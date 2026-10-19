BYD SHARK conquista cinque stelle nei test di sicurezza Euro NCAP

19 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Il pickup BYD SHARK ha ottenuto cinque stelle nei test di sicurezza Euro NCAP.

I punteggi più alti riguardano l’assistenza alla sicurezza, con l’87%, e la protezione dei bambini, con l’86%.

Il sistema ibrido abbina un motore benzina e due elettrici, con una potenza complessiva di 436 CV.

L’arrivo in alcuni mercati europei è previsto nella prima metà del 2027.

Il BYD SHARK ha ricevuto cinque stelle nei test Euro NCAP, la valutazione massima dell’ente indipendente europeo che verifica la sicurezza dei veicoli. Il risultato riguarda il pickup ibrido con tecnologia Super Hybrid DMO, atteso in alcuni mercati europei nella prima metà del 2027. Le prove hanno esaminato sia la protezione delle persone in caso di incidente sia il funzionamento dei dispositivi di assistenza alla guida.

Presentato al Salone dell’Auto di Parigi, il modello ha una struttura con telaio a longheroni e una carrozzeria a doppia cabina, con cinque posti. La valutazione di sicurezza precede dunque il suo arrivo commerciale in Europa, previsto per impieghi professionali e per il tempo libero.

I risultati nelle quattro aree di valutazione

Il punteggio più elevato, pari all’87%, è stato ottenuto nei sistemi di assistenza alla sicurezza. Seguono la protezione dei bambini, con l’86%, e quella degli occupanti adulti, con l’82%. Per la tutela degli utenti vulnerabili della strada, il risultato è del 74%.

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Nelle prove d’urto frontali e laterali, Euro NCAP ha rilevato la protezione offerta agli occupanti, con riscontri specifici sulla sicurezza dei bambini. Fra gli equipaggiamenti esaminati favorevolmente rientra il dispositivo che rileva la presenza di minori all’interno del veicolo.

Per l’assistenza alla guida, le valutazioni comprendono la frenata automatica di emergenza, indicata con la sigla AEB. Il sistema è stato valutato per la capacità di individuare veicoli, ciclisti e motociclisti. Sono stati inoltre esaminati il mantenimento della corsia e l’assistenza intelligente alla velocità: funzioni distinte dalla protezione assicurata dalla struttura durante un impatto.

Stella Li, Vicepresidente Esecutiva di BYD, ha commentato il risultato:

“Con oltre 120.000 ingegneri impegnati in ricerca e sviluppo, BYD lavora costantemente per trasformare l’innovazione tecnologica in soluzioni concrete per i clienti. Le 5 stelle Euro NCAP di SHARK dimostrano la nostra capacità di integrare sicurezza, tecnologia e prestazioni anche in un pickup, offrendo il comfort di un SUV, versatilità su strada e in fuoristrada”.

Con SHARK salgono a nove i modelli del costruttore che hanno ottenuto cinque stelle Euro NCAP dall’ingresso nel mercato europeo, avvenuto nel 2022. Fra quelli già premiati figurano DOLPHIN SURF, SEAL U, SEAL U DM-i e SEALION 7.

Motorizzazione ibrida e batteria integrata nel telaio

Il sistema Super Hybrid DMO utilizza un propulsore turbo a benzina da 1,5 litri insieme a due motori elettrici. La potenza totale dichiarata è di 436 CV, mentre la coppia raggiunge i 650 Nm. La configurazione ibrida permette al pickup di viaggiare anche in modalità elettrica.

La Blade Battery ha una capacità di 32,2 kWh ed è incorporata nel telaio mediante la tecnologia Cell-to-Chassis. Secondo il costruttore, questa integrazione contribuisce alla sicurezza strutturale. L’autonomia dichiarata arriva fino a 90 km utilizzando la sola alimentazione elettrica; considerando entrambe le alimentazioni, la percorrenza complessiva indicata è di 675 km.

Dotazioni e arrivo sul mercato

Nell’abitacolo sono previsti uno schermo centrale da 15,6 pollici, una strumentazione digitale da 10,25 pollici e un head-up display. L’elenco degli equipaggiamenti comprende anche sedili anteriori con riscaldamento e ventilazione, un impianto audio Dynaudio con 12 altoparlanti e una telecamera a 360°.

Il pickup dispone inoltre della funzione Vehicle-to-Load, o V2L, che consente di fornire energia a dispositivi elettrici esterni. È una possibilità destinata tanto alle attività lavorative quanto agli utilizzi nel tempo libero. Il prossimo passaggio commerciale sarà l’introduzione di SHARK nei mercati europei selezionati, programmata per la prima metà del 2027.