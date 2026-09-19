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Volkswagen taglia le stime sul margine operativo per svalutazione Porsche

19 Settembre 2026

19 Settembre 2026/Home/MOTORI/Volkswagen taglia le stime sul margine operativo per svalutazione Porsche

La notizia in sintesi

  • Volkswagen riduce le stime sul margine operativo 2026.
  • Pesano svalutazione di Porsche, Cina e costi occupazionali.
  • Gli effetti negativi stimati dal gruppo ammontano a circa 10 miliardi.
  • Il titolo ha perso fino al 7,5% dopo il profit warning.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Volkswagen taglia le previsioni per il 2026

Volkswagen ha rivisto al ribasso le previsioni finanziarie per il 2026, dopo una maxi-svalutazione da 6 miliardi di euro sulla partecipazione in Porsche e per le persistenti difficoltà del mercato cinese. Il gruppo automobilistico tedesco prevede ora un margine operativo non superiore all’1% del fatturato, contro la precedente forchetta tra il 4% e il 5,5%. La decisione riguarda le attività globali del costruttore e incorpora costi e accantonamenti connessi al piano di riduzione dell’occupazione.

Il profit warning riflette inoltre la debolezza della domanda in Cina, la pressione dei dazi statunitensi sul marchio Porsche e la rapida preferenza del mercato verso i veicoli elettrici a batteria.

Svalutazione Porsche e costi del piano occupazionale

La revisione dei conti di Volkswagen concentra gli impatti negativi su più voci. Il gruppo stima effetti complessivi nell’ordine di 10 miliardi di euro: 900 milioni erano già stati contabilizzati nel primo semestre, mentre la quota principale dovrebbe ricadere sul terzo trimestre. Per il secondo semestre sono inoltre previsti circa 2 miliardi di euro di impatti legati all’estensione dei programmi di prepensionamento e alla programmata cessione di Volkswagen Osnabrück.

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L’accordo raggiunto con i lavoratori prevede il raddoppio dei tagli occupazionali fino a 100mila posti nel mondo, con ulteriori accantonamenti. Sul fronte dei ricavi, il gruppo indica per il 2026 un fatturato di circa 315 miliardi di euro, vicino ai 321,9 miliardi registrati nel 2025.

Il mercato ha reagito negativamente: le azioni di Volkswagen sono scese fino al 7,5%, segnando il maggiore calo intraday nell’arco di un anno. La società ha segnalato un «ulteriore deterioramento del contesto di mercato, specialmente in Cina» e una più veloce rotazione della domanda verso le auto elettriche a batteria. In Cina, il mercato automobilistico è diminuito di oltre un quinto fino ad agosto, mentre la flessione del gruppo è risultata più accentuata per la difficoltà nel proporre una gamma elettrica competitiva.

Il nodo Porsche e i prossimi obiettivi

La svalutazione riporta l’attenzione su Porsche, controllata al 75,4% da Volkswagen e maggiormente esposta ai dazi degli Stati Uniti e al calo della domanda cinese di marchi di lusso stranieri. Il marchio ha recentemente perfezionato la cessione della quota in Bugatti, con extraproventi per un miliardo di euro.

Il Capital Markets Day del 7 ottobre dovrà definire nuovi obiettivi finanziari e strategie di medio termine. Secondo Volkswagen, la rettifica deriva dall’aggiornamento della pianificazione di lungo periodo e dalle nuove stime sulla valutazione di Porsche.

FAQ

Perché Volkswagen ha ridotto il margine operativo?

La svalutazione su Porsche, i costi dei tagli occupazionali e la debolezza cinese hanno abbassato la previsione a non oltre l’1%.

A quanto ammontano gli impatti negativi previsti?

Volkswagen stima effetti negativi per circa 10 miliardi di euro, inclusi 900 milioni già contabilizzati nel primo semestre.

Quanti posti di lavoro saranno tagliati?

L’accordo con i lavoratori raddoppia la riduzione programmata, portando i tagli fino a 100mila posti di lavoro globali.

Quale fatturato prevede Volkswagen nel 2026?

Il gruppo tedesco prevede ricavi per circa 315 miliardi di euro, rispetto ai 321,9 miliardi registrati nel 2025.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi della Redazione, con supervisione umana, di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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