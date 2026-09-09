9 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Brad Pitt protagonista dello spot De’Longhi diretto da Spike Jonze

La notizia in sintesi Brad Pitt torna nella campagna “Perfetto” di De’Longhi.

Lo spot è diretto dal regista Spike Jonze.

La campagna italiana promuove la macchina automatica Rivelia.

Il film sarà diffuso globalmente su TV, digitale e social.

De’Longhi prepara un nuovo capitolo della campagna “Perfetto”, con Brad Pitt protagonista e Spike Jonze alla regia. Lo spot, realizzato dall’agenzia LOLA Madrid, sarà distribuito a livello globale nelle prossime settimane attraverso canali televisivi, digitali e social. Per il mercato italiano, la comunicazione è dedicata a Rivelia, macchina automatica per caffè in grado di preparare bevande calde e fredde a base di caffè e latte.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il film racconta una mattina movimentata vissuta dal personaggio interpretato da Pitt, che divide la casa con 16 coinquilini, molti dei quali conosciuti ai tempi del college. Mentre prova a ritagliarsi un momento tranquillo per bere un caffè, viene interrotto dalle richieste e dalle domande degli altri abitanti della casa: Lawrence vuole capire perché si sia alzato tardi, Kyle chiede conto dei piatti non lavati e Patrick si interroga sul suo abbigliamento elegante.

La scena usa le dinamiche della convivenza per mettere al centro un momento quotidiano e personale: la preparazione del caffè. Il messaggio finale affidato a Brad Pitt è: “Il tuo caffè. A modo tuo. Sempre Perfetto.”

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La campagna tra caffè caldo e freddo

La nuova comunicazione prosegue il lavoro avviato nell’anno precedente con Pitt, allora impegnato nella ricerca del proprio “Perfetto”. Nel nuovo film, il personaggio sembra invece aver trovato una pausa personale anche in mezzo alla confusione domestica.

De’Longhi lega la campagna alla possibilità di scegliere ricette diverse secondo gusti e occasioni, comprese preparazioni calde e fredde. La diffusione sarà sostenuta anche dall’iniziativa influencer “Perfetto Barista”: secondo quanto comunicato dall’azienda, due creator hanno partecipato alle riprese per apprendere tecniche da utilizzare poi nei propri contenuti.

Aparna Sundaresh, Global Chief Marketing Officer di De’Longhi, dichiara: “In De’Longhi crediamo che ‘Perfetto’ rappresenti lo spirito di immergersi nel proprio momento del caffè all’italiana, ma perfezionato secondo i propri gusti. Le nostre macchine sono state progettate esattamente per questo: servire il tuo Perfetto, a modo tuo, caldo o freddo, in ogni stagione e con ogni stato d’animo.”

Il ruolo di Brad Pitt e Spike Jonze

La regia di Spike Jonze punta su una situazione domestica volutamente affollata, costruita attorno ai piccoli conflitti tra coinquilini e al tentativo di Pitt di difendere il proprio tempo dedicato al caffè. È la più recente campagna globale firmata da LOLA Madrid per De’Longhi nell’ambito della collaborazione creativa tra l’agenzia e l’azienda.

Nel comunicato, una seconda dichiarazione non viene attribuita nominativamente a un singolo portavoce: “Insieme a Brad Pitt, Spike Jonze e LOLA Madrid abbiamo creato una campagna capace di racchiudere questa dualità: le vittorie e gli insuccessi, il caldo e il freddo che si alternano in ogni momento. E chi avrebbe potuto raccontarlo in modo così memorabile, se non il duo Brad e Spike? Con il prezioso supporto di alcune star molto speciali, la campagna porta scambi di battute argute, humour e un’inimitabile eleganza italiana non a un solo momento Perfetto, ma a DUO momenti Perfetti.”

Andrea D’Aloia, Direttore Marketing Italia di De’Longhi, collega invece la campagna alle abitudini di consumo nel mercato nazionale: “Siamo entusiasti di lanciare questa nuova campagna sul mercato italiano, dove la cultura del caffè ha radici profonde ma è anche in forte e continua evoluzione”

Il responsabile marketing aggiunge: “Con questo nuovo capitolo di ‘Perfetto’ vogliamo celebrare la libertà di scelta e l’unicità di ogni consumatore: che si tratti di un espresso caldo per iniziare la giornata o di una bevanda fredda a base di latte per un momento di pausa, le nostre tecnologie nascono per accompagnare ogni momento e ogni gusto personale. Attraverso un approccio comunicativo più diretto e un twist d’impatto, puntiamo a stimolare l’attenzione del pubblico e ad ampliare l’awareness verso nuovi target, riaffermando la leadership di De’Longhi nell’innovazione e nella capacità di trasformare il caffè in un rituale quotidiano davvero personalizzato.”

La campagna punta dunque a presentare il caffè come una scelta legata alle preferenze individuali e ai diversi momenti della giornata, facendo della quotidianità domestica il contesto narrativo dello spot.

FAQ

Chi interpreta il nuovo spot De’Longhi?

Brad Pitt è il protagonista del nuovo capitolo della campagna “Perfetto” realizzata per De’Longhi.

Chi ha diretto la campagna Perfetto?

Spike Jonze ha diretto il film della campagna, ambientato in una casa condivisa da Brad Pitt e 16 coinquilini.

Quale macchina promuove la campagna italiana?

Rivelia è la macchina automatica al centro della campagna italiana, indicata per ricette di caffè e latte calde o fredde.

Dove sarà trasmesso lo spot?

La diffusione globale è prevista nelle prossime settimane su canali TV, digitali e social, con supporto della campagna influencer Perfetto Barista.

Qual è la fonte di questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.