5 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Reddit affronta spam promozionale pensato per influenzare chatbot e ricerca AI.

affronta spam promozionale pensato per influenzare chatbot e ricerca AI. Il caso Honeydew Labs ha attivato filtri nella community r/SkincareAddiction.

ha attivato filtri nella community r/SkincareAddiction. Le citazioni sui forum possono acquisire valore nelle risposte di ChatGPT e Google .

e . Moderatori e sistemi automatici diventano decisivi contro pubblicità mascherata.

( Riassunto generato con AI)

Reddit sotto pressione per lo spam AI

Reddit è al centro di una nuova ondata di contenuti promozionali apparentemente spontanei, pubblicati nelle sue community per aumentare la probabilità che marchi e prodotti siano ripresi dalle risposte dei chatbot e dalla ricerca generativa. Il caso emerso nelle ultime ore riguarda l’account Primary-Taro4254, che ha raccomandato lo spray all’acido ipocloroso di Honeydew Labs su r/SkincareAddiction, forum dedicato alla cura della pelle con oltre un milione di visitatori settimanali.

La segnalazione è rilevante perché le conversazioni pseudonime, storicamente percepite come opinioni dirette tra utenti, sono sempre più consultate da ChatGPT, Perplexity, Gemini e dalle funzioni AI di Google. Per i brand, quindi, una menzione ripetuta può diventare una leva di visibilità oltre il singolo post.

La posta in gioco è la fiducia: i moderatori devono separare consigli autentici, pubblicità occulta e testi potenzialmente generati con l’intelligenza artificiale prima che entrino nel circuito delle risposte automatiche.

Il caso Honeydew e la risposta dei moderatori

Nel messaggio contestato, Primary-Taro4254 sosteneva di avere apprezzato un prodotto Honeydew Labs per rossore e irritazione, richiamando una concentrazione dello 0,02% di acido ipocloroso e l’accettazione della National Eczema Association. Il profilo, però, aveva pubblicato raccomandazioni molto simili in discussioni su prodotti diversi e in altri subreddit dedicati alla skincare.

Gli utenti hanno avvisato i responsabili di r/SkincareAddiction; la moderatrice Maya Adivi e il team hanno agito sull’account e predisposto un filtro per sottoporre alla revisione i nuovi post sul marchio. Honeydew Labs e l’account non hanno risposto alle richieste di commento riportate dalle fonti.

Secondo Maya Adivi, le tattiche sono diventate più sottili: domande generiche e commenti dal tono prudente possono simulare una normale conversazione, mentre ripetono nomi di prodotti e parole chiave. Il modello non richiede più necessariamente un link: nell’ottimizzazione per motori di risposta, o AEO e GEO, può contare anche la semplice presenza di un marchio.

I dati di Semrush, società SEO controllata da Adobe, indicano che a maggio Reddit è stato il dominio più citato da ChatGPT, Perplexity, Gemini e AI Mode, davanti a editori, archivi accademici e Wikipedia. Parallelamente, Google mostra le AI Overviews più spesso nelle ricerche commerciali rispetto a un anno fa.

La moderazione diventa una barriera informativa

Il fenomeno non riguarda soltanto la skincare: segnalazioni analoghe coinvolgono community dedicate a pulizia, acquisti durevoli, ristorazione, biohacking e dimagrimento. Il moderatore Dan di r/loseit riferisce di contenuti sospetti su app, bilance e fornitori di GLP-1, con marchi inseriti in modo insolitamente preciso e positivo.

Reddit ha dichiarato di usare AI e modelli linguistici per intercettare schemi coordinati di comportamento falso e hype artificiale. L’azienda afferma di rilevare 25.000 post e commenti spam e bloccare 23 milioni di visualizzazioni spam al giorno.

Jared Nelson sottolinea che le tecniche evolvono con la tecnologia; Jennifer Kutz precisa invece che Google non riserva preferenze speciali a Reddit. Per Mike Moschella, la piattaforma resta difficile da manipolare perché le community valutano i prodotti sui loro fondamentali.

FAQ

Perché Reddit interessa ai marketer AI?

Sì, perché Semrush rileva che Reddit è stato il dominio più citato a maggio da quattro importanti strumenti di ricerca generativa.

Cosa ha fatto r/SkincareAddiction?

Sì, i moderatori sono intervenuti su Primary-Taro4254 e filtrano i nuovi contenuti dedicati a Honeydew Labs per la revisione.

Ogni post sospetto finisce nei chatbot?

No, gli episodi mostrano tentativi di manipolazione, ma non provano che ogni messaggio sospetto sia stato ripreso da un chatbot.

Come riconoscono lo spam i moderatori?

Sì, valutano ripetizioni di marchi, tono eccessivamente positivo, attività coordinate, segnalazioni degli utenti e segnali prodotti dai sistemi automatici.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: The Verge e Tom’s Hardware.