3 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/ASUS presenta ExpertBook Ultra, notebook professionale da 0,99 kg

La notizia in sintesi ASUS ha presentato ExpertBook Ultra all’IFA Showroom 2026 di Berlino

Il notebook pesa da 0,99 chilogrammi e usa una lega di magnesio-alluminio

Integra processori fino a Intel Core Ultra X9 Series 3

Prezzo e data di vendita italiana non sono stati comunicati

ASUS ha presentato a Berlino l’ExpertBook Ultra, nuovo notebook destinato al mercato professionale e aziendale. Il computer è stato mostrato durante l’ASUS IFA Showroom 2026, appuntamento organizzato dal 2 al 5 settembre presso l’ABION Spreebogen Waterside Hotel e riservato a media e partner invitati.

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Tra gli elementi dichiarati dall’azienda figura il peso, che parte da 0,99 chilogrammi. ExpertBook Ultra utilizza uno chassis in lega di magnesio-alluminio lavorato con macchine CNC. ASUS indica inoltre l’impiego della tecnologia Nano Ceramic, con durezza 9H, per lo strato esterno del dispositivo.

Il prodotto si colloca nella gamma ExpertBook, dedicata da ASUS a professionisti e organizzazioni. La configurazione annunciata punta a combinare componenti di fascia alta, funzioni legate all’intelligenza artificiale, strumenti di gestione aziendale e misure di protezione del firmware e dei dati.

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Processori Intel e raffreddamento fino a 50 W

ExpertBook Ultra potrà essere configurato con processori fino a Intel Core Ultra X9 Series 3. La scheda grafica indicata nel comunicato è Intel Arc Pro, mentre per l’ambito aziendale è prevista la piattaforma Intel vPro.

ASUS abbina queste componenti al sistema di raffreddamento ExpertCool Pro, per il quale comunica un TDP fino a 50 W. Secondo il produttore, questa dotazione è pensata per sostenere l’esecuzione di attività basate sull’AI, il multitasking e i carichi di lavoro professionali.

Il comunicato non specifica le diverse configurazioni che saranno effettivamente disponibili, né dettaglia memoria, archiviazione, connettività o dotazione di porte. Non vengono neppure forniti risultati di benchmark o confronti con altri computer della stessa categoria.

Schermo OLED da 14 pollici e audio a sei altoparlanti

Il notebook dispone di un touchscreen tandem OLED da 14 pollici, con risoluzione 3K. ASUS dichiara una luminosità HDR fino a 1.400 nit. Il pannello è protetto da Corning Gorilla Glass Victus e da un trattamento Gorilla Matte, indicato dall’azienda per aumentare la resistenza del vetro e limitare i riflessi.

La dotazione multimediale comprende un sistema Dolby Atmos con sei altoparlanti. ASUS lo presenta come un supporto sia per le presentazioni sia per l’utilizzo di contenuti di intrattenimento, due scenari che possono accompagnare il lavoro in mobilità.

Per l’alimentazione, ExpertBook Ultra monta una batteria da 70 Wh. L’autonomia dichiarata arriva fino a 26 ore, ma nel materiale diffuso non sono indicati il metodo di prova, il profilo d’uso adottato o la configurazione hardware associata a questo valore.

Sicurezza aziendale e protezione del firmware

Una parte centrale della presentazione riguarda le funzioni di sicurezza. ASUS inserisce ExpertBook Ultra nel programma ExpertGuardian, descritto come un insieme di protezioni per l’uso in ambito enterprise.

Tra le caratteristiche citate compare la crittografia post-quantistica, indicata anche con la sigla PQC. Il computer include inoltre misure di sicurezza del firmware che, secondo ASUS, rispettano lo standard NIST SP 800-193.

Il produttore non ha comunicato prezzo, data di arrivo nei negozi o disponibilità delle configurazioni per il mercato italiano. La presentazione di Berlino rappresenta quindi il primo annuncio pubblico del modello, mentre i dettagli commerciali restano da definire.

FAQ

Dove è stato presentato ASUS ExpertBook Ultra?

Il notebook è stato mostrato all’ASUS IFA Showroom 2026, dal 2 al 5 settembre a Berlino.

Quanto pesa ASUS ExpertBook Ultra?

Il peso dichiarato parte da 0,99 chilogrammi, grazie a uno chassis in lega di magnesio-alluminio lavorato CNC.

Quale schermo monta ExpertBook Ultra?

Il computer adotta un touchscreen tandem OLED da 14 pollici, con risoluzione 3K e luminosità HDR dichiarata fino a 1.400 nit.

Che autonomia dichiara la batteria?

La batteria da 70 Wh offre fino a 26 ore di autonomia secondo i dati comunicati da ASUS.

Qual è la fonte delle informazioni sull’ExpertBook Ultra?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.