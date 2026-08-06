Boerse Stuttgart Digital e Tradias completano la fusione dopo il via libera regolatorio

6 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Boerse Stuttgart Digital e Tradias completano la fusione dopo l’autorizzazione regolamentare.

e completano la fusione dopo l’autorizzazione regolamentare. Il gruppo integrato conta circa 300 dipendenti e punta agli investitori istituzionali europei.

Tradias manterrà il proprio marchio per i servizi di trading e market making.

manterrà il proprio marchio per i servizi di trading e market making. L’operazione unisce trading, custodia, staking e tokenizzazione in un’unica piattaforma.

Riassunto generato con AI

Fusione completata per Boerse Stuttgart Digital e Tradias

Boerse Stuttgart Digital e Tradias hanno completato la fusione dopo aver ottenuto l’approvazione regolamentare prevista dalla procedura di controllo dell’acquisizione. L’operazione, annunciata inizialmente a febbraio e chiusa mercoledì, crea una realtà di servizi per asset digitali con circa 300 dipendenti, rivolta a banche, broker e istituzioni finanziarie in Europa.

La società combinata opererà con il nome Boerse Stuttgart Digital, mentre Tradias resterà il marchio dedicato alle attività di trading. Le condizioni economiche della transazione non sono state rese note.

La struttura integrata offrirà negoziazione, custodia, staking e tokenizzazione, concentrando in un solo gruppo infrastrutture regolamentate e competenze operative già utilizzate da diversi operatori del sistema finanziario europeo.

La gestione sarà distribuita tra Francoforte e Stoccarda, con team anche ad Atene, Beirut, Berlino, Dubai, Madrid, Milano e Lubiana. Il fondatore di Tradias, Christopher Beck, e l’amministratore delegato di Boerse Stuttgart Digital, Ulli Spankowski, sono stati nominati co-chief executive del nuovo business.

Un’offerta istituzionale più ampia

L’integrazione rafforza la presenza di Boerse Stuttgart Group nel mercato regolamentato degli asset digitali. Boerse Stuttgart Digital annovera fra i propri clienti DZ Bank, DekaBank, Intesa Sanpaolo e Société Générale-FORGE, mentre Tradias porta in dote attività di trading e market making su oltre 150 criptovalute e altri asset digitali.

Tra i clienti di Tradias figurano flatexDEGIRO, dwpbank e istituzioni governative europee. Il mantenimento del marchio Tradias per il trading segnala la volontà di preservarne il posizionamento presso la clientela professionale, inserendolo però in una piattaforma più estesa.

La fusione si colloca nel graduale ampliamento dei servizi crypto da parte delle banche europee nell’ambito del regolamento MiCA. All’inizio dell’anno, DekaBank ha avviato servizi di negoziazione di criptovalute per investitori istituzionali attraverso l’infrastruttura regolamentata di brokeraggio e custodia di Boerse Stuttgart Digital.

In quel progetto, DekaBank disponeva di autorizzazioni per la custodia crypto rilasciate dalla Banca Centrale Europea e dalla BaFin. L’aggregazione punta quindi a coprire l’intera catena operativa, dall’esecuzione degli ordini alla custodia, senza separare trading e infrastrutture digitali.

Tokenizzazione e regolamento al centro della strategia

L’operazione arriva dopo lo sviluppo di Seturion, la piattaforma blockchain lanciata a settembre da Boerse Stuttgart Group per il regolamento transfrontaliero di asset tokenizzati in Europa. Il sistema supporta blockchain pubbliche e private e consente regolamenti in moneta di banca centrale oppure in valute digitali on-chain.

Al lancio, Boerse Stuttgart aveva indicato una possibile riduzione dei costi di regolamento fino al 90%, senza richiedere a ogni partecipante una licenza dedicata per la tecnologia a registro distribuito. Successivamente, Seturion ha aggiunto Société Générale, SG-FORGE e flatexDEGIRO alla propria rete.

L’ingresso previsto delle sedi di trading europee di Nasdaq amplia ulteriormente la prospettiva della piattaforma. La fusione con Tradias rende il trading istituzionale un complemento diretto dell’infrastruttura di tokenizzazione e regolamento già sviluppata dal gruppo.

FAQ

Quando è stata completata la fusione?

Sì, la fusione è stata chiusa mercoledì dopo il completamento della procedura regolamentare sul controllo proprietario.

Quale nome avrà la società combinata?

Sì, l’attività integrata opererà sotto il nome Boerse Stuttgart Digital, mentre Tradias resterà il brand dedicato al trading.

Quali servizi offrirà il nuovo gruppo?

Sì, la piattaforma offrirà trading, custodia, staking e tokenizzazione a banche, broker e altre istituzioni finanziarie.

Quanti asset digitali copre Tradias?

Sì, Tradias fornisce trading e market making su oltre 150 criptovalute e altri asset digitali.

Su quali fonti si basa questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e verifica incrociata della nostra Redazione su numerose fonti, tra cui crypto.news.