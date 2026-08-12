Nasdaq acquisisce LeveL Markets per rafforzarsi nei titoli tokenizzati

12 Agosto 2026

La notizia in sintesi

Nasdaq ha concordato l’acquisizione di LeveL Markets , piattaforma ATS statunitense.

ha concordato l’acquisizione di , piattaforma ATS statunitense. L’operazione rafforza la strategia sulle azioni tokenizzate e sugli scambi estesi.

LeveL Markets manterrà regolamentazione FINRA e attuale management.

manterrà regolamentazione FINRA e attuale management. Il closing dipende dalle autorizzazioni regolamentari; i termini finanziari restano riservati.

( Riassunto generato con AI)

Nasdaq accelera sulla liquidità digitale

Nasdaq ha raggiunto un accordo per acquisire LeveL Markets, il terzo maggiore sistema alternativo di negoziazione negli Stati Uniti per volumi trattati. L’operazione punta a dotare il gruppo di una rete istituzionale già operativa, utile allo sviluppo di infrastrutture per titoli tokenizzati e mercati attivi oltre i tradizionali orari di Borsa.

LeveL Markets gestisce ogni giorno centinaia di milioni di azioni, serve oltre 2.500 clienti tra compratori e venditori e negozia più di 7.000 simboli. La piattaforma lavora inoltre con oltre 300 società istituzionali lato acquisti, una base che offre a Nasdaq relazioni e capacità esecutive difficili da costruire rapidamente da zero.

I termini economici non sono stati comunicati e la transazione rimane subordinata all’approvazione delle autorità competenti. Dopo l’acquisizione, LeveL Markets continuerà a operare come alternative trading system regolamentato da FINRA, conservando l’attuale squadra manageriale.

Per Nasdaq, che aveva effettuato il primo investimento in LeveL nel 2021, l’obiettivo è integrare liquidità, tecnologia blockchain e distribuzione istituzionale. L’operazione non equivale all’immediata diffusione di azioni tokenizzate nel mercato statunitense, ma anticipa un possibile cambiamento nella struttura delle negoziazioni.

La rete LeveL nella strategia tokenizzata

LeveL Markets confluirà nella nuova divisione Digital Liquidity Networks di Nasdaq, guidata da Roland Chai, responsabile della strategia sugli asset digitali della società dall’inizio dell’anno. L’unità riunisce piattaforme di liquidità, capacità di tokenizzazione e tecnologie per gli asset digitali, con un’impostazione che considera la tokenizzazione un’opportunità di infrastruttura di mercato e non un semplice prodotto crypto.

Il dato operativo di LeveL è rilevante: il suo volume medio giornaliero è cresciuto del 56% nel 2025. Per titoli tokenizzati competitivi con il mercato azionario convenzionale non basterebbe infatti una nuova modalità di regolamento: sarebbero necessari libri ordini profondi, sistemi di esecuzione affidabili e collegamenti con operatori professionali.

Nasdaq aveva già proposto nel settembre 2025 di consentire la negoziazione di titoli tokenizzati accanto alle azioni convenzionali. Un aggiornamento depositato a gennaio descriveva un modello nel quale azioni e prodotti quotati idonei avrebbero potuto essere trattati in forma tokenizzata, con Depository Trust Company incaricata della tokenizzazione e del regolamento su blockchain in un programma pilota di tre anni.

A marzo, il gruppo ha ampliato questo percorso attraverso una partnership con l’exchange crypto Kraken e la società di tokenizzazione Backed. L’ingresso di LeveL aggiunge quindi il tassello della liquidità istituzionale a un progetto pensato per collegare azioni tradizionali e reti blockchain.

Verso scambi più lunghi e regolati

La mossa di Nasdaq si inserisce nella preparazione di mercati con orari più estesi. Cboe e la London Stock Exchange stanno perseguendo iniziative analoghe, mentre la New York Stock Exchange sviluppa una piattaforma separata per supportare negoziazioni 24 ore su 24 e regolamento onchain di titoli tokenizzati.

La U.S. Securities and Exchange Commission ha programmato per il 17 settembre una tavola rotonda sulle conseguenze operative e regolamentari della transizione verso un mercato azionario statunitense attivo 24 ore su 24. L’estensione degli orari richiederebbe continuità anche per compensazione, regolamento, sorveglianza, liquidità e gestione delle operazioni societarie.

Il valore distribuito nel settore delle azioni tokenizzate è salito da circa 381 milioni di dollari nell’agosto 2025 a quasi 2,3 miliardi, oltre sei volte tanto. Se il segmento crescerà, la combinazione fra blockchain e rete di esecuzione di LeveL Markets potrà diventare un ponte strategico tra finanza tradizionale e infrastrutture digitali regolamentate.

FAQ

Che cosa acquisisce Nasdaq?

Sì, Nasdaq acquisisce LeveL Markets, sistema alternativo statunitense di negoziazione con una consolidata rete di clientela istituzionale.

LeveL Markets resterà regolamentata?

Sì, LeveL Markets resterà un alternative trading system regolamentato da FINRA e manterrà l’attuale management.

Quali volumi tratta LeveL Markets?

Sì, la piattaforma elabora quotidianamente centinaia di milioni di azioni e tratta oltre 7.000 simboli al giorno.

Quando potrebbe chiudersi l’operazione?

Sì, l’operazione potrà chiudersi soltanto dopo le necessarie approvazioni regolamentari; le condizioni finanziarie non sono state divulgate.

Quali fonti supportano questa analisi?

Sì, il contenuto nasce da un’analisi approfondita e da una verifica incrociata condotta dalla nostra Redazione su numerose fonti, tra cui FinanceFeeds.