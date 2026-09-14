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Allianz Direct accoglie oltre 6mila visitatori al Salone Auto Torino

14 Settembre 2026

14 Settembre 2026/Home/MOTORI/Allianz Direct accoglie oltre 6mila visitatori al Salone Auto Torino

La notizia in sintesi

  • Allianz Direct ha partecipato al Salone Auto di Torino dal 10 al 13 settembre.
  • Lo stand della compagnia ha accolto oltre 6.000 visitatori durante l’evento.
  • La campagna “Direct è chi Direct fa” ha ottenuto il bronzo agli Effie Awards.
  • La campagna aveva già ricevuto premi agli Italian UNA Awards, IAB Mixx Awards e Gran Prix.

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Allianz Direct ha partecipato per il terzo anno consecutivo al Salone Auto di Torino, svolto dal 10 al 13 settembre. La compagnia assicurativa diretta del Gruppo Allianz ha allestito uno stand nel centro della città, dove dichiara di avere accolto oltre 6.000 persone. Secondo gli organizzatori, la manifestazione ha richiamato 540mila visitatori.

La presenza torinese arriva pochi giorni dopo il bronzo ottenuto il 7 settembre agli Effie Awards dalla campagna pubblicitaria “Direct è chi Direct fa”. Il riconoscimento si aggiunge all’oro al Gran Prix della Comunicazione Assicurativa 2026, all’argento agli IAB Mixx Awards 2026 e al bronzo agli Italian UNA Awards 2025.

Allianz Direct opera nel settore delle assicurazioni dirette ed è parte del Gruppo Allianz. Per le informazioni societarie, il gruppo rimanda alla propria pagina corporate.

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Allianz Direct al Salone Auto Torino 2026 2

Stand, campagne e presenza sui canali Rai

Durante i quattro giorni del Salone, Allianz Direct era presente con uno spazio espositivo nel cuore di Torino. Oltre alle attività rivolte ai visitatori, la compagnia aveva un desk brandizzato anche presso lo stand Rai della manifestazione.

Sul maxischermo della piazza è stato trasmesso lo spot televisivo della campagna “Direct è chi Direct fa”. L’iniziativa è stata accompagnata da una programmazione radiofonica sui canali Rai, in onda tra il 6 e il 12 settembre, e da una campagna di pubblicità digitale della durata di due settimane.

La comunicazione pubblicitaria dell’azienda utilizza il tema degli imprevisti quotidiani e delle coperture assicurative. I premi ricevuti riguardano la campagna lanciata con il messaggio “Direct è chi Direct fa”, che ha raccolto riconoscimenti in appuntamenti dedicati alla pubblicità e alla comunicazione assicurativa.

Allianz Direct al Salone Auto Torino 2026

Il commento di Allianz Direct

Nel comunicato, Pierluigi Furlanetto, Direttore Generale e Responsabile Marketing & Sales di Allianz Direct Italia, collega la partecipazione alla manifestazione alla strategia commerciale e di comunicazione della società.

“Il Salone Auto di Torino è il luogo dove incontriamo la passione degli automobilisti italiani. E’ la stessa passione che ci guida ogni giorno nel rendere l’assicurazione auto semplice, trasparente e accessibile. Il successo della campagna ‘Direct è chi Direct fa’ premiata agli Effie Awards in questi giorni conferma che essere diretti non è solo il nostro nome. E’ anche la nostra modalità di stare al fianco dei nostri clienti ed è riconosciuta e premiata .”

Pierluigi Furlanetto, Direttore Generale e Responsabile Marketing & Sales di Allianz Direct Italia.

La società, che nel 2020 ha assunto la denominazione Allianz Direct dopo avere operato con il nome Genialloyd, ha quindi utilizzato il Salone Auto di Torino come occasione per sostenere la visibilità della propria campagna. Il risultato agli Effie Awards, ottenuto il 7 settembre, è l’ultimo in ordine di tempo tra quelli indicati nel comunicato.

Tra le informazioni diffuse con la nota figura anche il riferimento alla tutela dei dati personali: il gruppo mette a disposizione la propria informativa sulla privacy. Il comunicato non fornisce dati sulle polizze vendute né indica ulteriori iniziative successive alla partecipazione al Salone.

FAQ

Quando si è svolto il Salone Auto di Torino?

La manifestazione si è svolta dal 10 al 13 settembre, con Allianz Direct presente per il terzo anno consecutivo.

Quanti visitatori ha accolto lo stand Allianz Direct?

Oltre 6.000 visitatori hanno raggiunto lo stand Allianz Direct durante i quattro giorni del Salone Auto di Torino.

Quale premio ha ricevuto la campagna agli Effie Awards?

Il bronzo agli Effie Awards è stato assegnato il 7 settembre alla campagna “Direct è chi Direct fa”.

Quali altri riconoscimenti ha ottenuto la campagna?

La campagna ha ricevuto oro al Gran Prix della Comunicazione Assicurativa 2026, argento agli IAB Mixx Awards 2026 e bronzo agli Italian UNA Awards 2025.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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