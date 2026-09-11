11 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Mazda CX-6e debutta in Europa con 484 km di autonomia

La notizia in sintesi Mazda CX-6e amplia l’offerta elettrica europea del marchio giapponese.

amplia l’offerta elettrica europea del marchio giapponese. Il Suv elettrico nasce dalla collaborazione industriale tra Mazda e Changan .

e . Motore posteriore da 258 CV, batteria LFP da 78 kWh e autonomia fino a 484 chilometri.

La taratura europea punta su comfort, silenziosità e dinamica di guida.

Mazda CX-6e, il Suv elettrico sviluppato per l’Europa

Mazda CX-6e debutta sulle strade europee come nuovo Suv elettrico del costruttore di Hiroshima, realizzato in Cina attraverso la cooperazione con Changan e adattato alle esigenze del mercato continentale. Lunga 4,85 metri, la vettura affianca la berlina elettrica 6e e rafforza la strategia di elettrificazione di Mazda Europe, che punta a combinare design, comfort e piacere di guida. Il modello adotta un solo gruppo propulsore: motore posteriore da 258 CV e batteria LFP da 78 kWh, con autonomia WLTP fino a 484 chilometri.

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La CX-6e arriva mentre il marchio registra una crescita europea del 12% nel primo trimestre dell’esercizio fiscale iniziato ad aprile. Secondo il ceo Martijn ten Brink, il nuovo modello deve offrire efficienza e prestazioni coerenti con le aspettative dei clienti, sostenendo l’obiettivo di avvicinare 200mila immatricolazioni entro la chiusura dell’esercizio giapponese.

Design Kodo, tecnologia cinese e taratura europea

La Mazda CX-6e interpreta il linguaggio stilistico Kodo con proporzioni filanti, tetto basso, superfici pulite, maniglie a scomparsa e vetri senza cornice. Il progetto del design è stato sviluppato a Oberursel, in Germania, dove il team europeo ha avuto un ruolo rilevante. Le prese d’aria integrate nei montanti posteriori, lo spoiler anteriore e l’attenzione aerodinamica contribuiscono anche al contenimento dei fruscii percepiti nell’abitacolo.

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La base tecnica deriva dalla collaborazione con Changan: il partner cinese fornisce tecnologia elettrica, connettività e capacità produttiva, mentre Mazda ha lavorato su design, ingegneria e dinamica. Per l’Europa sono stati ricalibrati acceleratore, frenata rigenerativa, sterzo, sospensioni, pneumatici, insonorizzazione, interfaccia e sistemi di assistenza. La trazione è soltanto posteriore e lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 7,9 secondi con cerchi da 19 pollici e 8,1 con quelli da 21.

L’abitacolo punta su spazio e tecnologia: passo di 2,90 metri, display centrale da 26 pollici, head-up display e tetto panoramico da oltre un metro quadrato. Il bagagliaio posteriore offre 468 litri, espandibili fino a 1.434, mentre il vano anteriore aggiunge 80 litri. Di serie sono previsti nove airbag, assistenza alla guida e Child Presence Detection per segnalare la presenza di bambini sui sedili posteriori.

Ricarica rapida e capacità di traino ampliano gli utilizzi

La batteria da 78 kWh può essere ricaricata in corrente continua fino a 200 kW: dal 10 all’80% servono 24 minuti, mentre la ricarica in corrente alternata raggiunge 11 kW. L’autonomia dichiarata varia fra 484 chilometri con cerchi da 19 pollici e 468 con quelli da 21. La capacità di traino fino a 1.500 chilogrammi indica inoltre un impiego pensato anche per famiglie e viaggi, oltre al normale utilizzo urbano.

FAQ

Quale motore monta Mazda CX-6e?

Il propulsore elettrico posteriore eroga 258 CV e 290 Nm, senza alternative di motorizzazione o trazione disponibili al lancio.

Quanta autonomia dichiara Mazda CX-6e?

L’omologazione WLTP indica 484 chilometri con cerchi da 19 pollici e 468 chilometri con cerchi da 21 pollici.

Quanto dura la ricarica rapida?

La ricarica continua fino a 200 kW permette di passare dal 10 all’80% della batteria in 24 minuti.

Quanto carica il bagagliaio della CX-6e?

Il vano posteriore offre 468 litri e arriva a 1.434 litri abbattendo i sedili; davanti sono disponibili ulteriori 80 litri.

Da quali fonti derivano queste informazioni?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi accurata di fonti stampa, incluse le agenzie Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, integrate con giornalismo specializzato qualificato.