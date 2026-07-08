8 Luglio 2026

Home / MOTORI / Goodwood Festival of Speed annuncia Norris e Rossi tra i protagonisti del 2026

La notizia in sintesi

Goodwood Festival of Speed 2026 si terrà dal 9 al 12 luglio nel West Sussex .

si terrà dal 9 al 12 luglio nel . Tra i protagonisti attesi ci sono Lando Norris e Valentino Rossi .

e . Il tema 2026 è The Rivals , tra anniversari e duelli storici del motorsport.

, tra anniversari e duelli storici del motorsport. In programma hillclimb, supercar, prototipi, auto storiche e incontri col pubblico.

(Riassunto generato con AI)

Goodwood 2026 tra Norris, Rossi e grandi duelli

Il Goodwood Festival of Speed 2026 tornerà dal 9 al 12 luglio nella tenuta di Goodwood, a Chichester nel West Sussex, confermandosi uno degli appuntamenti più rilevanti del motorsport internazionale. Al centro dell’edizione ci saranno Lando Norris, campione del mondo di Formula 1 in carica, e Valentino Rossi, nove volte iridato nel Motomondiale, attesi tra i protagonisti più richiamati dal pubblico.

L’evento unirà Formula 1, MotoGP, rally, endurance, turismo, supercar e modelli storici in un format che combina spettacolo dinamico, anteprime e contatto diretto con i piloti. Secondo le informazioni diffuse nelle ultime ore, la presenza congiunta di Norris e Rossi rappresenta uno dei simboli dell’edizione 2026, costruita per celebrare il motorsport attraverso rivalità leggendarie, grandi nomi e vetture destinate a segnare l’attenzione di appassionati e costruttori.

Il programma e il contesto dell’edizione 2026

Il tema scelto per il 2026 è The Rivals, una chiave narrativa con cui il Festival mette in scena alcuni anniversari centrali della storia delle corse. Tra quelli evidenziati figurano i 60 anni dalla sfida tra Ford e Ferrari alla 24 Ore di Le Mans del 1966 e i 50 anni della rivalità in Formula 1 tra James Hunt e Niki Lauda nel 1976.

Su questo sfondo, un gruppo di auto e moto dedicate agli Epic Racing Duels salirà lungo la celebre Goodwood Hill per tutto il weekend. La cronoscalata, lunga circa 1,86 chilometri, resta il cuore tecnico e spettacolare della manifestazione, perché concentra in pochi minuti la varietà del Festival: monoposto storiche, prototipi, vetture da rally, supercar stradali e modelli presentati anche in anteprima.

Lando Norris e Valentino Rossi sono attesi venerdì per il tradizionale Balcony Moment, uno degli appuntamenti più popolari con il pubblico. Per Norris, che arriverà dopo il Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, è previsto anche un secondo momento il sabato, dedicato alla celebrazione del titolo mondiale conquistato nella scorsa stagione.

La forza del Festival, però, non è solo nella presenza dei campioni. Goodwood si conferma un punto d’incontro tra team, costruttori, preparatori, collezionisti e fan, con una proposta che tiene insieme memoria sportiva e industria dell’auto. L’edizione di quest’anno è inoltre dedicata a Singer, atelier californiano noto per le reinterpretazioni moderne delle classiche Porsche 911, dettaglio che rafforza il legame tra heritage e innovazione.

Perché Goodwood resta un evento chiave

Il valore del Goodwood Festival of Speed sta nella capacità di riunire discipline diverse senza disperdere identità e prestigio. La contemporanea presenza di Lando Norris e Valentino Rossi amplia ulteriormente il richiamo di una manifestazione che già vive sull’incontro tra campioni, marchi e macchine iconiche.

Per il pubblico e per l’industria, l’edizione 2026 offre così una doppia lettura: da un lato celebrazione delle rivalità che hanno definito il motorsport, dall’altro vetrina concreta per supercar, prototipi e nuovi modelli. È questa sintesi tra storia, esperienza dal vivo e visibilità globale a spiegare perché Goodwood continui a essere una tappa centrale del calendario internazionale.

FAQ

Quando si svolge Goodwood Festival of Speed 2026?

Sì, il Festival è in programma dal 9 al 12 luglio 2026 e durerà quattro giorni, da giovedì a domenica.

Dove si tiene il Goodwood Festival of Speed?

Sì, l’evento si svolge a Goodwood, vicino a Chichester, nel West Sussex, nella tenuta del Duca di Richmond.

Chi sono gli ospiti principali del 2026?

Sì, tra i protagonisti più attesi figurano Lando Norris, campione del mondo F1 in carica, e Valentino Rossi, nove volte campione del mondo.

Qual è il tema dell’edizione 2026?

Sì, il tema è The Rivals e celebra rivalità storiche come Ford–Ferrari a Le Mans e James Hunt–Niki Lauda in Formula 1.

Come è stata verificata questa notizia?

Sì, il contenuto nasce da analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su più fonti: Il Sole 24 ORE e Motori.it.