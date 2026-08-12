National Bank of Canada dichiara 6,4 milioni di dollari in ETF Bitcoin

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

National Bank of Canada ha dichiarato esposizioni crypto tramite ETF statunitensi.

ha dichiarato esposizioni crypto tramite ETF statunitensi. L’esposizione a Bitcoin vale circa 6,4 milioni di dollari.

vale circa 6,4 milioni di dollari. L’ETF su XRP di Bitwise comprende 3.848 azioni.

di comprende 3.848 azioni. Il documento SEC riguarda partecipazioni detenute al 30 giugno 2026.

( Riassunto generato con AI)

National Bank of Canada punta sugli ETF crypto

National Bank of Canada ha reso pubbliche le proprie posizioni in ETF legati alle criptovalute quotati negli Stati Uniti, attraverso un Form 13F depositato presso la SEC. La dichiarazione, relativa al 30 giugno 2026, mostra un’esposizione prevalente a Bitcoin e una quota più contenuta verso XRP, senza indicare detenzione diretta di token.

La banca canadese possiede 3.848 azioni dell’ETF XRP gestito da Bitwise, per un controvalore stimato intorno a 330.000 dollari. Parallelamente, ha comunicato circa 6,4 milioni di dollari di esposizione a Bitcoin attraverso ETF di ProShares e Fidelity.

Il dato è rilevante perché documenta, in un perimetro regolamentare e verificabile, come un grande istituto finanziario stia accedendo al mercato degli asset digitali mediante strumenti quotati. La scelta degli ETF consente alla banca di mantenere l’investimento nei canali abituali della finanza tradizionale, anziché gestire direttamente wallet, chiavi private e infrastrutture blockchain.

Il Form 13F fotografa le posizioni in titoli quotati e non equivale quindi a una dichiarazione di possesso diretto di Bitcoin o XRP. La differenza definisce anche il profilo dell’operazione: l’istituto ha acquistato quote di prodotti finanziari che offrono esposizione ai prezzi degli asset digitali, non le criptovalute stesse.

Bitcoin domina, XRP resta una posizione limitata

Il confronto tra le due partecipazioni evidenzia una distanza netta: i circa 6,4 milioni di dollari riferiti agli ETF Bitcoin superano ampiamente i circa 330.000 dollari collegati all’ETF XRP di Bitwise. Per National Bank of Canada, Bitcoin rappresenta dunque la componente dominante dell’esposizione crypto dichiarata alla SEC.

Questa distribuzione riflette quanto emerge dal documento: Bitcoin occupa una posizione più ampia nel portafoglio, mentre XRP compare come allocazione molto più ridotta. Non è possibile dedurre dalla sola dichiarazione le motivazioni interne della banca, ma i valori riportati mostrano chiaramente la diversa dimensione delle due esposizioni.

La distinzione tra ETF e custodia diretta è centrale anche sul piano operativo. Chi detiene token on-chain deve affrontare la gestione di wallet, chiavi private, sicurezza informatica e rischi specifici dell’infrastruttura crypto; chi acquista un ETF resta invece nell’ambito di titoli regolamentati, custoditi e rendicontati secondo procedure già consolidate.

Il documento non segnala pertanto una conversione della banca in operatore blockchain diretto. Indica piuttosto una modalità prudente di accesso al comparto: esposizione finanziaria ai crypto asset attraverso prodotti strutturati e negoziabili come altri strumenti quotati.

Per XRP, la presenza nella comunicazione SEC costituisce un dato pubblico e verificabile, ma la dimensione della posizione resta marginale rispetto a Bitcoin. La lettura più rigorosa è che l’interesse per ETF legati ad asset digitali diversi da Bitcoin esiste, pur mantenendosi su scala contenuta nel portafoglio dichiarato.

La conseguenza per l’adozione istituzionale

La comunicazione di National Bank of Canada conferma che l’adozione istituzionale delle criptovalute può svilupparsi senza passare dalla detenzione diretta dei token. ETF, trust, futures e altri prodotti regolamentati permettono infatti a banche e gestori di ottenere esposizione agli asset digitali restando nei tradizionali sistemi di compliance e custodia.

Il caso mostra una traiettoria già più consolidata per Bitcoin e ancora iniziale per XRP. La futura evoluzione non dipenderà soltanto dalla presenza di nuovi prodotti, ma anche dalla scelta degli istituti tra esposizione indiretta e operatività on-chain.

Per ora, il Form 13F registra un fatto circoscritto: una banca nazionale ha dichiarato quote ETF su Bitcoin e XRP, non portafogli crypto propri.

FAQ

Quanto vale l’esposizione Bitcoin della banca?

Sì, l’esposizione dichiarata a Bitcoin è pari a circa 6,4 milioni di dollari tramite ETF di ProShares e Fidelity.

Quante azioni dell’ETF XRP sono state dichiarate?

Sì, il Form 13F indica 3.848 azioni dell’ETF XRP gestito da Bitwise, per un controvalore stimato intorno a 330.000 dollari.

La banca possiede direttamente Bitcoin o XRP?

No, le partecipazioni comunicate riguardano esclusivamente ETF quotati negli Stati Uniti e non attestano custodia diretta di token, chiavi private o wallet on-chain.

A quale data si riferisce il documento SEC?

Sì, la fotografia delle partecipazioni di National Bank of Canada contenuta nel Form 13F si riferisce al 30 giugno 2026.

Come è stata verificata questa ricostruzione?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui The Cryptonomist.