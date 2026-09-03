3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/ASUS presenta ProArt GR1X, Mini PC per AI locale

La notizia in sintesi ASUS ha presentato a Berlino il Mini PC ProArt GR1X.

Il dispositivo usa la piattaforma NVIDIA RTX Spark per carichi AI locali.

Supporta fino a quattro display 4K e connessioni 10GbE, WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

Il comunicato non indica prezzo né data italiana di commercializzazione.

ASUS ha presentato il Mini PC ProArt GR1X all’IFA Showroom 2026 di Berlino, evento in programma dal 2 al 5 settembre presso l’ABION Spreebogen Waterside Hotel. Il nuovo desktop compatto è destinato a creativi e sviluppatori che intendono eseguire localmente attività basate sull’intelligenza artificiale, senza affidare tutte le elaborazioni ai servizi cloud.

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Il prodotto integra la piattaforma NVIDIA RTX Spark e punta su un funzionamento continuativo, con applicazioni indicate dall’azienda che comprendono flussi di lavoro AI, rendering tridimensionale, produzione di contenuti e sviluppo locale di modelli e strumenti di intelligenza artificiale.

La piattaforma hardware e le prestazioni dichiarate

Il cuore del ProArt GR1X è il superchip NVIDIA RTX Spark, che riunisce una GPU NVIDIA Blackwell RTX con 6.144 core e una CPU NVIDIA Grace con fino a 20 core. I due componenti sono collegati attraverso l’interconnessione NVIDIA NVLink-C2C.

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La configurazione include Tensor Core di quinta generazione con precisione FP4. ASUS indica prestazioni AI fino a 1 petaflop e fino a 128 GB di memoria unificata ad alta larghezza di banda. Sono dati che descrivono il profilo tecnico della piattaforma e il suo impiego previsto in carichi di lavoro locali impegnativi.

L’elaborazione sul dispositivo può essere rilevante per chi deve mantenere i propri workflow su una postazione dedicata, anziché spostarli integralmente su infrastrutture remote. Il comunicato, tuttavia, non fornisce dettagli su configurazioni specifiche, software preinstallato, capacità di archiviazione o modalità di aggiornamento della memoria.

Dimensioni ridotte e raffreddamento per uso continuo

Il computer misura 150 x 150 x 51 millimetri. ASUS lo presenta come un sistema compatto pensato per coniugare la potenza della piattaforma RTX Spark con ingombri contenuti, una caratteristica che può interessare studi creativi, postazioni di sviluppo e ambienti in cui lo spazio sulla scrivania è limitato.

Per sostenere il funzionamento dichiarato 24 ore su 24 e sette giorni su sette, il ProArt GR1X adotta un sistema termico a doppia ventola. Le ventole hanno complessivamente 218 pale e il produttore dichiara una copertura termica fino a 1,6 volte superiore, oltre a un controllo su sette livelli.

Il comunicato parla di rumorosità contenuta, ma non riporta valori in decibel né parametri di consumo energetico. Mancano anche indicazioni sulle temperature operative e sulle prestazioni del sistema in condizioni di utilizzo prolungato.

Connessioni e supporto per quattro schermi

Il Mini PC dispone di rete cablata 10GbE, WiFi 7 e Bluetooth 5.4. Sul fronte video, è previsto il collegamento simultaneo di un massimo di quattro display 4K. ASUS propone due varianti estetiche, una nera e una argento, estendendo al desktop il design della famiglia ProArt.

La presentazione è avvenuta nell’ambito dell’ASUS IFA Showroom 2026, uno spazio rivolto a media e partner invitati e dedicato alle novità ProArt per l’hardware AI. Il ProArt GR1X è stato incluso tra i prodotti mostrati dall’azienda per i flussi di lavoro creativi che impiegano strumenti di intelligenza artificiale.

Per il mercato italiano restano da definire gli elementi commerciali principali. Nel materiale diffuso da ASUS non compaiono infatti né il prezzo del Mini PC né una data di disponibilità. Queste informazioni saranno necessarie per valutare il posizionamento effettivo del prodotto rispetto alle workstation compatte e ai sistemi dedicati all’elaborazione AI locale.

FAQ

Che cos’è ASUS ProArt GR1X?

È un Mini PC della linea ProArt presentato da ASUS per elaborazione AI locale, rendering 3D, creazione di contenuti e sviluppo di intelligenza artificiale.

Quale piattaforma utilizza ProArt GR1X?

Integra NVIDIA RTX Spark, con GPU NVIDIA Blackwell RTX da 6.144 core, CPU NVIDIA Grace fino a 20 core e Tensor Core di quinta generazione.

Quanto misura il Mini PC ASUS?

Le dimensioni dichiarate sono 150 x 150 x 51 millimetri, in un formato compatto destinato a postazioni creative e di sviluppo.

Quanti monitor può collegare ProArt GR1X?

Il sistema supporta fino a quattro display 4K contemporaneamente e offre connettività 10GbE, WiFi 7 e Bluetooth 5.4.

Da dove provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.