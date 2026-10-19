19 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/JAECOO 7, il prototipo percorre 11,38 km a Parigi in guida assistita

La notizia in sintesi Un prototipo JAECOO 7 ha percorso 11,38 chilometri a Parigi senza interventi del conducente di sicurezza.

La prova del 12 ottobre ha incluso la rotatoria dell’Étoile, attorno all’Arco di Trionfo.

Il sistema Momenta R7 gestisce sterzo, accelerazione e frenata, ma richiede la supervisione costante del conducente.

La tecnologia è destinata ai clienti europei ed è ancora in fase di test e validazione.

Un prototipo di JAECOO 7 equipaggiato con il sistema di assistenza alla guida Momenta R7 World Model ha attraversato il traffico di Parigi senza richiedere interventi al conducente di sicurezza. La prova si è svolta il 12 ottobre 2026, durante il Mondial de l’Automobile, su un itinerario di 11,38 chilometri che comprendeva la rotatoria attorno all’Arco di Trionfo. Il sistema è destinato ai clienti europei, ma si trova ancora nella fase di test e validazione.

Il risultato riguarda la guida assistita, non la possibilità di lasciare al veicolo ogni responsabilità. La definizione L2++ utilizzata per questa dimostrazione indica un livello 2 evoluto: il sistema controlla sterzo, accelerazione e frenata anche in ambito urbano, mentre chi guida deve continuare a sorvegliarne il funzionamento. Durante l’intero percorso era presente un conducente di sicurezza, pronto a riprendere il controllo.

Alla prova hanno partecipato Xiaohong Hou, Managing Director del Chery Europe R&D Center, Peter Matkin, CTO dello stesso centro di ricerca europeo di Chery, e Qing Rao, Chief Solution Architect di Momenta, società cinese che sviluppa software per l’assistenza alla guida. JAECOO e Momenta presentano il test come la prima dimostrazione L2++ senza riprese di controllo all’Arco di Trionfo.

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Il passaggio tra dodici viali senza corsie tracciate

La partenza è avvenuta a La Défense. Il tracciato ha interessato la Senna e Neuilly-sur-Seine, per poi raggiungere l’Arco di Trionfo e terminare nelle strade dei quartieri circostanti. Lungo il percorso il prototipo ha incontrato cantieri, tratti senza segnaletica orizzontale, accessi da più direzioni e la presenza di pedoni e ciclisti.

Il punto più complesso era la rotatoria dell’Étoile. Dodici viali confluiscono in un anello nel quale non sono disegnate corsie. Inoltre, la precedenza spetta ai veicoli che entrano da destra: chi sta già percorrendo la rotatoria deve quindi lasciarli passare, diversamente da quanto accade nella maggior parte delle rotatorie italiane.

In queste condizioni, il sistema deve coordinare due operazioni: individuare quando fermarsi o avanzare rispetto agli altri veicoli e scegliere la traiettoria necessaria per raggiungere l’uscita. Secondo il resoconto della prova, la JAECOO 7 ha rispettato le precedenze e modificato il proprio percorso in funzione del traffico, completando il passaggio senza interventi del conducente.

Nelle vie vicine, il prototipo ha affrontato anche restringimenti della carreggiata e lavori stradali. Le manovre descritte comprendono correzioni dello sterzo e riduzioni progressive della velocità in presenza di pedoni e ciclisti. L’assenza di riprese di controllo si riferisce dunque all’intero tragitto, non soltanto all’attraversamento della rotatoria.

Come funziona il sistema e cosa prevede lo sviluppo europeo

Momenta R7 World Model utilizza grandi quantità di dati raccolti nella guida reale per apprendere relazioni fisiche e rapporti di causa ed effetto. L’obiettivo è interpretare la situazione stradale, anticiparne l’evoluzione e pianificare le manovre, anche quando lo spazio disponibile tra i veicoli è ridotto.

Le prove condotte sulle strade europee servono ad adattare il comportamento del sistema alle norme e alle abitudini locali. Per OMODA & JAECOO, questa attività accompagna lo sviluppo di un’assistenza pensata anche per gli spostamenti quotidiani, come emerge dalle parole di Xiaohong Hou, Managing Director del Chery Europe R&D Center:

«Vogliamo che JAECOO 7 aiuti i nostri clienti a esplorare tutto ciò che la vita ha da offrire e, allo stesso tempo, renda la guida di tutti i giorni più naturale e rilassata»

Lo sviluppo del veicolo coinvolge la rete europea di ricerca e sviluppo di OMODA & JAECOO, presente con centri in Spagna, Francia e Germania. A questi è prevista l’aggiunta di una struttura nel Regno Unito alla fine dell’autunno 2026. Il passaggio parigino costituisce una dimostrazione del sistema in condizioni urbane complesse; per l’impiego destinato alla clientela europea proseguono le attività di prova e validazione.