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JAECOO 7, il prototipo percorre 11,38 km a Parigi in guida assistita

JAECOO 7, il prototipo percorre 11,38 km a Parigi in guida assistita

19 Ottobre 2026

19 Ottobre 2026/Home/MOTORI/JAECOO 7, il prototipo percorre 11,38 km a Parigi in guida assistita

La notizia in sintesi

  • Un prototipo JAECOO 7 ha percorso 11,38 chilometri a Parigi senza interventi del conducente di sicurezza.
  • La prova del 12 ottobre ha incluso la rotatoria dell’Étoile, attorno all’Arco di Trionfo.
  • Il sistema Momenta R7 gestisce sterzo, accelerazione e frenata, ma richiede la supervisione costante del conducente.
  • La tecnologia è destinata ai clienti europei ed è ancora in fase di test e validazione.

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Un prototipo di JAECOO 7 equipaggiato con il sistema di assistenza alla guida Momenta R7 World Model ha attraversato il traffico di Parigi senza richiedere interventi al conducente di sicurezza. La prova si è svolta il 12 ottobre 2026, durante il Mondial de l’Automobile, su un itinerario di 11,38 chilometri che comprendeva la rotatoria attorno all’Arco di Trionfo. Il sistema è destinato ai clienti europei, ma si trova ancora nella fase di test e validazione.

Il risultato riguarda la guida assistita, non la possibilità di lasciare al veicolo ogni responsabilità. La definizione L2++ utilizzata per questa dimostrazione indica un livello 2 evoluto: il sistema controlla sterzo, accelerazione e frenata anche in ambito urbano, mentre chi guida deve continuare a sorvegliarne il funzionamento. Durante l’intero percorso era presente un conducente di sicurezza, pronto a riprendere il controllo.

Alla prova hanno partecipato Xiaohong Hou, Managing Director del Chery Europe R&D Center, Peter Matkin, CTO dello stesso centro di ricerca europeo di Chery, e Qing Rao, Chief Solution Architect di Momenta, società cinese che sviluppa software per l’assistenza alla guida. JAECOO e Momenta presentano il test come la prima dimostrazione L2++ senza riprese di controllo all’Arco di Trionfo.

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Il passaggio tra dodici viali senza corsie tracciate

La partenza è avvenuta a La Défense. Il tracciato ha interessato la Senna e Neuilly-sur-Seine, per poi raggiungere l’Arco di Trionfo e terminare nelle strade dei quartieri circostanti. Lungo il percorso il prototipo ha incontrato cantieri, tratti senza segnaletica orizzontale, accessi da più direzioni e la presenza di pedoni e ciclisti.

JAECOO 7 X Momenta Paris Driving Challen

Il punto più complesso era la rotatoria dell’Étoile. Dodici viali confluiscono in un anello nel quale non sono disegnate corsie. Inoltre, la precedenza spetta ai veicoli che entrano da destra: chi sta già percorrendo la rotatoria deve quindi lasciarli passare, diversamente da quanto accade nella maggior parte delle rotatorie italiane.

In queste condizioni, il sistema deve coordinare due operazioni: individuare quando fermarsi o avanzare rispetto agli altri veicoli e scegliere la traiettoria necessaria per raggiungere l’uscita. Secondo il resoconto della prova, la JAECOO 7 ha rispettato le precedenze e modificato il proprio percorso in funzione del traffico, completando il passaggio senza interventi del conducente.

Nelle vie vicine, il prototipo ha affrontato anche restringimenti della carreggiata e lavori stradali. Le manovre descritte comprendono correzioni dello sterzo e riduzioni progressive della velocità in presenza di pedoni e ciclisti. L’assenza di riprese di controllo si riferisce dunque all’intero tragitto, non soltanto all’attraversamento della rotatoria.

Come funziona il sistema e cosa prevede lo sviluppo europeo

Momenta R7 World Model utilizza grandi quantità di dati raccolti nella guida reale per apprendere relazioni fisiche e rapporti di causa ed effetto. L’obiettivo è interpretare la situazione stradale, anticiparne l’evoluzione e pianificare le manovre, anche quando lo spazio disponibile tra i veicoli è ridotto.

Le prove condotte sulle strade europee servono ad adattare il comportamento del sistema alle norme e alle abitudini locali. Per OMODA & JAECOO, questa attività accompagna lo sviluppo di un’assistenza pensata anche per gli spostamenti quotidiani, come emerge dalle parole di Xiaohong Hou, Managing Director del Chery Europe R&D Center:

«Vogliamo che JAECOO 7 aiuti i nostri clienti a esplorare tutto ciò che la vita ha da offrire e, allo stesso tempo, renda la guida di tutti i giorni più naturale e rilassata»

Lo sviluppo del veicolo coinvolge la rete europea di ricerca e sviluppo di OMODA & JAECOO, presente con centri in Spagna, Francia e Germania. A questi è prevista l’aggiunta di una struttura nel Regno Unito alla fine dell’autunno 2026. Il passaggio parigino costituisce una dimostrazione del sistema in condizioni urbane complesse; per l’impiego destinato alla clientela europea proseguono le attività di prova e validazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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