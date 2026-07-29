Monza chiuderà il FIA WEC con l’assegnazione dei titoli Hypercar e LMGT3

29 Luglio 2026

La notizia in sintesi

Monza ospiterà dal 6 all’8 novembre il finale del FIA WEC 2026.

Nel circuito brianzolo saranno assegnati i titoli Hypercar e LMGT3.

I biglietti Early Bird per l’ingresso generale partono da 22 euro.

Il campionato arriverà a Monza dopo la tappa di Barcellona.

Riassunto generato con AI

L’Autodromo Nazionale Monza ospiterà dal 6 all’8 novembre l’ultimo appuntamento del FIA World Endurance Championship 2026. La 6 Ore di Monza chiuderà la stagione iridata dell’endurance e assegnerà i titoli mondiali nelle categorie Hypercar e LMGT3.

L’annuncio arriva insieme all’apertura della vendita dei biglietti per la gara. Le tariffe Early Bird per l’ingresso generale partono da 22 euro, con formule dedicate alle singole giornate e un’opzione per assistere all’intero weekend. Sono previste inoltre riduzioni per le fasce di età 7-11 anni, 12-24 anni e per gli over 65, mentre i bambini fino a sei anni potranno entrare gratuitamente.

Il finale della stagione a Monza

La gara brianzola seguirà l’appuntamento di Barcellona, in calendario dal 16 al 18 ottobre. Il programma di Monza prevede le prove libere del venerdì, ulteriori sessioni e qualifiche con Hyperpole il sabato, quindi la gara domenicale.

Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club d’Italia, ha commentato:

“L’annuncio che l’Autodromo Nazionale Monza ospiterà l’aCo conclusivo della stagione 2026 del FIA WEC rappresenta un nuovo, presJgioso riconoscimento per l’automobilismo italiano e per l’ACI che, in qualità di Federazione nazionale dello sport automobilisJco, anche in questa stagione ha dimostrato prontezza, competenza e capacità organizzaJva. Dopo l’apertura del campionato a Imola, questo nuovo appuntamento conferma il ruolo dell’ ACI come punto di riferimento nel panorama internazionale del motorsport. Ora Monza, il Tempio della Velocità, si prepara ad accogliere il gran ﬁnale del Mondiale Endurance. Un appuntamento che valorizza ulteriormente un circuito unico per storia, tradizione e contenuJ tecnici, capace di esaltare piloJ e team, e di coinvolgere il pubblico con emozioni straordinarie. Un risultato che raﬀorza il ruolo dell’Italia sulla scena automobilisJca internazionale e premia la professionalità e la passione di tuT coloro che lavorano all’ACI, il cui impegno rende possibile la realizzazione dei grandi evenJ motorisJci nel nostro Paese”.

Il ritorno del WEC

Monza ha una lunga storia nelle competizioni endurance: il circuito ha ospitato in passato gare del Campionato Mondiale Sport Prototipi e, più recentemente, tre edizioni consecutive del FIA WEC tra il 2021 e il 2023. In quelle stagioni si sono imposte Toyota e Alpine.

L’edizione 2026 avrà però un peso diverso rispetto alle precedenti tappe ospitate dall’impianto, perché il traguardo della 6 Ore determinerà l’assegnazione dei campionati mondiali. Per il pubblico saranno disponibili anche servizi aggiuntivi, tra cui accesso al paddock e Pit Walk, oltre a pacchetti di ospitalità.

La vendita anticipata riguarda gli ultimi appuntamenti europei della stagione e accompagna l’aggiornamento del calendario del campionato. Monza sarà quindi l’ultima sede europea del 2026 prima della conclusione della corsa ai titoli nelle classi Hypercar e LMGT3.