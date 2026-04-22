Windows Server rallentamenti e blocchi dopo gli ultimi update Microsoft spiegate cause e soluzioni

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Aggiornamenti straordinari Microsoft: cosa succede ai server Windows dopo il Patch Tuesday

Dopo il Patch Tuesday di aprile 2026, Microsoft ha rilasciato aggiornamenti straordinari per vari Windows Server a causa di gravi malfunzionamenti. I problemi, emersi in ambienti aziendali di produzione, riguardano installazione degli update, stabilità dei controller di dominio e crash del servizio LSASS, con conseguenti riavvii continui delle macchine. Alcuni sistemi con Windows Server 2025 entrano inoltre in modalità di recupero BitLocker, richiedendo la chiave di ripristino all’avvio. Le anomalie sono state riscontrate in data successiva al ciclo di patch di aprile, inducendo Microsoft a pubblicare patch “out of band” mirate. Obiettivo: ripristinare la continuità operativa e garantire la sicurezza delle infrastrutture critiche, limitando interruzioni di servizio e impatti su autenticazione, accesso alle risorse e gestione delle identità aziendali.

In sintesi:

Patch di aprile 2026 causano crash LSASS e riavvii continui sui controller di dominio.

L’aggiornamento KB5082063 fallisce su alcuni sistemi Windows Server 2025 .

fallisce su alcuni sistemi . Patch straordinarie risolvono in parte i problemi, con differenze tra versioni di Windows Server.

Su Windows Server 2025 alcuni sistemi avviano in modalità di recupero BitLocker.

Il primo campanello d’allarme arriva dall’aggiornamento di sicurezza KB5082063, che su numerose installazioni di Windows Server 2025 non viene completato correttamente.

Gli amministratori segnalano rollback automatici, blocchi del processo di update ed errori generici in fase di configurazione.

Parallelamente, dopo l’installazione degli aggiornamenti cumulativi di aprile, una parte dei server configurati come controller di dominio entra in un loop di riavvio continuo, innescato dal crash del servizio LSASS (Local Security Authority Subsystem Service).

LSASS è il componente che governa policy di sicurezza, autenticazione, modifica password e generazione dei token di accesso: quando si interrompe in modo anomalo, Windows Server forza il riavvio per preservare l’integrità del sistema.

In scenari enterprise questo comportamento blocca l’erogazione di servizi chiave: login al dominio, accesso alle applicazioni centralizzate, gestione remota delle macchine.

In alcuni casi il crash compare già durante la promozione di nuovi controller di dominio o nelle primissime fasi di boot, rendendo difficile perfino accedere alla console per una diagnosi.

Si aggiunge poi il problema di BitLocker su Windows Server 2025: dopo l’update difettoso, certi sistemi si avviano direttamente in modalità di recupero, richiedendo la chiave di ripristino.

Per data center remoti o server collocati in sedi non presidiate, questo scenario può tradursi in downtime prolungati e interventi manuali complessi.

Aggiornamenti out of band e differenze tra le versioni di Windows Server

Per contenere l’impatto, Microsoft ha rilasciato una serie di patch “out of band” specifiche per ogni versione supportata di Windows Server.

Per Windows Server 2025 è stato pubblicato l’aggiornamento KB5091157, progettato per affrontare sia i problemi di installazione di KB5082063 sia i crash dei controller di dominio legati a LSASS.

Per Windows Server 2022 è disponibile la patch KB5091575, mentre per Windows Server 2019 e Windows Server 2016 sono stati diffusi rispettivamente KB5091573 e KB5091572, oltre a varianti specifiche per ambienti Azure con supporto hotpatch.

Un elemento tecnico importante è che, secondo la documentazione ufficiale, gli aggiornamenti destinati a Windows Server 2022, 2019 e 2016 si concentrano esclusivamente sulla risoluzione dei riavvii causati da LSASS, senza menzionare il problema di installazione osservato su Windows Server 2025.

Questo suggerisce che il malfunzionamento dell’update KB5082063 abbia una causa distinta rispetto ai crash LSASS, pur essendosi manifestato nello stesso ciclo di patch.

Per i responsabili IT, ciò implica la necessità di verificare con attenzione quali patch straordinarie applicare in base alla versione del sistema, alle dipendenze di dominio e all’eventuale utilizzo di crittografia BitLocker in contesti remoti.

Una pianificazione mirata consente di ristabilire la stabilità dei controller di dominio e ridurre al minimo i disservizi, evitando rollback affrettati che potrebbero lasciare scoperte vulnerabilità di sicurezza già note.

Strategie operative per gli amministratori e implicazioni future

L’episodio conferma come la gestione del ciclo di patching su Windows Server richieda procedure strutturate e ambienti di test realistici, soprattutto quando sono coinvolti controller di dominio e infrastrutture critiche.

È prudente adottare distribuzioni graduali, iniziando da server pilota non essenziali e monitorando eventi relativi a LSASS, autenticazione e stabilità del sistema prima di estendere gli aggiornamenti all’intero dominio.

Registri eventi, report centralizzati e strumenti di osservabilità diventano essenziali per intercettare sintomi precoci come riavvii anomali, errori di logon o attivazioni inattese della modalità di recupero BitLocker.

Nel medio periodo, aziende e provider dovranno consolidare politiche di change management più rigide, con finestre di manutenzione ben definite e rollback pianificati, per conciliare tempestività delle patch di sicurezza e continuità operativa.

La vicenda delle patch di aprile 2026 potrebbe inoltre accelerare l’adozione di architetture ibride e ridondanti, in cui i controller di dominio on-premise siano affiancati da servizi cloud per garantire resilienza anche in presenza di aggiornamenti difettosi.

FAQ

Quali versioni di Windows Server sono coinvolte dai problemi di aprile 2026?

Sono coinvolte soprattutto le installazioni di Windows Server 2025, ma anche Windows Server 2022, 2019 e 2016 presentano crash LSASS sui controller di dominio.

Cosa deve fare un amministratore se il controller di dominio entra in riavvio continuo?

Deve avviare in modalità di ripristino, installare la patch out of band corretta (es. KB5091157 su Server 2025) e monitorare i log LSASS.

Come mitigare il rischio di avvio in modalità di recupero BitLocker?

È necessario salvare e verificare tutte le chiavi di ripristino BitLocker, prevedere accesso fisico o KVM remoto e testare gli aggiornamenti su server non critici.

È consigliabile sospendere temporaneamente gli aggiornamenti automatici di Windows Server?

È ragionevole sospenderli sui controller di dominio critici, mantenendo però l’aggiornamento di server pilota per valutare in anticipo stabilità e impatti.

Qual è la fonte delle informazioni su queste problematiche di Windows Server?

Le informazioni derivano da una elaborazione congiunta delle fonti ufficiali Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla nostra Redazione.