americana e consolidare il potere di pochi sviluppatori di sistemi proprietari.

Per Zuckerberg, la questione non riguarda soltanto il confronto tecnologico con la Cina, ma il modello di mercato che definirà l’accesso all’IA. Un blocco dei sistemi cinesi, secondo il vertice di Meta, difficilmente sarebbe “una soluzione efficace”, mentre Washington dovrebbe intervenire sui fattori che rallentano l’industria nazionale: capacità di calcolo, energia, semiconduttori, ricerca e disponibilità di talenti.

La tesi di Meta è che la diffusione di modelli aperti aumenti concorrenza e pluralità tecnologica, riducendo la dipendenza da un numero ristretto di laboratori. Zuckerberg richiama inoltre il rischio di regulatory capture: norme influenzate dalle aziende dominanti e costruite attorno ai loro interessi.

Open-weight, Cina e competizione tra laboratori

Il 24 luglio, pochi giorni prima dell’intervista, Meta aveva firmato con Microsoft, Nvidia e altre aziende una lettera a favore dei modelli open-weight. In questi sistemi sono scaricabili i “pesi”, cioè i parametri numerici appresi durante l’addestramento, così da consentire a sviluppatori, università e imprese di eseguire e adattare i modelli sui propri server. I firmatari hanno chiesto di evitare restrizioni preventive, sostenendo che l’apertura possa abbassare i costi e rendere più diffuso il controllo sulla sicurezza.

La lettera riconosce però un limite rilevante: una volta distribuiti, i pesi diventano difficili da ritirare e possono essere modificati senza l’autorizzazione del creatore. Le imprese propongono quindi misure contro furti e abusi, distinguendole dalle normali tecniche di sviluppo, inclusa la distillazione, nella quale un modello viene addestrato usando anche gli output di un altro sistema.

Il dibattito è reso più urgente dall’attenzione verso Kimi K3, sviluppato da Moonshot AI, per le capacità nella programmazione. A Washington resta aperta la discussione sull’origine dei progressi cinesi: ricerca autonoma, distillazione, acquisizione impropria di tecnologia americana oppure una combinazione di fattori. Per Meta, vietare tecnologie cinesi potrebbe creare un precedente applicabile anche a modelli aperti come Llama.

La superintelligenza come infrastruttura di Meta

Nell’editoriale sul Wall Street Journal, Zuckerberg lega l’apertura dei modelli alla propria idea di superintelligenza come strumento di emancipazione individuale. Scrive: “La questione decisiva della nostra epoca non riguarda l’esistenza della superintelligenza, ma chi potrà accedervi”. La contrapposizione è con una tecnologia centralizzata, disponibile attraverso server e condizioni commerciali di pochi soggetti.

Senza citarli direttamente, Zuckerberg prende le distanze dalle cautele espresse da Dario Amodei, CEO di Anthropic, e da Sam Altman, CEO di OpenAI. Anthropic ha proposto un meccanismo globale per rallentare o sospendere lo sviluppo dei modelli di frontiera qualora contribuissero in modo decisivo alla progettazione dei propri successori.

La posizione di Meta riflette anche la sua struttura industriale: il gruppo indica per il 2026 investimenti in conto capitale fra 125 e 145 miliardi di dollari, in larga parte per server, data center e infrastrutture IA. Meta ricava soprattutto da pubblicità e servizi costruiti sui modelli, non dalla vendita di token tramite API. In un mercato con IA più abbondante, il valore può quindi spostarsi verso le sue piattaforme, da Facebook a Instagram, WhatsApp, Messenger e Threads.

FAQ

Perché Zuckerberg critica un bando dei modelli cinesi?

Sì, perché ritiene che un divieto non sarebbe una soluzione efficace e potrebbe creare precedenti contro modelli aperti potenti.

Cosa sono i modelli open-weight?

Sono sistemi i cui pesi possono essere scaricati, eseguiti su server propri e adattati da sviluppatori, università e imprese.

Quali aziende hanno firmato la lettera open-weight?

Sì, tra i firmatari figurano Meta, Microsoft, Nvidia e altre società favorevoli a evitare restrizioni preventive.

Quale modello cinese ha riacceso il dibattito?

Sì, Kimi K3 di Moonshot AI ha attirato attenzione per le sue capacità nella programmazione.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui la Repubblica.